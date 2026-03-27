Salud

Un estudio masivo encuentra que el estrés y el duelo no causan cáncer

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JUEVES, 26 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Durante años, ha circulado la creencia tanto en comunidades de bienestar como en consultorios médicos: que el estrés psicológico intenso, el duelo o una personalidad negativa podrían provocar cáncer.

Pero un estudio internacional masivo ha desmentido esa teoría, descubriendo que el estado mental de una persona tiene muy poco que ver con el desarrollo de la enfermedad.

La investigación -- publicada el 23 de marzo en la revista Cancer -- analizó datos de un consorcio internacional financiado por la Sociedad Holandesa del Cáncer.

El análisis incluyó datos de 421.799 personas en los Países Bajos, Reino Unido, Noruega y Canadá.

Los científicos analizaron si factores como el neuroticismo, el apoyo social, el malestar general y el estado sentimental o la pérdida de una pareja, medidos en un momento concreto de la vida de los participantes, influían en quién acababa desarrollando cáncer.

Tras un seguimiento de 15 años, los resultados fueron claros: no hubo evidencia de que los factores psicosociales aumentaran el riesgo global de cáncer.

En concreto, el estudio no encontró una relación directa entre el estado mental de una persona y su probabilidad de desarrollar cáncer de mama, próstata o colon.

El consorcio Psychosocial Factors and Cancer (PSY-CA) "ha pasado los últimos años investigando una creencia comúnmente aceptada: que la mala salud mental u otros posibles factores de estrés psicosocial pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer", dijo la autora principal Lonneke van Tuijl , del University Medical Center de Groningen en los Países Bajos.

"Nuestros hallazgos no respaldan esta idea", añadió en un comunicado de prensa.

El estudio encontró inicialmente un ligero aumento en el riesgo de cáncer de pulmón entre las personas que se sentían solas o que habían sufrido recientemente una pérdida.

Pero cuando los investigadores tuvieron en cuenta factores de riesgo conocidos --como si la persona fumaba o tenía antecedentes familiares de cáncer-- ese vínculo prácticamente desapareció por completo.

Los investigadores concluyeron que, aunque el estrés en sí no provoca que las células se vuelvan cancerosas, la forma en que las personas reaccionan al estrés sí puede hacerlo.

Las personas que atraviesan un momento difícil pueden ser más propensas a fumar, beber alcohol o comer mal, que son los verdaderos factores del riesgo de cáncer.

"Además, muchos de los pequeños efectos observados suelen explicarse por comportamientos poco saludables", dijo van Tuijl.

Aunque mantener una buena salud mental es vital para la calidad de vida y la recuperación de enfermedades, el estudio demostró que no es un escudo principal contra el cáncer en primer lugar.

También señalaron que los hallazgos pueden ayudar a quienes padecen cáncer a evitar la culpa y la autocrítica por atribuir su diagnóstico de cáncer a un factor de estrés en su vida.

Más información

La guía de prevención del cáncer del Instituto Nacional del Cáncer contiene más información sobre las causas probadas y los factores de riesgo para el cáncer.

FUENTES: Wiley, comunicado de prensa, 23 de marzo de 2026; Cáncer, 23 de marzo de 2026

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