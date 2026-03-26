Salud

La pérdida parental por drogas y violencia aumenta el riesgo de muerte infantil en un 2.000%

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MIÉRCOLES, 25 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Cuando un padre muere inesperadamente debido a la violencia, autolesiones o adicción, el trauma para un niño que queda atrás es inmenso.

Y un nuevo estudio revela que este desamor lleva más que un peso  emocional: aumenta significativamente el riesgo de morir del niño antes de llegar a la edad adulta.

Investigadores de la Universidad de Michigan analizaron décadas de datos para entender las tasas de supervivencia de los niños en el estado que perdieron a un progenitor biológico por tres causas específicas: homicidio, suicidio o sobredosis de drogas.

Sus hallazgos --publicados en una carta de investigación el 23 de marzo en JAMA Network Open -- sugieren que estas muertes parentales evitables eliminan una capa vital de protección, dejando a los niños expuestos.

El equipo analizó los registros de más de 32.000 niños y descubrió que quienes perdieron a un progenitor por una de estas tres causas tenían muchas más probabilidades de morir antes de los 18 años que la población general.

Aunque la tasa media de mortalidad infantil en Michigan es de unos 5 por cada 10.000, las cifras de los niños en duelo contaban una historia mucho más oscura:

Pérdida por homicidio: Los niños sufrieron la asombrosa cifra de 106 muertes por cada 10.000. Pérdida por suicidio: La tasa superaba las 66 muertes por cada 10.000 habitantes. Pérdida por sobredosis: La tasa fue de casi 37 muertes por cada 10.000 habitantes.

En total, los investigadores relacionaron 150 muertes infantiles en exceso en Michigan durante los 14 años del estudio directamente con la pérdida de un progenitor.

Para realizar el análisis, los investigadores vincularon los registros de nacimientos y defunciones de padres e hijos en Michigan desde 1992 hasta 2023.

Identificaron a 32.262 niños de 17 años o menos que habían perdido a un progenitor biológico por homicidio, suicidio o sobredosis.

El autor principal Sean Esteban McCabe, profesor de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Michigan, señaló que estos niños a menudo sufren en silencio debido al estigma que rodea la muerte de sus padres.

Amigos e incluso profesores suelen evitar el tema, lo que aísla al niño cuando más necesita apoyo.

"Existen intervenciones preventivas tempranas y servicios de duelo infantil que han demostrado mejorar la salud de los niños tras la muerte de un progenitor y que deben estar más disponibles para que ningún niño de Michigan sufra solo", dijo McCabe en un comunicado de prensa.

La investigación también destaca áreas geográficas donde la atención en salud mental y el apoyo al duelo simplemente no existen.

McCabe argumentó que la ubicación de un niño no debería determinar su red de seguridad.

"El código postal de un niño no debería dictar si recibe servicios y tratamientos de duelo basados en la evidencia", afirmó.

También señaló que Michigan tiene tasas de mortalidad parental más altas que la media nacional.

El equipo de investigación está impulsando ahora un esfuerzo colaborativo a nivel estatal para garantizar que cada niño en duelo tenga acceso a atención psiquiátrica y medicina contra la adicción.

Al identificar estos grupos de alto riesgo desde el principio, las comunidades pueden intervenir para proporcionar la protección que se perdió cuando murió el progenitor, según los investigadores.

Más información

La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental dispone de recursos para niños en duelo y apoyo en salud mental.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 23 de marzo de 2026; Apertura de la Red JAMA, 23 de marzo de 2026

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