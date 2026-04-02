Un antidepresivo podría ayudar con la fatiga por COVID prolongado, según un estudio

MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Un antidepresivo común parece ayudar a reducir la fatiga en personas que viven con COVID prolongado, según un nuevo estudio.

La fluvoxamina --un antidepresivo de bajo coste y ampliamente disponible-- mejoró significativamente la fatiga entre los pacientes con COVID persistente en dos o tres meses, según informaron los investigadores el 31 de marzo en los Annals of Internal Medicine.

"Este es un paso importante para los pacientes que han estado desesperados por opciones basadas en la evidencia", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Edward Mills, profesor de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá.

"La fluvoxamina mostró beneficios consistentes y significativos, y dado que ya se usa ampliamente y se entiende bien, tiene un claro potencial para su uso clínico", afirmó.

La fatiga es el síntoma más común y debilitante del COVID persistente, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, reclutaron a casi 400 adultos en Brasil que siguieron experimentando fatiga durante al menos tres meses después de haberse infectado con COVID.

Se pidió aleatoriamente a los participantes que tomaran fluvoxamina (Luvox); el medicamento para la diabetes metformina; O un placebo durante 60 días.

"Queríamos comprobar si dos medicamentos existentes, ampliamente disponibles y asequibles podían ayudar", dijo Mills. "Ambos tenían razones biológicas para pensar que podrían funcionar contra la fatiga del COVID persistente, pero ninguno había sido probado rigurosamente para este propósito en un ensayo clínico adecuado."

La fluvoxamina redujo la fatiga más que un placebo, y los investigadores encontraron un 99% de probabilidad de que superara al placebo.

Sin embargo, la metformina no ofreció ningún beneficio significativo contra la fatiga relacionada con el COVID prolongado, aunque se ha demostrado que reduce el riesgo de COVID persistente cuando se toma durante la infección, según los investigadores.

"Este ensayo ofrece a los clínicos su primera evidencia sólida de un medicamento que ayuda a reducir la fatiga por COVID persistente. Los pacientes quieren algo que puedan probar hoy mismo, y este hallazgo nos acerca más a esa realidad", dijo el investigador Jamie Forrest, investigador postdoctoral en la Universidad de British Columbia, en un comunicado de prensa.

A pesar de estos hallazgos, los investigadores afirmaron que se necesitan más estudios para entender quién se beneficiaría más de la fluvoxamina y cómo el fármaco ayuda a aliviar la fatiga entre los pacientes con COVID persistente.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el COVID persistente.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad McMaster, 30 de marzo de 2026