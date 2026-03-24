Los psicodélicos no son mejores que los antidepresivos para tratar la depresión, concluye una reseña

LUNES, 23 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Las drogas psicodélicas no parecen funcionar mejor que los antidepresivos entre personas con depresión mayor, según una nueva revisión de evidencias.

A pesar del bombo en torno al uso de "setas mágicas" y LSD para tratar algunos trastornos mentales, la terapia asistida con psicodélicos no superó a los antidepresivos tradicionales cuando los investigadores compararon los resultados de los ensayos de cada uno en JAMA Psychiatry.

"Lo que quería mostrar es que, incluso si comparas los psicodélicos con los antidepresivos de etiqueta abierta, los psicodélicos siguen siendo mucho mejores", dijo el investigador principal Balázs Szigeti en un comunicado de prensa. Es científico clínico de datos en el Programa de Investigación Psicodélica Traslacional de la Universidad de California, San Francisco.

"Desafortunadamente, lo que obtuvimos es el resultado contrario: que son iguales, lo cual es muy sorprendente dado el entusiasmo que hay en torno a los psicodélicos y la salud mental", dijo Szigeti.

Estudios previos han indicado que el LSD o la psilocibina --el químico psicodélico de las setas mágicas-- podrían tener algunos beneficios positivos para tratar afecciones como la adicción y la depresión, según los investigadores en notas de fondo.

Sin embargo, ha sido difícil diseñar ensayos clínicos estrictos que comparen directamente la psilocibina con un placebo, porque casi todo el mundo puede saber cuándo ha recibido un psicodélico, según los investigadores.

Los ensayos clínicos están diseñados así para evitar lo que se llama el "efecto placebo", donde la gente se siente mejor porque ha tomado algo, independientemente de si realmente funciona o no.

Para evitar este problema, los investigadores compararon los resultados combinados de ensayos de terapia psicodélica con los resultados de ensayos abiertos de antidepresivos, en los que los pacientes son conscientes de que están tomando un antidepresivo.

De este modo, ambos tratamientos se benefician por igual del efecto positivo que los pacientes saben que están recibiendo un medicamento en lugar de un placebo.

Los investigadores compararon los resultados de 16 ensayos abiertos con antidepresivos con ocho ensayos de terapia asistida con psicodélicos.

El estudio encontró que los pacientes mejoraron sustancialmente con ambos tipos de tratamiento, y sus puntuaciones de depresión cayeron aproximadamente 12 puntos en una escala estándar de 52 puntos.

Los psicodélicos han parecido impresionantes en ensayos recientes porque las personas que tomaron los fármacos mejoraron mucho más que las que no.

Pero estos resultados indican que las personas en esos ensayos mejoraron más porque sabían que habían tomado un psicodélico, mientras que las que recibieron un placebo tuvieron peor desempeño porque sabían que no lo habían hecho.

"Los psicodélicos pueden seguir siendo una opción de tratamiento valiosa", dijo Szigeti. "Pero si queremos entender sus verdaderos beneficios, tenemos que compararlos de forma justa -- y cuando lo hacemos, la ventaja sobre los antidepresivos estándar es mucho menor de lo que mucha gente, incluyéndome a mí, esperaba."

Más información

Mental Health America tiene más información sobre psicodélicos y salud mental.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de California, San Francisco, 18 de marzo de 2026