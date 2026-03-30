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Cuáles son las propiedades medicinales de tomar cúrcuma con miel y pimienta negra

Una bebida popularizada por la medicina natural podría ofrecer alivio para quienes buscan fortalecer sus defensas y cuidar las articulaciones

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Imagen de infusión de canela, cúrcuma, pimienta, jengibre y limón. Otras opciones: bebida saludable, té de especias, bebida herbal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un remedio casero comienza a llamar la atención por la sinergia de sus ingredientes y sus ventajas potenciales para el bienestar diario- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de cúrcuma, miel y pimienta negra ha generado interés en el ámbito de la medicina natural por sus posibles efectos beneficiosos para la salud.

Diversos estudios señalan que estos ingredientes, utilizados de manera conjunta, pueden potenciar propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y digestivas.

La sinergia entre la curcumina de la cúrcuma, la piperina de la pimienta negra y los compuestos activos de la miel ha impulsado su uso como complemento en el alivio de molestias articulares, fortalecimiento del sistema inmunológico y apoyo a la salud digestiva.

Shot de jengibre y cúrcuma, bebida saludable y energizante, rica en antioxidantes y antiinflamatorios, ideal para un boost de inmunidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La combinación de cúrcuma, miel y pimienta negra destaca en la medicina natural por sus beneficios antiinflamatorios y antioxidantes comprobados por estudios científicos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades medicinales que brinda tomar cúrcuma con miel y pimienta negra

La combinación de cúrcuma, miel y pimienta negra se ha popularizado como remedio natural por sus posibles propiedades medicinales, avaladas en parte por investigaciones científicas y la medicina tradicional.

  • Cúrcuma: El principal compuesto activo es la curcumina, reconocida por su efecto antiinflamatorio y antioxidante. Se ha estudiado su capacidad para modular procesos inflamatorios crónicos, proteger las células del daño oxidativo y contribuir al alivio de molestias articulares y digestivas.
  • Pimienta negra: Contiene piperina, sustancia que mejora notablemente la absorción de la curcumina en el organismo. La piperina también posee propiedades antioxidantes y puede favorecer la digestión.
  • Miel: Aporta efectos antimicrobianos y antioxidantes, contribuye a suavizar la garganta y puede reforzar la respuesta inmunológica.

En este sentido, y de acuerdo con información de un artículo publicado en la revista científica PubMed, la combinación de estos ingredientes se asocia con los siguientes beneficios potenciales:

  • Reducción de la inflamación: Útil en casos de artritis o molestias articulares.
  • Fortalecimiento del sistema inmunológico: Por la acción antioxidante y antimicrobiana conjunta.
  • Mejora de la digestión: Tanto la curcumina como la piperina pueden estimular la producción de jugos digestivos.
  • Alivio de molestias en garganta y resfriados: Principalmente por la miel y el efecto antiinflamatorio de la cúrcuma.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La miel aporta propiedades antimicrobianas y suaviza la garganta, ayudando a aliviar síntomas de resfriados en combinación con la cúrcuma y la pimienta negra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar una infusión de cúrcuma con miel y pimienta negra

Para preparar una infusión de cúrcuma con miel y pimienta negra se necesitan pocos ingredientes y pasos sencillos:

Ingredientes

  • 1 taza de agua (aproximadamente 250 ml)
  • 1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo o 1 rodaja fina de raíz fresca
  • 1 pizca de pimienta negra molida
  • 1 cucharadita de miel

Preparación

  1. Calentar el agua hasta que comience a hervir.
  2. Agregar la cúrcuma y la pimienta negra.
  3. Mantener a fuego bajo durante cinco minutos.
  4. Retirar del fuego y dejar reposar un par de minutos.
  5. Colar la infusión si se utilizó cúrcuma fresca.
  6. Añadir la miel cuando la bebida esté tibia, no caliente, para conservar sus propiedades.
Imagen de infusión de canela, cúrcuma, pimienta, jengibre y limón. Otras opciones: bebida saludable, té de especias, bebida herbal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Infusión de canela con cúrcuma, pimienta, jengibre y limón, una bebida reconfortante con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

  • Consumir una vez al día.
  • Consultar siempre a un profesional de la salud antes de incorporar nuevas infusiones si se padecen enfermedades crónicas o se toman medicamentos.

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