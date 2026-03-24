Picazón de ojos: cómo reconocer una reacción alérgica y en qué casos puede ser una urgencia

La picazón de ojos afecta a millones de personas y es uno de los síntomas más comunes de enfermedades como conjuntivitis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La picazón en los ojos es un problema común que afecta a millones de personas, especialmente durante los cambios estacionales. Según el Centro Oftalmológico de Stony Brook de Nueva York, aproximadamente 22 millones de estadounidenses padecen algún tipo de alergia ocular. Este síntoma puede estar provocado por alergias, sequedad ocular, infecciones y otras afecciones que tienen impacto en la salud ocular.

El polen, la caspa de los animales, las heces de los ácaros del polvo y el moho figuran entre los desencadenantes más habituales de la llamada conjuntivitis alérgica, también conocida como alergia ocular, explica Heatlh Direct. Esta reacción ocurre cuando los alérgenos entran en contacto con los ojos y el cuerpo libera histamina para intentar combatirlos. Esta sustancia provoca enrojecimiento, inflamación y prurito en los párpados y la membrana mucosa que recubre la parte frontal del ojo.

No obstante, el picor ocular no siempre está relacionado con alergias. Según UCLA Health, este síntoma también puede deberse a la fatiga, infecciones oculares o a condiciones como la sequedad ocular. Esta última puede originarse por cambios hormonales vinculados al envejecimiento, consumo de ciertos medicamentos, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, y el uso prolongado de pantallas sin parpadear, lo que disminuye la humedad ocular.

Otra causa común es la blefaritis, una inflamación de los párpados que puede estar relacionada con higiene deficiente, alergias, infecciones bacterianas o virales, infestaciones de ácaros o piojos en las pestañas, traumatismos o uso excesivo de medicamentos. También existe el pterigión, un crecimiento de tejido en la córnea que, aunque su origen es incierto, puede provocar irritación y picazón, explica Health Direct.

La conjuntivitis alérgica es una de las principales causas de picazón ocular y suele presentarse con enrojecimiento y secreción acuosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, otros factores incluyen el síndrome del ojo seco, la presencia de objetos extraños o sustancias químicas en el ojo, el uso de lentes de contacto y reacciones a medicamentos como antihistamínicos, analgésicos o anticonceptivos. En casos menos frecuentes, pueden existir enfermedades sistémicas subyacentes, como cáncer de piel, enfermedades del tejido conectivo o trastornos inmunológicos.

Una de las causas más comunes: conjuntivitis alérgica

Suele manifestarse con síntomas como enrojecimiento, hinchazón y, a menudo, una secreción acuosa y transparente. Este cuadro es especialmente frecuente en primavera, verano y otoño, cuando los niveles de polen en el aire aumentan y los alérgenos ambientales están más presentes. El mecanismo que desencadena esta condición comienza cuando los alérgenos, como el polen proveniente de árboles, pastos y malezas, entran en contacto con la superficie ocular.

La doctora Farah Khan, portavoz del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, describe que las sustancias se adhieren a los mastocitos presentes en la esclerótica y la superficie interna de los párpados. Cuando se activan, liberan mediadores inflamatorios, principalmente histamina, que produce los síntomas característicos: picazón intensa, enrojecimiento y sensación de hinchazón en los ojos.

No obstante, la conjuntivitis alérgica no es lo mismo que la infecciosa, más conocida como “ojo rosado”, sino que suele afectar ambos ojos de forma simultánea. Esto se debe a que los alérgenos del ambiente pueden llegar por igual a ambos globos oculares, mientras que la conjuntivitis por bacterias o virus, por lo general, comienza en un solo ojo antes de extenderse, explicó la profesional citada por Time Magazine.

El uso prolongado de pantallas, la falta de parpadeo y la sequedad ocular se suman como desencadenantes frecuentes de irritación y picor en los ojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de alergia ocular puede acompañarse de otros síntomas, como secreción nasal, estornudos o garganta irritada. Además, la conjuntivitis alérgica no es contagiosa, a diferencia de las variantes infecciosas. En ocasiones, puede confundirse con otras formas de inflamación ocular, pero la bilateralidad y la relación con la exposición a sustancias ayudan a distinguirla.

Otras afecciones asociadas a la picazón de ojos

Blefaritis

Se trata de una inflamación de los párpados que puede convertirse en un problema crónico, con síntomas que persisten durante meses o incluso años. Entre sus causas destacan la higiene deficiente, las alergias y el uso de maquillaje, aunque también puede aparecer de manera repentina por infecciones bacterianas o virales, infestaciones de ácaros o piojos en las pestañas, traumatismos y el uso excesivo de medicamentos o suplementos. Los síntomas más habituales incluyen enrojecimiento, picazón y molestias constantes en los párpados.

Health Direct indica que el tratamiento se basa en la limpieza cuidadosa de los párpados, el uso de antibióticos en algunos casos, mantener los ojos lubricados y, en ocasiones, modificar la dieta. Algunas recomendaciones incluyen aumentar el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como el salmón, para ayudar a combatir la inflamación. Aunque no tiene cura definitiva, estas medidas pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Pterigión

Es un crecimiento de tejido en forma de cuña que se desarrolla sobre la córnea, la capa externa abovedada que protege el ojo. Aunque se desconoce la causa exacta de su aparición, este crecimiento puede provocar irritación y picazón ocular. El pterigión puede tratarse con gotas oftálmicas para aliviar la irritación y, en los casos más severos, mediante extirpación quirúrgica. Sin embargo, existe la posibilidad de que el tejido vuelva a crecer tras la intervención.

El uso inadecuado de lentes de contacto o la reacción a medicamentos pueden provocar episodios de picazón y molestias oculares importantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síndrome del ojo seco

Ocurre cuando el ojo no produce suficientes lágrimas para mantener su superficie húmeda y confortable. Esta afección puede deberse a cambios hormonales, la presencia de enfermedades autoinmunes, el consumo de ciertos medicamentos o el uso prolongado de pantallas, lo que reduce la frecuencia del parpadeo y favorece la sequedad ocular. Los síntomas incluyen sensación de sequedad, ardor y picazón en los ojos. El uso de lágrimas artificiales y la adopción de hábitos que fomenten el parpadeo frecuente pueden ayudar a aliviar el malestar, explican expertos citados por Health Direct.

Reacciones a medicamentos y lentes de contacto

Algunos medicamentos, como antihistamínicos, analgésicos, antidepresivos y píldoras anticonceptivas, pueden causar picazón ocular como efecto secundario. Además, el uso de lentes de contacto, especialmente si no se mantienen en condiciones higiénicas adecuadas, puede favorecer la aparición de infecciones o irritación en los ojos. Ante estos síntomas, se recomienda consultar a un profesional para ajustar la medicación o revisar el uso y cuidado de las lentes de contacto.

Enfermedades sistémicas

En ocasiones poco habituales, el picor ocular puede estar relacionado con enfermedades sistémicas subyacentes, como cáncer de piel, condiciones del tejido conectivo o trastornos inmunológicos, incluyendo la conjuntivitis cicatricial. Estas suelen requerir la intervención de especialistas en dermatología o reumatología para su diagnóstico y tratamiento. La presencia de síntomas persistentes o severos debe motivar una consulta médica para descartar problemas de mayor gravedad.

Cómo tratar la picazón de ojos

Expertos recomiendan evitar frotarse los ojos y utilizar lágrimas artificiales o compresas frías como tratamiento de primera línea para aliviar los síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención comienza por minimizar el contacto con los alérgenos que suelen desencadenar la molestia, como el polen, el polvo y la caspa de animales. Expertos recomiendan permanecer en interiores durante los picos de polinización, mantener las ventanas cerradas y utilizar aire acondicionado. También aconsejan evitar el uso de ventiladores de techo, ya que pueden dispersar partículas de polvo y alérgenos sobre los párpados mientras se duerme.

Un hábito importante a eliminar es frotarse los ojos, ya que esto puede agravar la irritación y aumentar la picazón. En su lugar, se recomienda enjuagar suavemente los párpados y las pestañas con un jabón facial suave para eliminar la grasa y los alérgenos acumulados, detallan desde la revista Health Direct. Ducharse y cambiarse de ropa después de estar al aire libre también ayuda a evitar la diseminación de polen durante el día.

En cuanto a los fármacos, una de las opciones de tratamiento son las gotas oftálmicas antihistamínicas de venta libre. Las mismas bloquean la acción de la histamina y ayudan a reducir el picor y el enrojecimiento. Pueden combinarse con lágrimas artificiales, que hidratan el ojo y facilitan la eliminación de partículas irritantes. Aplicar compresas frías o bolsas de hielo sobre los ojos proporciona alivio adicional al disminuir la hinchazón y el ardor.