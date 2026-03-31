¿Quieres perder peso? Ten una dieta aburrida y repetitiva, sugieren los investigadores

LUNES, 30 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- ¿Quieres perder peso? Un plan de comidas aburrido y repetitivo podría ayudar, dicen los investigadores.

Mantener el mismo tipo de comidas día tras día parece ayudar a las personas a perder más peso, según informaron investigadores en la revista Health Psychology.

Las personas que siguieron patrones alimenticios rutinarios --repitiendo muchos de los mismos alimentos y manteniendo su ingesta calórica estable-- perdieron más peso en tres meses que aquellas con una dieta más variada, según los investigadores.

"Mantener una dieta saludable en el entorno alimentario actual requiere un esfuerzo constante y autocontrol", dijo la investigadora principal Charlotte Hagerman, psicóloga social y de salud del Oregon Research Institute en Springfield, Oregón.

"Crear rutinas en torno a la alimentación puede reducir esa carga y hacer que las decisiones saludables parezcan más automáticas", afirmó en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron registros alimentarios en tiempo real de 112 adultos con sobrepeso u obesidad que participaban en un programa de pérdida de peso. Se pidió a los participantes que registraran todo lo que comían cada día mediante una aplicación móvil.

El equipo de investigación midió la rutina de la dieta de cada persona, basándose en cómo fluctuaba su ingesta calórica día a día y cómo variaban sus elecciones de comidas y tentempiés a lo largo del tiempo.

Quienes tenían una dieta repetitiva perdieron un 6% de su peso corporal de media, en comparación con el 4% perdido entre aquellos cuya dieta era más variada.

Del mismo modo, la consistencia calórica diaria se asoció con una pérdida de peso exitosa. Por cada aumento de 100 calorías en la fluctuación diaria, las personas perdieron aproximadamente un 0,6% menos de peso.

Los resultados sugieren que simplificar las elecciones alimentarias podría ayudar a las personas a desarrollar hábitos sostenibles, según los investigadores.

"Si viviéramos en un entorno alimentario más saludable, podríamos animar a la gente a tener la mayor variedad posible en su dieta", dijo Hagerman, señalando que investigaciones previas han vinculado la variedad dietética con una mejor salud.

"Sin embargo, nuestro entorno alimentario moderno es demasiado problemático", afirmó. "En cambio, las personas pueden funcionar mejor con una dieta más repetitiva que les ayude a tomar decisiones más saludables de forma constante, aunque puedan sacrificar algo de variedad nutricional."

Más información

La Universidad Internacional Atlántica tiene más información sobre los patrones alimenticios para una pérdida de peso saludable.

FUENTE: Asociación Americana de Psicología, comunicado de prensa, 24 de marzo de 2026