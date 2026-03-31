Salud

¿Qué hace que jugar sea divertido para los niños? Siete factores destacan, según el estudio

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LUNES, 30 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- ¿Qué hace que sea divertido para un grupo de niños jugar juntos y qué podría hacer que sea un aburrido?

Siete factores críticos parecen indicar si los niños encontrarán una experiencia de juego agradable o intolerable, según un nuevo estudio publicado en Frontiers in Psychology.

Aunque a los niños les gustan cosas distintas, estos siete factores parecen influir directamente en si encontrarán una experiencia divertida, según los investigadores.

Ser incluido en un grupo, usar la imaginación, un ambiente salvaje y emocionante, tener algo que hacer, un sentido de tontería o transgresión, y objetivos o desafíos alcanzables son algunos de los factores importantes para el juego infantil, según los investigadores.

También lo es un misterioso séptimo factor que los investigadores denominaron "sensación de juego", que tenía más que ver con si algo era divertido o no.

"Si alguna vez lo has sentido, sabes lo que significa -- lo reconoces cuando lo ves, como amor, maldad o diversión", dijo el investigador principal Andreas Lieberoth, profesor asociado de educación en la Universidad de Aarhus en Dinamarca.

"En palabras de los niños, es una experiencia en la que sientes que es 'totalmente perfecta', y quizá 'simplemente te ríes' o 'te saques una sonrisa'. Cuando no hay sentimiento, el juego es 'molesto', 'aburrido' o quizá 'crees que las reglas deberían ser diferentes'", dijo Lieberoth en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores entrevistaron a 104 niños sobre el juego e identificaron un conjunto de elementos recurrentes que hacían que el juego fuera bueno o malo.

El equipo encuestó a otros 504 niños para afinar esa lista, pidiéndoles que compararan esos elementos con experiencias de juego anteriores que fueran buenas o malas.

Dos de los factores --desafíos alcanzables y un sentido del juego-- solían estar presentes en un buen juego, encontraron los investigadores. Los otros cinco factores pueden estar presentes tanto en el juego bueno como en el malo.

Por ejemplo, el factor transgresión significaba que las buenas experiencias de juego para niños podían poner los pelos de punta, señalaron los investigadores.

"En muchos casos, una buena obra no tendrá transgresión", dijo Lieberoth. "Pero en algunos casos, lo que realmente hace que el juego sea divertido y especial es la capacidad de volverse locos, bromear unos con otros y, en general, desafiar las normas de la sociedad -- o del patio de juegos."

Los adultos también pueden arruinar las cosas intentando obligar a los niños a jugar juntos, lo que va en contra del factor inclusión social, según los investigadores.

Los niños se divierten cuando se sienten incluidos y no cuando se sienten excluidos, según los investigadores. Meter a un niño en un juego continuo no va a ayudar.

"Algunos de los factores que descubrimos mostraron la kriptonita anti-juego que muchos de nosotros podemos reconocer de la infancia o de ejercicios dolorosamente incómodos de trabajo en equipo", dijo Lieberoth.

"He visto a muchos adultos bienintencionados intentar meter a un chaval desafortunado en el juego de otro, básicamente arruinando la alineación compartida", dijo. "A veces se necesita a un adulto para acompañar, iniciar, inspirar y apoyar, pero otras veces debería callarse e irse."

Lieberoth espera que el nuevo estudio ayude a los adultos a fomentar diferentes tipos de juego entre los niños.

"Quizá hayamos dado los primeros pasos para describir la magia e lo intangible que llamamos juego de una manera muy nueva", dijo.

Al mismo tiempo, los investigadores advirtieron que los adultos no usen estos resultados para interrumpir cuando los niños juegan.

En su lugar, se debería ofrecer a los niños oportunidades de juego a mayor escala en las que puedan elegir diferentes juegos o actividades, para aumentar las probabilidades de que todos los niños acaben siendo incluidos.

"Los adultos deberían dejar de explicar a los niños cómo deben jugar y confiar en la capacidad de los niños para resolver las cosas", dijo la investigadora Hanne Hede Jørgensen en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de educación en VIA University College en Dinamarca.

"No hacemos espacio ni para el buen ni para el mal juego -- y debemos hacer espacio para ambos, porque el buen juego para un niño puede ser malo para otro", dijo Jørgensen.

¿En resumen?

"Lo último que queremos es que la gente use este trabajo para inventar reglas para el 'juego correcto'. No existe tal cosa", dijo Lieberoth.

"Estoy convencido de que el mismo protocolo daría lugar a historias diferentes, recuerdos distintos y acuerdos distintos en un tiempo y lugar distintos", dijo. "Pero dentro del conjunto de datos los hallazgos parecen bastante sólidos en muchos niños, así que podría ser que algunas características sean realmente universales. Me emocionaría mucho ver las escalas usadas en diferentes contextos."

Los resultados se publicaron el 26 de marzo.

Más información

El Child Mind Institute ofrece más información sobre el juego saludable entre los niños.

FUENTE: Frontiers, comunicado de prensa, 27 de marzo de 2026

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