Los beneficios de la dieta Okinawa: el método milenario japonés que se asocia con la longevidad

Investigaciones vinculan la dieta Okinawa con una reducción en el riesgo de enfermedades crónicas, entre ellas cardiopatías, diabetes y cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta Okinawa es un patrón alimenticio tradicional originario de Japón, más precisamente de la isla homónima. Es conocida por su antigüedad y su influencia en la longevidad de sus habitantes. Caracterizada por un alto consumo de vegetales, tubérculos como el boniato morado, legumbres y cantidades reducidas de arroz y productos animales, esta dieta se ha mantenido a lo largo de los siglos casi sin modificaciones, reflejando la relación estrecha entre la cultura local y la alimentación.

Distintas investigaciones han vinculado el plan alimenticio con numerosos beneficios para la salud, como la reducción del riesgo de enfermedades crónicas y el mantenimiento de un peso corporal saludable. Estos efectos positivos han sido observados a través de generaciones, lo que posiciona a este modelo como un ejemplo de cómo la tradición puede aportar soluciones sostenibles al bienestar físico y la calidad de vida, más allá de modas o tendencias actuales.

El impacto de la dieta Okinawa

Este patrón ha captado la atención de especialistas en salud por su asociación con una mayor longevidad y una menor incidencia de enfermedades crónicas. Esta forma de alimentación, basada en alimentos de origen vegetal, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, se desarrolla en Okinawa, una de las conocidas Zonas Azules, donde la proporción de personas que superan los cien años es excepcionalmente elevada.

La dieta Okinawa destaca por su alto consumo de vegetales, legumbres y tubérculos como el boniato morado, claves para la longevidad de sus habitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Craig Willcox, profesor de gerontología en la Universidad Internacional de Okinawa, revela que la dieta se distingue por su baja densidad calórica y su alta concentración de nutrientes y fibra. En diálogo con National Geographic, el docente explicó: “Es rico en fitonutrientes, incluyendo muchos antioxidantes. Tiene una baja carga glucémica y es antiinflamatorio”, agregando que es una herramienta eficaz para combatir la inflamación crónica, un factor clave en el envejecimiento y en el desarrollo de enfermedades como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes y cáncer.

Diversos estudios han demostrado que seguir durante varias semanas una dieta inspirada en la de Okinawa puede traducirse en pérdida de peso, reducción de los niveles de azúcar e insulina en sangre, disminución del colesterol y mejoras en la microbiota intestinal. Además, quienes consumen regularmente frutas y verduras locales presentan niveles más altos de anticuerpos que protegen frente a infecciones virales y bacterianas.

Un estudio publicado en la revista Nutrients describió que una alimentación inspirada en Okinawa durante 12 semanas, observó una reducción significativa en el peso corporal, los niveles de glucosa, insulina y colesterol. Además, se reportaron mejoras en la composición de la microbiota intestinal, lo que sugiere un impacto positivo en el sistema inmunológico y en la prevención de procesos inflamatorios vinculados al envejecimiento y a enfermedades crónicas.

La dieta también se vincula con la activación del gen FOXO3, relacionado con la longevidad celular, y con una menor velocidad de acortamiento de los telómeros, estructuras que protegen los cromosomas y determinan el ritmo de envejecimiento celular. Esta combinación también se asocia a perfiles inflamatorios más saludables y una mayor protección frente al deterioro cognitivo, explica una revisión.

La dieta Okinawa se asocia con la activación del gen FOXO3 y la protección de los telómeros, factores ligados a la longevidad celular (Imagen ilustrativa Infobae)

Composición y alimentos esenciales de la dieta

La dieta tradicional de Okinawa se caracteriza por una combinación de alimentos de origen vegetal, bajo contenido calórico y una distribución particular de macronutrientes. Según expertos consultados por National Geographic y Healthline, el principal aporte calórico proviene de la batata, en sus variedades naranja, morada y blanca, en contraste con el arroz, fundamental en otras regiones de Japón. El tubérculo se destaca por su bajo índice glucémico y su aporte de antioxidantes, lo que contribuye a evitar fluctuaciones bruscas en los niveles de azúcar en sangre.

El resto del régimen se compone de una amplia variedad de verduras de hoja verde (como espinaca, mizuna y mostaza), legumbres (con predominancia de la soja y sus derivados como tofu y sopa de miso), tubérculos (taro, calabaza, zanahoria, rábano daikon), setas, y diferentes tipos de algas, especialmente valoradas por su contenido mineral y su función en el equilibrio electrolítico y la protección de las funciones neurológicas.

La batata y las verduras de hoja verde son los pilares calóricos de la dieta Okinawa, sustituyendo al arroz tradicional japonés (Imagen Ilustrativa Infobae)

En menor proporción, se incluyen pescado, frutas locales (melón amargo, uvas, plátano, papaya verde) y cantidades reducidas de carne, especialmente cerdo. Las bebidas más habituales son el té de jazmín y el sake, mientras que los condimentos recurrentes abarcan la cúrcuma, el jengibre, la salsa de soja, las virutas de bonito y el ajo.

El reparto típico de macronutrientes en esta dieta es: 85% de carbohidratos, 9% de proteínas y 6% de grasas (incluyendo ácidos grasos omega-3), una proporción que la distingue de la dieta mediterránea y otros patrones alimentarios occidentales.

Cómo se adapta la dieta Okinawa al presente

En las últimas décadas, la dieta tradicional de Okinawa ha experimentado transformaciones notables debido a la influencia de hábitos alimentarios occidentales. Según Healthline, la llegada del ejército estadounidense a la isla durante la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de un cambio en la alimentación local, con la introducción de productos como la carne de cerdo, que fue incorporado rápidamente a platos típicos como el champuru. De igual modo, el arroz blanco y los huevos han ganado presencia en la mesa okinawense, mientras que los restaurantes de comida rápida se han multiplicado en la región.

Especialistas destacan que la recuperación de la dieta tradicional okinawense promueve la sostenibilidad y se adapta a necesidades de salud actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de este proceso de occidentalización, expertos insisten en que la recuperación de la dieta tradicional okinawense aportaría beneficios sustanciales para la salud de la población. Además, señalan que la sostenibilidad es uno de los puntos fuertes de esta forma de alimentación. La dieta, al estar compuesta mayoritariamente por productos vegetales y requerir menos recursos para su producción, resulta más respetuosa con el medio ambiente en comparación con modelos alimentarios centrados en el consumo de carne y alimentos procesados.

La tradición okinawense de consumir alimentos reales, frescos y de proximidad, así como el uso de hierbas y especias con fines terapéuticos, refuerzan la compatibilidad de esta dieta con los objetivos de sostenibilidad y salud planetaria que se demandan en el presente. Como resaltan los especialistas, el hecho de que generaciones enteras hayan seguido la dieta okinawense es una prueba de su viabilidad a largo plazo y de su potencial para adaptarse a las necesidades actuales sin perder su esencia.