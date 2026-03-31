Salud

Los turnos de noche son duros para las personas con diabetes tipo 2, según un estudio

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LUNES, 30 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que trabajan en turnos nocturnos tienen más dificultades para gestionar su diabetes tipo 2, según un nuevo estudio.

Los profesionales sanitarios con diabetes --principalmente enfermeras y comadronas-- tienen niveles de azúcar en sangre que fluctúan más durante el turno de noche, según informaron recientemente investigadores en la revista Diabetic Medicine.

Esto probablemente se deba a la dificultad de mantener una dieta saludable al trabajar hasta altas horas de la madrugada, según los investigadores.

"Lo que me llamó la atención es que estas son personas que trabajan en el sector sanitario, pero no tienen acceso a un entorno saludable para la alimentación nocturna ni a consejos dietéticos personalizados", dijo la investigadora principal Rachel Gibson, dietista titulada y profesora titular en el King's College de Londres en el Reino Unido.

"Es posible que estos médicos les aconsejaran comer sano para controlar la diabetes, pero si las opciones de comida se limitan durante la noche, puede que no puedan hacerlo", dijo en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron durante 10 días a 37 enfermeras y matronas del Reino Unido, vigilándolas en turnos de noche, de día y de descanso. Los participantes llevaban monitores de glucosa y monitores de actividad, y llevaban diarios de alimentos regulares.

Los resultados mostraron que la gente tendía a comer más calorías los días que trabajaba en el turno de noche, y que la ingesta de energía de los dulces era mayor en el turno de noche.

Las máquinas expendedoras y los cafés abiertos las 24 horas suelen ofrecer alimentos altos en azúcar y grasa, ofreciendo pocas opciones saludables, según los investigadores. Muchos trabajadores no tienen tiempo para preparar o almacenar comidas, lo que les obliga a depender de estos alimentos de conveniencia.

Los investigadores también descubrieron que las personas que trabajan en un turno de noche tienden a estar despiertas más tiempo, permaneciendo despiertas alrededor de 22 horas, en comparación con 17 horas en un turno diurno y 16 horas en un día libre. Esto también podría afectar al control del azúcar en sangre.

Los médicos que tratan a personas con diabetes tipo 2 podrían considerar tener en cuenta su tipo de trabajo, dijo Gibson.

"Muchos clínicos no hacen preguntas sobre el trabajo, a pesar de que este estudio revela hasta qué punto la naturaleza del trabajo de alguien puede influir en su comportamiento y elecciones dietéticas", dijo Gibson.

Más información

UCLA Health acerca más detalles sobre los efectos a largo plazo del trabajo por turnos en la salud.

FUENTE: King's College London, comunicado de prensa, 23 de marzo de 2026

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