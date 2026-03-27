Cómo funciona la rodillera con IA que promete transformar la prevención de lesiones en el deporte

Mediante sensores avanzados y algoritmos inteligentes, una innovadora rodillera anticipa movimientos de riesgo y despliega protección instantánea, revolucionando la prevención de lesiones en el fútbol profesional y captando la atención de clubes europeos y especialistas médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos jóvenes ingenieros de Londres presentaron una rodillera equipada con inteligencia artificial capaz de anticipar y prevenir lesiones de rodilla en futbolistas, durante partidos y entrenamientos. El dispositivo, diseñado por Kylin Shaw y Bhavy Metakar, utiliza sensores de alta precisión y algoritmos avanzados para identificar movimientos peligrosos en la articulación. El sistema detecta en tiempo real situaciones de riesgo y despliega una bolsa de aire que protege la rodilla antes de que ocurra una lesión grave. Este desarrollo se encuentra en fase de pruebas y llamó la atención de la comunidad médica y deportiva por su potencial para reducir la incidencia de lesiones en el fútbol profesional.

Según el portal especializado en salud deportiva CuídatePlus, la rodillera recopila datos sobre la laxitud y el ángulo de rotación de la articulación, lo que permite un análisis personalizado del estado físico de cada deportista. El software alerta al usuario cuando detecta un aumento en el riesgo de rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y recomienda pausas y ajustes en la actividad física. De acuerdo con declaraciones recogidas por el mismo medio, el airbag actúa como una última barrera ante una posible torsión peligrosa, desplegando protección en milésimas de segundo. “El sistema puede avisar si el futbolista supera el ángulo de rotación saludable y sugerir descanso inmediato”, afirmó Shaw al portal.

Los ingenieros detrás de la innovación

Kylin Shaw y Bhavy Metakar, los creadores del dispositivo, buscan transformar la prevención de lesiones en el fútbol profesional. Ambos ingenieros desarrollaron la rodillera inteligente como respuesta a la alta incidencia de lesiones articulares en deportes de contacto. La clave de su invento radica en la combinación de sensores biomecánicos y algoritmos de inteligencia artificial que evalúan el riesgo en cada movimiento de la articulación.

Kylin Shaw y Bhavy Metakar desarrollan una rodillera inteligente que utiliza inteligencia artificial para anticipar y evitar daños graves, integrando sistemas de alerta y bolsas de aire que actúan en milisegundos durante partidos y entrenamientos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En palabras de Metakar, la tecnología ofrece información en tiempo real sobre el estado de la articulación y puede integrarse con otras plataformas de análisis de rendimiento. “El objetivo es evitar que los futbolistas lleguen al punto de lesión. El airbag actúa solo si todas las alertas previas no han sido suficientes”, explicó. El sistema busca complementar el trabajo médico y no sustituirlo, proporcionando una herramienta adicional para la toma de decisiones en campo.

Implementación en medicina deportiva

Por otra parte, la especialidad médica también avanza en el uso de inteligencia artificial para la prevención y el diagnóstico. Desde marzo de 2024, la reconocida Clínica Cemtro, centro de referencia en traumatología deportiva, en Madrid, utiliza el software médico Keros, basado en IA, que examina resonancias magnéticas y detecta lesiones en ligamentos, meniscos y cartílagos.

Según la traumatóloga y especialista en medicina deportiva Isabel Guillén, la tecnología analiza datos individualizados y predice la probabilidad de sufrir lesiones, lo que permite personalizar tanto la prevención como la rehabilitación. “La IA estudia los resultados quirúrgicos y ayuda a elegir la técnica más adecuada para cada paciente”, indicó Guillén.

Las lesiones del LCA suelen requerir entre seis y nueve meses de recuperación y pueden comprometer las carreras de los deportistas. Por este motivo, la incorporación de nuevas tecnologías se mantiene como prioridad en los clubes europeos y en las áreas médicas especializadas.

Prevención, diagnóstico y personalización

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal (2i) sufre una lesión en una rodilla en un choque con Yeremi Pino (i), del Villarreal, en los últimos instantes del partido de la jornada 9 de Liga que disputaron Real Madrid y Villarreal CF este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Javier Lizón

Además de prevenir lesiones, la IA facilita el seguimiento de los deportistas durante su recuperación. Según consignó el portal, los datos recogidos por la rodillera y los sistemas de análisis permitieron ajustar la carga de trabajo y modificar rutinas de entrenamiento de forma precisa. La inteligencia artificial posibilitó detectar sobrecargas y movimientos repetitivos, dos causas frecuentes de lesiones en el fútbol. Este tipo de herramientas ayuda a planificar estrategias de prevención y acortar los tiempos de inactividad.

Expansión a otros deportes y futuro

El uso de tecnologías inteligentes se está extendiendo más allá del fútbol. El portal especializado en salud reportó que disciplinas como baloncesto, rugby y atletismo exploran soluciones similares para proteger las articulaciones de los atletas. La capacidad de analizar grandes volúmenes de datos y personalizar recomendaciones transforma la manera en que se aborda la prevención de lesiones deportivas. “La IA ayuda a identificar los gestos deportivos que deben corregirse y mejora la recuperación de los pacientes”, señaló Guillén.

Por otra parte, a nivel internacional, empresas tecnológicas y laboratorios deportivos colaboran con universidades e instituciones médicas para perfeccionar estos dispositivos. El desarrollo de la rodillera de Shaw y Metakar recibió apoyo de organismos deportivos británicos, y se espera que en los próximos meses comience su validación en clubes de la Premier League y ligas europeas. El avance de la inteligencia artificial en la medicina deportiva plantea nuevas oportunidades para la salud de los atletas y la optimización del rendimiento físico.

De acuerdo con el portal, la integración de sistemas inteligentes en el diagnóstico y la prevención de lesiones abre una etapa en el deporte profesional y amateur. La inteligencia artificial ya está presente en clínicas y clubes, con aplicaciones que mejoran tanto la detección precoz como el tratamiento personalizado. El objetivo común es reducir la incidencia de lesiones graves.