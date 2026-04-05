El consumo excesivo de alcohol mensual triplica el riesgo de enfermedad hepática avanzada

El consumo excesivo mensual de alcohol triplica el riesgo de fibrosis hepática en personas con enfermedades metabólicas como obesidad o diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en que se consume alcohol puede marcar una diferencia crítica en la salud del hígado, especialmente en personas con condiciones metabólicas como obesidad, hipertensión o diabetes. En estos casos, donde la función hepática ya está comprometida, ciertos hábitos aparentemente esporádicos pueden tener un impacto mucho más profundo de lo que se cree.

Un patrón de ingesta excesiva incluso una vez al mes puede triplicar el riesgo de desarrollar fibrosis avanzada en adultos con enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, lo que enciende una señal de alerta sobre prácticas que suelen subestimarse.

Un estudio de la Universidad del Sur de California - Ciencias de la Salud detectó que hombres y adultos jóvenes presentan con mayor frecuencia este patrón de consumo, lo que aumenta su riesgo de daño hepático grave.

El análisis, realizado sobre más de 8.000 adultos en Estados Unidos, comprobó que quienes consumen grandes cantidades de alcohol en un solo episodio mensual —al menos cinco copas para hombres y cuatro para mujeres— tienen casi tres veces más probabilidades de desarrollar fibrosis hepática avanzada que quienes reparten su ingesta.

La exposición repentina del hígado a grandes volúmenes de alcohol provoca una sobrecarga de toxinas e incrementa la inflamación, facilitando la formación de tejido cicatricial. Este riesgo es mayor en personas con obesidad, hipertensión o diabetes, condiciones que hacen al hígado más vulnerable al daño por consumo episódico.

Cómo afecta el consumo excesivo ocasional al hígado

El equipo investigador explicó que el daño no solo depende de la cantidad total de alcohol ingerida, sino de la rapidez con la que el hígado debe procesarla.

Brian P. Lee, hepatólogo y especialista en trasplantes de hígado de la Universidad del Sur de California - Ciencias de la Salud, afirmó: “Tradicionalmente los médicos han tendido a considerar la cantidad total de alcohol consumida, y no la forma en que se consume, al determinar el riesgo para el hígado”.

Un estudio de la Universidad del Sur de California revela que hombres y adultos jóvenes presentan con mayor frecuencia episodios de consumo excesivo de alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia muestra que los episodios de consumo excesivo pueden desencadenar inflamación aguda y procesos de cicatrización que no se observan con la misma frecuencia en quienes reparten su consumo.

Entre los factores que agravan el riesgo destacan la obesidad, la hipertensión arterial y la carga tóxica repentina que sufre el órgano durante estos episodios. “El público debe ser mucho más consciente del peligro del consumo excesivo ocasional de alcohol y debe evitarlo incluso si bebe con moderación el resto del tiempo”, advirtió Lee.

El estudio también identificó que los hombres y los adultos jóvenes superan más frecuentemente los límites de consumo recomendados, lo que los expone a un riesgo mayor de complicaciones hepáticas graves.

Tendencias epidemiológicas y factores de riesgo adicionales

El informe indica que la incidencia de enfermedad hepática relacionada con el alcohol se ha duplicado en los últimos veinte años en Estados Unidos. Este aumento coincide con el crecimiento sostenido de la obesidad y la diabetes tipo 2 en la población adulta, condiciones que incrementan la susceptibilidad a los daños hepáticos provocados por el consumo episódico de alcohol.

La prevalencia de MASLD continúa en ascenso, impulsada por hábitos alimentarios poco saludables y el sedentarismo, factores que agravan la carga de enfermedad hepática.

Consumir al menos cinco copas para hombres y cuatro para mujeres en un solo episodio mensual aumenta casi tres veces el riesgo de fibrosis hepática avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados del estudio sugieren que la combinación de factores metabólicos y patrones de consumo episódico de alcohol amplifican el riesgo de fibrosis hepática avanzada, una condición que puede evolucionar hacia cirrosis y requerir trasplante hepático.

El equipo de Keck Medicine advierte que, si estas tendencias persisten, los sistemas de salud enfrentarán un desafío creciente en el manejo y la prevención de enfermedades hepáticas crónicas.

Implicaciones para la salud pública y recomendaciones

La Universidad del Sur de California - Ciencias de la Salud instó a profesionales sanitarios y a la población general a revisar la percepción del consumo excesivo ocasional de alcohol, especialmente entre quienes padecen MASLD.

Los especialistas enfatizan que centrarse solo en la cantidad promedio consumida puede llevar a subestimar el peligro de los episodios de “atracón” mensual, sobre todo en personas con factores metabólicos de riesgo.

El equipo investigador subraya la necesidad de incrementar la conciencia pública y actualizar las recomendaciones médicas para contener el avance de las enfermedades hepáticas crónicas asociadas al alcohol.

Los especialistas instan a reforzar los mensajes de salud pública sobre los peligros del consumo excesivo ocasional incluso en personas con consumo moderado el resto del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomiendan que la información sobre los riesgos del consumo episódico se integre tanto en campañas de prevención como en la práctica clínica, dado que la mayoría de los adultos reporta al menos un episodio de consumo excesivo al mes y el número de afectados continúa creciendo.

En este contexto, los autores del informe destacan que la prevención y la vigilancia clínica serán fundamentales para controlar la carga creciente de enfermedades hepáticas en los próximos años.

Asimismo, recomiendan implementar estrategias de monitoreo más estrictas para las personas con MASLD y factores de riesgo metabólicos, así como reforzar los mensajes de salud pública sobre la importancia de evitar episodios de consumo excesivo, incluso en quienes mantienen un consumo moderado el resto del tiempo.