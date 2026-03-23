Cuando comer sano no alcanza: los 5 síntomas más frecuentes de la falta de nutrientes esenciales

La dieta rica en nutrientes mejora la salud física y mental al prevenir deficiencias de vitaminas y minerales esenciales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la mirada sobre la alimentación trasciende contar calorías. El enfoque se orienta hacia la calidad nutricional y la presencia de micronutrientes esenciales, cuya función resulta determinante en la prevención de enfermedades, la optimización del rendimiento físico y mental junto a la promoción de una vida saludable.

La evidencia científica respalda la importancia de incorporar alimentos variados, ricos en vitaminas y minerales, como parte de una estrategia integral de cuidado personal y salud pública. El consumo regular de alimentos ricos en nutrientes tiene un impacto directo en la salud física y mental.

Según Harvard Health, una dieta variada puede aportar las cantidades necesarias de vitaminas y minerales para prevenir deficiencias y favorecer el bienestar general. Los expertos coinciden en que el acceso a fuentes naturales de micronutrientes resulta esencial para mantener un sistema inmune fuerte, un metabolismo eficiente y una función cognitiva saludable.

La deficiencia de vitaminas y minerales puede afectar la energía, el ánimo y la función cognitiva sin presentar síntomas evidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los nutrientes más destacados se encuentra la vitamina B12, importante para la producción de serotonina y el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. Según el medio The Independent, este nutriente solo se encuentra de forma natural en alimentos de origen animal, como carne, pescado, huevos y productos lácteos, aunque algunos alimentos vegetales pueden estar fortificados. Las personas que siguen dietas veganas suelen requerir suplementos o productos enriquecidos para evitar déficits.

Los ácidos grasos omega-3 también han sido objeto de diversas investigaciones. De acuerdo con el sitio especializado en salud Healthline, estos nutrientes presentes en pescados grasos como salmón, sardinas y trucha, así como en semillas de chía y nueces, contribuyen a la salud cerebral y emocional. Harvard Health sostiene que una ingesta adecuada de omega-3 puede asociarse con mejorías en la memoria y el estado de ánimo.

Principales señales de la falta de nutrientes esenciales:

Déficit de energía, cansancio físico o sensación persistente de fatiga Alteraciones en el ánimo, como irritabilidad o desánimo Debilitamiento del sistema inmune y mayor susceptibilidad a infecciones Dificultades cognitivas, problemas de concentración o memoria Manifestaciones físicas poco evidentes, como debilidad muscular o bajo rendimiento

Principales micronutrientes y fuentes alimenticias

La vitamina B12, presente en alimentos de origen animal, resulta clave para el sistema nervioso y la producción de serotonina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio también es relevante entre los minerales. Según el sitio gubernamental Nutrition.gov, se puede encontrar en espinaca, brócoli, legumbres, frutos secos y granos integrales. Interviene en la función muscular y nerviosa, la regulación del azúcar en sangre y la formación de proteínas, lo que lo convierte en un nutriente importante para personas de todas las edades.

Entre los minerales esenciales, el zinc ocupa un lugar central. De acuerdo con un informe publicado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), se localiza en carnes, mariscos, lácteos, huevos y legumbres, y se asocia con la protección inmunológica y el mantenimiento del ánimo. The Independent informa que una ingesta insuficiente puede afectar la respuesta ante infecciones y el equilibrio emocional.

Además de los nutrientes tradicionales, algunas hierbas como la ashwagandha han despertado el interés de la comunidad científica. Su uso se relaciona con la reducción del estrés y el refuerzo del sistema inmunológico, aunque los especialistas recomiendan consultar a un profesional antes de su consumo regular, explicó The Independent.

Alimentos densos en nutrientes y recomendaciones dietéticas

Los lácteos aportan calcio, vitamina D y proteínas de alta calidad, esenciales para la salud ósea y muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repertorio de alimentos densos en micronutrientes incluye también el hígado, que concentra grandes cantidades de vitamina A, B12, hierro, cobre y folato. Los huevos aportan proteínas completas, colina, vitamina D y antioxidantes. Las verduras de hoja verde como la espinaca y el kale brindan vitaminas A, C, K, magnesio y fibra, mientras que los frutos secos y semillas proporcionan vitamina E, calcio y grasas saludables.

La inclusión de lácteos, como leche, yogur y queso, garantiza el aporte de calcio, vitamina D y proteínas de alta calidad. Por su parte, las legumbres y granos integrales colaboran con el suministro de hierro, zinc, vitaminas del grupo B y fibra, lo que contribuye a la salud cardiovascular y digestiva, desarrolló Mayo Clinic.

La variedad y el equilibrio en la alimentación favorecen la obtención de todos los micronutrientes necesarios. Los especialistas acuerdan que la consulta con un profesional de la nutrición puede ayudar a diseñar estrategias adecuadas para cada persona, especialmente en casos de restricciones dietéticas o necesidades específicas.