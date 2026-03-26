Salud

Suministros de sangre de 'donante universal' peligrosamente bajos, advierte un estudio

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MIÉRCOLES, 25 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Los bancos de sangre informan de suministros peligrosamente bajos de sangre O-negativa de "donante universal", advierte un nuevo estudio.

La sangre O-negativa puede administrarse a pacientes de cualquier tipo sanguíneo, por lo que es esencial en emergencias médicas donde se desconoce el grupo sanguíneo de una persona, según los investigadores.

Pero los suministros de O negativo han caído a niveles críticamente bajos cada año desde 2019, según informaron investigadores en la revista Anesthesiology Open.

Las escasez han llevado a la Cruz Roja Americana a ofrecer tarjetas regalo de Amazon por valor de 15 dólares a cualquiera que done sangre hasta finales de marzo, señalaron los investigadores.

"La sangre O-negativa es fundamental cuando los pacientes necesitan transfusiones inmediatas antes de que se pueda confirmar su grupo sanguíneo, como durante el tratamiento de trauma u otras emergencias potencialmente mortales", dijo el investigador principal , el Dr. Brent Lee , en un comunicado de prensa. Lee es director de excelencia clínica y mejora del rendimiento en North American Partners in Anesthesia.

El problema es que la demanda de sangre O-negativa ha crecido mientras que la oferta sigue siendo limitada, según los investigadores.

Aproximadamente el 13% de las transfusiones realizadas en 2023 involucraron sangre O negativo, pero solo el 7% de la población total de EE. UU. tiene sangre O-negativa, según informaron los investigadores.

Los médicos están contribuyendo al problema al utilizar sangre O-negativa en situaciones donde se podrían emplear otros tipos sanguíneos, según el estudio.

"Dado que los anestesiólogos administran hasta el 60% de todas las transfusiones de sangre en Estados Unidos, desempeñan un papel clave en la preservación y promoción de la gestión responsable de este escaso recurso", dijo Lee.

El estudio sostiene que los médicos deberían utilizar en su lugar sangre O-positiva, que está más fácilmente disponible, para transfusiones de emergencia en todos los pacientes masculinos y en pacientes femeninas que probablemente no se queden embarazadas.

La sangre O-positiva se llama así porque las células sanguíneas son "positivas" para el antígeno factor D de Rhesus (RhD), que puede desencadenar una respuesta inmune contra la sangre donada.

Sin embargo, investigaciones han encontrado que el riesgo de una respuesta inmunitaria a una transfusión de sangre O positiva es "generalmente bajo" -- alrededor del 3% al 6% de todos los casos -- dado que la mayoría de las personas son RhD-positivas, según el estudio.

La excepción son las mujeres con potencial fértil, ya que un desajuste en el RhD podría ser perjudicial para los bebés en futuros embarazos, según los investigadores.

Por ello, la sangre O-negativa debería reservarse para estas mujeres, así como para las personas con O-negativo, según el estudio.

El informe también pide realizar la tipificación sanguínea lo antes posible en emergencias médicas para que los pacientes puedan dejar de producir sangre O-negativa lo antes posible.

"En colaboración con otras especialidades y organizaciones nacionales, los anestesiólogos desempeñan un papel clave en el alivio de la escasez crónica de sangre y en la preservación de la disponibilidad de sangre O-negativa para quienes más la necesitan", dijo Lee. "Es imprescindible maximizar los beneficios de la transfusión de sangre, al tiempo que reforzamos la seguridad del suministro de sangre nacional."

Más información

La Cruz Roja Americana tiene más información sobre el suministro de sangre de EE. UU.

FUENTE: Sociedad Americana de Anestesiólogos, comunicado de prensa, 19 de marzo de 2026

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