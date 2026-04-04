La evolución del Dragon Flag transforma las rutinas de fuerza abdominal

El Dragon Flag, popularizado por Rocky IV, reaparece en los entrenamientos gracias a sus variantes que protegen la zona lumbar

El fenómeno de Jason Bjarnson ha irrumpido con fuerza en el mundo del fitness, tal como describe la revista especializada Men’s Health. Este joven de Estados Unidos ha experimentado una transformación física, documentando paso a paso su evolución y compartiendo rutinas con miles de seguidores, en especial aquellas basadas en ejercicios de alta exigencia como el Dragon Flag.

El Dragon Flag cobró fama mundial luego de su aparición en la película Rocky IV en 1985, cuando Sylvester Stallone lo incluyó en una de las secuencias de entrenamiento más reconocidas del cine. Este ejercicio consiste en elevar el cuerpo en línea recta, apoyado solo por la parte superior de la espalda y sujetándose de un banco o superficie firme. Se caracteriza por requerir un control del cuerpo y una activación de la musculatura abdominal, lo que lo convierte en una prueba de fuerza y disciplina física.

Dominar el Dragon Flag aporta varios beneficios: fortalece intensamente la zona central (que incluye abdominales y lumbares) y favorece la alineación postural, ya que exige mantener el cuerpo recto y estable durante todo el movimiento.

Los expertos en entrenamiento físico coinciden en que su práctica constante previene lesiones en la zona lumbar y mejora la conciencia corporal. Para realizarlo correctamente, es indispensable disponer de un banco resistente o una superficie segura para sujetarse, lo que permite ejecutar el ejercicio con control y minimizar riesgos.

Las variantes del Dragon Flag según Jason Bjarnson

Jason Bjarnson ha desarrollado cinco variantes del Dragon Flag, cada una con un nivel de dificultad progresivo, lo que permite a los practicantes avanzar según su capacidad física. A continuación, se detallan cada una de ellas y sus características principales:

1. Dragon Flag parcial de piernas y cadera

En esta variante inicial, el ejercicio consiste en elevar solo las piernas y la cadera, dejando parte de la espalda apoyada en el banco o superficie firme. Esta posición reduce la carga sobre la zona abdominal y lumbar, facilitando la adaptación al movimiento para quienes se inician en el Dragon Flag.

El objetivo es crear una base de fuerza en la zona central sin comprometer la técnica ni la postura.

La variante inicial del Dragon Flag permite a los principiantes desarrollar fuerza abdominal elevando solo piernas y cadera para una mayor adaptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Dragon Flag girando el core:

El siguiente paso requiere elevar las piernas y la cadera un poco más, manteniendo la espalda baja en contacto con el banco. Esta variante aumenta la exigencia sobre los músculos abdominales, ya que implica un mayor control del tronco y un esfuerzo extra para estabilizar la posición. Es una progresión adecuada para quienes ya dominan la primera variante.

3. Dragon Flag con rodilla flexionada:

En la tercera variante se busca despegar completamente la espalda del banco, formando una línea recta desde los pies hasta los hombros, pero permitiendo una ligera flexión en la cadera. Esto ayuda a mejorar el control corporal y la fuerza de la zona central, preparando al practicante para la ejecución más avanzada. Aquí la dificultad aumenta, ya que se minimizan los puntos de apoyo.

El Dragon Flag con rodilla flexionada ayuda a mejorar el control corporal, preparando el cuerpo para variantes más avanzadas del ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Dragon Flag completo:

La cuarta versión exige mantener el cuerpo completamente recto, con solo los hombros en contacto con el banco. Esta postura demanda un control avanzado de la musculatura central y una alineación precisa para evitar lesiones.

Es una variante que se acerca mucho a la ejecución clásica del Dragon Flag y representa un reto para la mayoría de los practicantes.

La versión completa del Dragon Flag exige mantener el cuerpo alineado y apoyado solo en los hombros, representando un reto avanzado (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Dragon Flag con peso:

La quinta variante es la ejecución tradicional y más desafiante del Dragon Flag. En ella, el cuerpo se eleva y desciende en bloque, sin romper la alineación desde los pies hasta los hombros. El control en esta fase es total y requiere fuerza y técnica, ya que cualquier error compromete la postura y la eficacia del ejercicio.

El Dragon Flag con peso es la variante más exigente, donde fuerza y técnica son fundamentales para dominar el ejercicio en su máxima dificultad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superar esta etapa supone dominar uno de los movimientos más exigentes del entrenamiento abdominal y de la zona central.