Día Mundial del Trastorno Bipolar: siete claves para su detección y abordaje

Los episodios de depresión y manía alteran el funcionamiento cotidiano y la estabilidad emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

El trastorno bipolar es una condición de salud mental crónica caracterizada por la alternancia de episodios de depresión y de estados de exaltación del ánimo, conocidos como manía o hipomanía. Se trata de una patología compleja que impacta no solo en el estado emocional, sino también en la conducta, el pensamiento y el funcionamiento cotidiano.

En el marco del Día Internacional del Trastorno Bipolar, el doctor Marcelo Cetkovich Bakmas, director médico y jefe del Departamento de Psiquiatría de INECO, destaca la importancia de comprender esta condición desde una mirada integral.

“El trastorno bipolar requiere un diagnóstico preciso y un abordaje sostenido. No se trata solo de estabilizar síntomas, sino de acompañar a la persona en su funcionamiento global”, explica. Según el especialista, uno de los principales desafíos es que muchas veces el diagnóstico se retrasa debido a la variabilidad de los síntomas y a su superposición con otros cuadros clínicos.

Una condición compleja que requiere abordaje integral

La supervisión médica permanente es necesaria para ajustar el tratamiento y proteger el bienestar del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trastorno bipolar forma parte de los llamados trastornos del ánimo y su tratamiento suele requerir un enfoque interdisciplinario que combine intervenciones farmacológicas, psicoterapéuticas y psicoeducativas.

Además, puede afectar funciones cognitivas, la toma de decisiones, la regulación emocional y las relaciones interpersonales.

“El diagnóstico en salud mental no es lineal. Requiere tiempo, seguimiento y trabajo en equipo para poder identificar correctamente el cuadro y definir el tratamiento más adecuado”, señala Cetkovich.

Recomendaciones para detectar y manejar el trastorno bipolar

Identificar períodos de depresión o de exaltación que se apartan del funcionamiento habitual y se mantienen durante días o semanas.

La intensidad, duración y el impacto en la vida diaria son los factores clave.

El tratamiento del trastorno bipolar requiere supervisión profesional. La automedicación puede agravar los síntomas o desestabilizar el cuadro.

Mantener la medicación y las intervenciones indicadas, incluso en períodos de estabilidad, es fundamental para prevenir recaídas.

Contribuye a la estabilidad del estado de ánimo.

Reconocer situaciones de estrés, cambios bruscos en la rutina o privación de sueño que puedan favorecer la aparición de episodios.

Cumple un rol clave en la evolución y el sostenimiento del tratamiento.

El rol del diagnóstico temprano

Uno de los aspectos más relevantes en el abordaje del trastorno bipolar es el diagnóstico oportuno.

Diversos estudios muestran que existe una demora significativa entre la aparición de los primeros síntomas y el inicio del tratamiento adecuado, lo que puede impactar negativamente en la evolución del cuadro.

“Cuanto antes se identifica el trastorno, mejores son las posibilidades de estabilizar los síntomas y prevenir complicaciones a largo plazo”, explica el especialista.

Vivir con trastorno bipolar: tratamiento y calidad de vida

Con un seguimiento adecuado, muchas personas con trastorno bipolar logran mantener una vida plena y activa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien se trata de una condición crónica, con el tratamiento adecuado muchas personas logran llevar una vida plena y funcional.

El abordaje actual se basa en un enfoque integral, adaptado a cada caso, que combina distintas estrategias terapéuticas.

En este sentido, el doctor Cetkovich concluye: “El objetivo no es solo reducir los síntomas, sino mejorar la calidad de vida y el funcionamiento de la persona en su entorno”.