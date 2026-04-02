Cómo detectar a tiempo posibles complicaciones para el bebé: la guía de una ginecóloga experta

Juliana Moren, ginecóloga y obstetra habló con infobae en vivo

La médica Juliana Moren, jefa de medicina fetal en el Hospital Universitario Austral, describió en Infobae al Mediodía las posibilidades quirúrgicas prenatales y cómo el avance tecnológico transformó el abordaje de embarazos de alto riesgo, con ejemplos concretos y cifras de casos intervenidos.

En una entrevista exclusiva en el estudio de Infobae, la especialista en medicina fetal Juliana Moren habló sobre el desarrollo de las cirugías intrauterinas, los criterios para su aplicación y el acompañamiento integral a las familias desde la detección hasta el nacimiento.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Facundo Kablan, Federico Cristofanelli, Jimena Grandinetti y Fede Mayol, la médica destacó: “La medicina fetal es una especialidad que es bastante nueva, de los últimos 30 años, porque nos permitió esta tecnología”.

Según Moren, la aparición de nuevas herramientas de diagnóstico temprano modificó el paradigma: “Ya hoy no es la mujer embarazada nuestra paciente, sino también el bebé. Entonces nos ocupamos de los dos, de la mamá y del bebé“.

El avance de la cirugía fetal

La jefa de medicina fetal del Hospital Universitario Austral explicó cómo la tecnología permite detectar a tiempo complicaciones en el embarazo y ofrece nuevas alternativas terapéuticas antes del nacimiento

La médica explicó que, en la mayoría de los casos, el seguimiento es de bajo riesgo y se limita a controles ecográficos detallados. Sin embargo, señaló, “en un 5 o 10% de los embarazos hay algo que no va como nosotros quisiéramos y ahí es donde entra nuestro rol”. En esos casos, el equipo acompaña y asesora a las familias frente a diagnósticos complejos.

Entre las intervenciones disponibles, Moren resaltó el programa de cirugía fetal del Hospital Austral: “No es lo más habitual, pero hay algunas enfermedades, por ejemplo, mielomeningocele, que es cuando no se cierra la espalda del bebé”. Desde 2015, el hospital realizó más de 120 cirugías intrauterinas de este tipo, cambiando el pronóstico de los recién nacidos.

En ese sentido, la especialista precisó: “Con esta cirugía, la necesidad de colocar una válvula de derivación en el cerebro baja de más del setenta por ciento”. El procedimiento implica una incisión mínima en el útero y la participación de un equipo multidisciplinario, que incluye al neurocirujano que luego intervendría tras el nacimiento.

Decisiones familiares y tiempo para definir la intervención

Consultada sobre el proceso de decisión, Moren explicó: “Antes de que se produzcan esas cirugías, no es que viene la mamá y yo le digo: ‘Esto te tengo que operar’. Hay toda una reunión de equipo, nos sentamos, les explicamos y firman el consentimiento. Se sacan todas las dudas”. El proceso involucra al anestesista, el neonatólogo, el cirujano pediátrico y los familiares, incluidos los abuelos.

Respecto a los plazos, Moren indicó: “Se diagnostica con certeza entre las 18 y 22 semanas. Tenemos tiempo porque estamos operando entre las 25 y 28 semanas”. La médica subrayó la importancia de los controles prenatales adecuados para detectar a tiempo las patologías que pueden beneficiarse de este tipo de intervenciones.

Sobre la aceptación familiar, la especialista afirmó: “Cuando uno les muestra los resultados y les dice los beneficios, en general acceden. Obviamente, los miedos existen. Es una decisión que no es fácil”.

Casos complejos y criterios de derivación

Además del mielomeningocele, Moren describió otra patología compleja: “En embarazos gemelares que comparten placenta, a veces hay un desbalance y uno recibe mucha sangre y el otro se la da. Es un síndrome que se llama transfundido-transfusor”. En estos casos, la intervención requiere mayor celeridad: “Hay que entrar con una aguja y un láser para quemar los vasos que hacen esa conexión anómala. Ahí los tiempos corren”.

La médica resaltó la necesidad de controles con profesionales formados: “Hay una sociedad argentina de diagnóstico prenatal, hay cursos que se hacen para buscar. No es lo mismo mirar sin saber qué buscar”. Remarcó que la derivación temprana y la calidad del seguimiento impactan directamente en la posibilidad de éxito.

El equipo del hospital acompaña a las familias durante todo el proceso y brinda asesoramiento incluso en los casos en que no es posible la cirugía, favoreciendo la toma de decisiones informadas y el acompañamiento emocional.

La entrevista completa a la doctora Juliana Moren

Juliana Moren, ginecóloga y obstetra habló con infobae en vivo

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.