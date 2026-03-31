Salud

Cúrcuma: el ingrediente natural que gana terreno en la lucha contra la inflamación

Cada vez más personas la suman a su rutina diaria por sus posibles beneficios para aliviar molestias y mejorar el bienestar general

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Cúrcuma en polvo sobre superficie de cocina, junto a ingredientes frescos y saludables - (Imagen Ilustrativa Infobae).
La cúrcuma, tradicional en la India, se consolida como ingrediente clave en la cocina internacional y el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae

El interés global por los beneficios de la cúrcuma ha impulsado su presencia fuera de la India, consolidando a esta raíz como un ingrediente apreciado tanto en la cocina como en el ámbito del bienestar. Actualmente, la cúrcuma se ha integrado a productos y suplementos orientados al alivio del dolor y la inflamación, fenómeno que responde a la creciente demanda de alternativas naturales en el mercado internacional.

La cúrcuma está asociada principalmente a propiedades antiinflamatorias, lo que la convierte en un recurso recomendado para personas con molestias articulares o musculares, incluidas quienes padecen artritis o buscan optimizar la recuperación tras la actividad física.

Según la revista médica Frontiers in Pharmacology, su consumo habitual —en forma de polvo, suplementos o bebidas— puede adaptarse a las necesidades individuales, aunque siempre bajo supervisión profesional para evitar interacciones o efectos adversos.

Evidencia científica sobre la cúrcuma y su expansión internacional

Un meta-análisis internacional evaluó los efectos de la cúrcuma y su principio activo, la curcumina, en más de 4.000 adultos. Los resultados muestran que la suplementación con cúrcuma o curcumina, en dosis entre 80 y 4.000 mg diarios durante al menos cuatro semanas, logró disminuir los niveles de proteína C reactiva (CRP) en 0,58 mg/L y reducir el dolor articular en pacientes con osteoartritis de rodilla, alcanzando una mejoría comparable a la de antiinflamatorios no esteroideos.

Estos hallazgos refuerzan la evidencia sobre su potencial como coadyuvante en el tratamiento de inflamación crónica y dolor musculoesquelético.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de cúrcuma está asociado a efectos antiinflamatorios y alivio del dolor articular, lo que incrementa su popularidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originaria de la India, la cúrcuma ha sido utilizada durante siglos tanto en preparaciones culinarias como en la medicina tradicional ayurvédica. Su expansión internacional es visible: Estados Unidos constituye el principal mercado de importación de este producto, según datos del portal de estadísticas alemán Statista, lo que refleja su integración a los hábitos de bienestar en distintas regiones.

En América del Norte, la demanda de cúrcuma ha crecido de manera sostenida y su presencia es habitual en supermercados y tiendas especializadas. Este auge responde a la preferencia por soluciones naturales para molestias físicas y como complemento a rutinas deportivas, tendencia respaldada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que reconoce su consumo seguro en dosis habituales.

Beneficios principales de la cúrcuma para la salud

Diversos estudios clínicos, como el publicado por la revista médica Pharmacological Research, destacan los efectos positivos de la cúrcuma sobre marcadores inflamatorios y perfiles metabólicos.

En una revisión de 25 estudios en humanos, la suplementación con curcumina mostró reducciones significativas en los niveles de colesterol total, triglicéridos y presión arterial sistólica en comparación con placebo, además de mejoras en la movilidad y reducción del dolor en enfermedades como la artritis reumatoide y la osteoartritis.

Primer plano de un vaso de jugo de color naranja brillante con una rodaja de naranja y hojas de menta en el borde, sobre una superficie de madera clara.
Diversos estudios clínicos resaltan los beneficios de la cúrcuma para la salud y su seguridad comprobada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición india respalda el uso prolongado y la versatilidad de aplicaciones de la cúrcuma, aspectos que generan confianza entre quienes deciden incorporarla a sus hábitos diarios. Su integración en planes de alimentación orientados al bienestar consolida su estatus como elemento cotidiano en la dieta.

La cúrcuma está disponible en polvo, cápsulas, tabletas y bebidas preparadas. Quienes buscan versatilidad culinaria suelen preferir el polvo para añadirlo a comidas y bebidas, mientras que los suplementos permiten un consumo dosificado y fácil de adaptar a la rutina diaria. También existen jugos y preparados listos para quienes priorizan la practicidad.

Estudios, como la revisión sistemática del National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) de Estados Unidos, indican que la cúrcuma es segura en dosis habituales, aunque advierten sobre el posible riesgo de daño hepático cuando se emplean formulaciones de alta biodisponibilidad sin supervisión médica. Por ello, se recomienda consultar a profesionales de la salud antes de iniciar su uso, especialmente en caso de enfermedades crónicas o tratamientos concomitantes.

Primer plano de una mano sosteniendo un montón de cápsulas de color amarillo brillante de cúrcuma contra un fondo difuminado y oscuro.
La cúrcuma se utiliza tanto en polvo para preparaciones culinarias como en cápsulas y tabletas para suplementación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cúrcuma ha trascendido su uso tradicional y culinario para posicionarse como tendencia internacional, con presencia destacada en plataformas digitales y comercios minoristas. Es frecuente hallar productos innovadores —desde bebidas hasta cosméticos— que la incluyen, impulsados por el interés en alternativas naturales y saludables.

El intercambio de recomendaciones sobre la cúrcuma prolifera en redes sociales y comunidades virtuales, reflejando su integración a los hábitos de consumo contemporáneos. De ingrediente ancestral, la cúrcuma se ha convertido en un elemento común entre quienes buscan bienestar, reafirmando su papel en la rutina de consumidores de diferentes edades y contextos.

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