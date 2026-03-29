Salud

Órganos agrandados por obesidad duplican el riesgo de cáncer, según advierte un nuevo estudio

La investigación reveló que el exceso de peso provoca cambios en el tamaño de los tejidos internos que aumentan la probabilidad de mutaciones celulares y elevan casi al doble el riesgo de enfermedades graves

Guardar
Consulta médica por obesidad, paciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio en Cancer Research confirma que el incremento en el tamaño de órganos por obesidad duplica el riesgo de cáncer en hígado, riñón y páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre obesidad y cáncer ha adquirido relevancia en la investigación clínica internacional debido al aumento sostenido de casos de sobrepeso en la población mundial. Diversos estudios han profundizado en los mecanismos biológicos que relacionan el exceso de peso con el desarrollo de tumores en órganos vitales, aportando nuevas perspectivas sobre la prevención oncológica.

Según la revista médica Cancer Research, la obesidad no solo modifica el entorno hormonal y metabólico, sino que induce cambios estructurales en órganos como el hígado, los riñones y el páncreas. Este crecimiento orgánico incrementa el número de células susceptibles a mutaciones, lo que puede favorecer la aparición de cáncer a lo largo de la vida.

Cómo la obesidad modifica la estructura de los órganos internos

El exceso de peso provoca que órganos internos como el hígado, los riñones y el páncreas aumenten tanto en tamaño como en número de células, lo que incrementa la probabilidad de mutaciones y favorece la formación de tumores, según la revista médica Cancer Research.

Una investigación internacional publicada en Cancer Research y liderada por City of Hope y TGen en Estados Unidos demostró que la obesidad incrementa el riesgo de cáncer porque induce el crecimiento físico de órganos vitales, y multiplica la cantidad de células expuestas a mutaciones. Esta relación se observó especialmente en el hígado, los riñones y el páncreas.

El estudio evaluó a 747 adultos con diferentes valores de índice de masa corporal (IMC), desde bajo peso hasta obesidad grave, y confirmó que el agrandamiento de los órganos y la hiperplasia celular representan un factor central en el desarrollo del cáncer.

Ilustración anatómica detallada de órganos internos humanos, mostrando el hígado rojo, los riñones marrones, el páncreas amarillo y el intestino.
Científicos demostraron que más del 60% del crecimiento de los riñones en personas obesas se debe a la multiplicación celular y no solo al depósito de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio revela que la obesidad, además de sus efectos hormonales y metabólicos, provoca que el hígado aumente un 12% con cada incremento de cinco puntos en el IMC, mientras que los riñones y el páncreas incrementan su tamaño en un 9% y 7%, respectivamente, según las tomografías realizadas a los participantes.

Más del 60% del aumento en el tamaño de los riñones se atribuye a la multiplicación de células (hiperplasia) y el resto al aumento del tamaño celular (hipertrofia). Así, los científicos refutan la teoría de que solo el depósito de grasa explica el agrandamiento de los órganos en personas con obesidad.

Crecimiento de órganos y riesgo de cáncer en personas con obesidad

La investigación muestra que un órgano en una persona obesa puede llegar a duplicar su tamaño respecto al de alguien con peso saludable, lo que eleva casi al doble el riesgo de cáncer en esos órganos.

Sophie Pénisson, doctora y profesora asociada de TGen, explicó en Cancer Research que “cuando un órgano duplica su tamaño, se espera que su riesgo de desarrollar cáncer también se duplique aproximadamente”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mantener un peso saludable desde la infancia reduce el riesgo de transformación maligna de células a lo largo de la vida por obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, señaló que el IMC no es una medida precisa para determinar el tamaño real de un órgano, ya que no diferencia entre masa grasa y magra.

El trabajo sugiere que, al menos para algunos órganos, sus dimensiones podrían predecir mejor el riesgo de cáncer que el IMC, y confirma mediante análisis matemático que el aumento del número de células incrementa las posibilidades de mutaciones durante la división celular, lo que puede dar inicio al desarrollo de tumores.

Implicaciones para la prevención y estudios futuros

Los autores del estudio, citados en Cancer Research, subrayan la importancia de mantener un peso saludable desde edades tempranas, ya que las células pueden tardar décadas en volverse malignas y el riesgo se acumula a lo largo del tiempo.

Cristian Tomasetti, director del Centro para la Prevención, Detección Temprana y Monitoreo del Cáncer de City of Hope, explicó que la prevención en la infancia es clave para reducir el riesgo oncológico futuro.

Piernas y pies descalzos de una joven sobre una balanza blanca. El suelo es de baldosas y hay una alfombra gris clara al fondo de un baño sencillo.
El estudio publicado en Cancer Research destaca la importancia de mantener un peso saludable desde la infancia para prevenir el cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las próximas investigaciones analizarán si la pérdida de peso contribuye a disminuir el tamaño de los órganos y, en consecuencia, el riesgo de cáncer. También se estudiará el impacto de medicamentos como los agonistas de GLP-1, utilizados para facilitar la pérdida de peso, en la reducción del riesgo oncológico. Si estos tratamientos demuestran eficacia, podrían integrarse como una estrategia adicional de prevención.

La obesidad mantenida desde la infancia proporciona más tiempo y oportunidades para que las células acumulen daños, lo que incrementa la probabilidad de aparición de tumores con el paso de los años, concluye Cancer Research.

Temas Relacionados

ObesidadCáncer de ÓrganosPrevención OncológicaMedicamentos GLP-1hiperplasia celularprevención ocológicaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El consumo de ultraprocesados reduce la densidad ósea y eleva el riesgo de fractura, según un nuevo estudio

Investigadores relacionan la frecuencia de estos productos industriales con el debilitamiento físico en personas sanas y resaltan la importancia de cambiar hábitos para evitar consecuencias a largo plazo

El consumo de ultraprocesados reduce la densidad ósea y eleva el riesgo de fractura, según un nuevo estudio

6 verduras ricas en magnesio que deberías sumar a tu dieta, según expertos

Especialistas destacan que incluirlas en distintas combinaciones es una forma sencilla de cubrir los requerimientos diarios de este mineral esencial

6 verduras ricas en magnesio que deberías sumar a tu dieta, según expertos

Fibra o proteínas en el desayuno: qué conviene priorizar para mejorar la digestión y el control del peso

Investigaciones recientes muestran que la primera comida influye en la saciedad y el metabolismo. En base a estos datos, especialistas indican qué opción conviene para la salud

Fibra o proteínas en el desayuno: qué conviene priorizar para mejorar la digestión y el control del peso

Un embarazo saludable depende también del padre: factores clave de la salud masculina

Más allá de la alimentación, la edad, y otras condiciones maternas que definen la gestación, hoy se sabe que el bienestar físico y los hábitos del hombre cumplen un rol clave. Qué tener en cuenta antes de buscar un hijo

Un embarazo saludable depende también del padre: factores clave de la salud masculina

Ejercicios que se pueden realizar en el hogar para reducir el riesgo de caídas en adultos mayores

Expertos diseñaron una sencilla rutina para fortalecer músculos y huesos y prevenir cualquier tipo de lesión relacionada con el equilibrio

Ejercicios que se pueden realizar en el hogar para reducir el riesgo de caídas en adultos mayores
DEPORTES
La decisión de la FIA tras el grave accidente de Bearman por esquivar a Colapinto en el Gran Premio de Japón

La decisión de la FIA tras el grave accidente de Bearman por esquivar a Colapinto en el Gran Premio de Japón

Crece la polémica en la F1 por el accidente de Bearman por esquivar a Colapinto: las ácidas críticas de los pilotos al reglamento

El mensaje de Flavio Briatore a Colapinto tras el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

El gesto de Max Verstappen a Pierre Gasly durante su pelea en el GP de Japón de la Fórmula 1: “¡Hasta luego!”

Escena alarmante en UFC: tras ser noqueada y estrangulada al mismo tiempo, una luchadora quedó inconsciente por más de un minuto

TELESHOW
Valeria Gastaldi: “No queremos que Bandana se termine”

Valeria Gastaldi: “No queremos que Bandana se termine”

El mundo sensible de Cayetana Cabezas, la actriz española que se luce en Machos alfa y quiere triunfar en Argentina

Teo López Puccio debuta en el Picadero con una obra que fusiona matemática, música y humor: “Era un desafío”

Carmen Barbieri sorprendió al revelar hace cuántos años no está en pareja: “Soy muy miedosa”

Emilia Attias marcó tendencia en las calles y el metro de Nueva York con un outfit audaz: su álbum de fotos

INFOBAE AMÉRICA

Varios países de Medio Oriente se reunieron en Pakistán para abordar el conflicto en la región

Varios países de Medio Oriente se reunieron en Pakistán para abordar el conflicto en la región

Entre sirenas y templos cerrados: Jerusalén vive una Pascua judía y una Semana Santa bajo la sombra de la guerra con Irán

El significado profundo de la Semana Santa según la Iglesia: días, símbolos y el llamado a la conversión

Isabel Allende elogia el final de “Cadáver exquisito”, de la argentina Agustina Bazterrica: “Yo lo habría arruinado”

León XIV abrió la Semana Santa con un llamado a la paz: “¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!”