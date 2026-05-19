Un hombre de 77 años murió tras un incendio dentro de su casa: vivía solo y se movilizaba en silla de ruedas

Un hombre de 77 años murió en un incendio dentro de su casa en Corrientes: vivía solo y se movilizaba en silla de ruedas

Un incendio en la madrugada del martes destruyó una vivienda en el barrio Villa García de la ciudad de Corrientes y dejó como saldo la muerte de Raúl Centurión, un hombre de 77 años que se desplazaba en silla de ruedas y vivía solo.

El siniestro se registró en la calle Ecuador al 4200, entre Las Piedras y Río Juramento. Según informó el medio regional Radio Dos, personal policial de la Comisaría Décimo Sexta Urbana y dotaciones de bomberos fueron alertados a través del sistema integral de emergencias 911. Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo sin vida de Centurión en el interior del inmueble.

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El fuego se inició alrededor de las 5:30 horas y se propagó con rapidez hacia un galpón anexo donde había materiales combustibles almacenados.

La propagación del fuego se vio favorecida por la acumulación de materiales combustibles en el predio. En el galpón había maderas, hierros, aceites y líquidos inflamables, lo que intensificó el foco ígneo y dificultó las tareas de control.

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Cinco dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para sofocar el incendio y realizaron tareas de enfriamiento y remoción

Sobre el origen del siniestro, el fuego habría comenzado por un cortocircuito en una estufa, aunque los peritos continúan las diligencias para determinar las causas con precisión.

Vecinos del barrio relataron al medio local Radio Sudamericana que la víctima del incendio era conocida como “Raulito” y vivía en el fondo de la propiedad. “Él tenía problema motriz y por eso no pudo hacer nada, no podía movilizarse”, señalaron. Centurión no tenía familiares cercanos en el lugar: solo contaba con una hermana.

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En el operativo de emergencia intervinieron cinco dotaciones de Bomberos de la Policía de Corrientes junto a Bomberos Voluntarios. Los efectivos lograron sofocar el foco ígneo y continuaron con tareas de enfriamiento y remoción del lugar. Los peritos siguen trabajando en el sitio para establecer las causas del incendio.

Tragedia en Tierra del Fuego: lo encontraron desmayado por una fuga de gas, salieron a pedir ayuda y la casa explotó

La víctima había quedado en estado crítico y en las últimas horas falleció en el Hospital Regional de Río Grande. Todo ocurrió horas antes de un hecho similar en Santa Cruz

Otra vez el sur volvió a ser noticia después de la muerte de un joven de 24 años que estaba en su casa de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, cuando se desmayó por una fuga de gas. Su hermana lo había encontrado, pero en el momento que salió a pedir ayuda, la casa explotó: la víctima sufrió importantes quemaduras en su cuerpo y tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de esta localidad.

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Según informaron medios locales, la víctima fue identificada como Matías Corvalán, quien residía en una casa ubicada sobre Pasaje Lauja, en el barrio Esperanza. De acuerdo a lo que se supo, todo ocurrió el pasado 9 de mayo cuando el joven se encontraba en la vivienda y su hermana lo encontró desmayado producto de lo que presumieron era una fuga de gas.

La hermana llegó al domicilio y encontró a Corvalán tendido e inconsciente en el suelo, mientras un intenso olor a gas invadía la construcción. La joven intentó reanimarlo y quiso arrastrarlo hacia afuera, pero el cuerpo le resultó demasiado pesado para moverlo sola.

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Sin poder desplazarlo, salió a buscar ayuda entre los vecinos del barrio. Fue en ese instante, mientras se alejaba de la entrada, cuando la vivienda estalló con el joven todavía en su interior.

El hecho le provocó quemaduras en gran parte del cuerpo y quedó en estado crítico. Rápidamente fue trasladado al Hospital Regional, donde quedó en terapia intensiva hasta que se confirmó su fallecimiento.

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Vecinos y personal de emergencia extrajeron a Corvalán de entre los escombros. Además de las quemaduras en el 80% del cuerpo, el joven presentaba un grave compromiso en las vías aéreas internas, por lo que los médicos debieron conectarlo a respiración mecánica desde el primer momento. Durante casi una semana le realizaron limpiezas quirúrgicas permanentes y analgesia para tratar las lesiones. Su estado fue descrito en todo momento como sumamente delicado. Finalmente, pese al esfuerzo sostenido del personal del Hospital Regional, Corvalán falleció en la noche del viernes a causa de la gravedad de las lesiones.