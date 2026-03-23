Salud

Cuando comer sano no alcanza: los 5 síntomas más frecuentes de la falta de nutrientes esenciales

Especialistas en nutrición advierten que la ausencia de vitaminas y minerales puede pasar inadvertida en dietas equilibradas, y subrayan la importancia de identificar manifestaciones sutiles

Guardar
La dieta rica en nutrientes
La dieta rica en nutrientes mejora la salud física y mental al prevenir deficiencias de vitaminas y minerales esenciales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la mirada sobre la alimentación trasciende contar calorías. El enfoque se orienta hacia la calidad nutricional y la presencia de micronutrientes esenciales, cuya función resulta determinante en la prevención de enfermedades, la optimización del rendimiento físico y mental junto a la promoción de una vida saludable.

La evidencia científica respalda la importancia de incorporar alimentos variados, ricos en vitaminas y minerales, como parte de una estrategia integral de cuidado personal y salud pública. El consumo regular de alimentos ricos en nutrientes tiene un impacto directo en la salud física y mental.

Según Harvard Health, una dieta variada puede aportar las cantidades necesarias de vitaminas y minerales para prevenir deficiencias y favorecer el bienestar general. Los expertos coinciden en que el acceso a fuentes naturales de micronutrientes resulta esencial para mantener un sistema inmune fuerte, un metabolismo eficiente y una función cognitiva saludable.

La deficiencia de vitaminas y
La deficiencia de vitaminas y minerales puede afectar la energía, el ánimo y la función cognitiva sin presentar síntomas evidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los nutrientes más destacados se encuentra la vitamina B12, importante para la producción de serotonina y el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. Según el medio The Independent, este nutriente solo se encuentra de forma natural en alimentos de origen animal, como carne, pescado, huevos y productos lácteos, aunque algunos alimentos vegetales pueden estar fortificados. Las personas que siguen dietas veganas suelen requerir suplementos o productos enriquecidos para evitar déficits.

Los ácidos grasos omega-3 también han sido objeto de diversas investigaciones. De acuerdo con el sitio especializado en salud Healthline, estos nutrientes presentes en pescados grasos como salmón, sardinas y trucha, así como en semillas de chía y nueces, contribuyen a la salud cerebral y emocional. Harvard Health sostiene que una ingesta adecuada de omega-3 puede asociarse con mejorías en la memoria y el estado de ánimo.

Principales señales de la falta de nutrientes esenciales:

  1. Déficit de energía, cansancio físico o sensación persistente de fatiga
  2. Alteraciones en el ánimo, como irritabilidad o desánimo
  3. Debilitamiento del sistema inmune y mayor susceptibilidad a infecciones
  4. Dificultades cognitivas, problemas de concentración o memoria
  5. Manifestaciones físicas poco evidentes, como debilidad muscular o bajo rendimiento

Principales micronutrientes y fuentes alimenticias

La vitamina B12, presente en
La vitamina B12, presente en alimentos de origen animal, resulta clave para el sistema nervioso y la producción de serotonina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio también es relevante entre los minerales. Según el sitio gubernamental Nutrition.gov, se puede encontrar en espinaca, brócoli, legumbres, frutos secos y granos integrales. Interviene en la función muscular y nerviosa, la regulación del azúcar en sangre y la formación de proteínas, lo que lo convierte en un nutriente importante para personas de todas las edades.

Entre los minerales esenciales, el zinc ocupa un lugar central. De acuerdo con un informe publicado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), se localiza en carnes, mariscos, lácteos, huevos y legumbres, y se asocia con la protección inmunológica y el mantenimiento del ánimo. The Independent informa que una ingesta insuficiente puede afectar la respuesta ante infecciones y el equilibrio emocional.

Además de los nutrientes tradicionales, algunas hierbas como la ashwagandha han despertado el interés de la comunidad científica. Su uso se relaciona con la reducción del estrés y el refuerzo del sistema inmunológico, aunque los especialistas recomiendan consultar a un profesional antes de su consumo regular, explicó The Independent.

Alimentos densos en nutrientes y recomendaciones dietéticas

Los lácteos aportan calcio, vitamina
Los lácteos aportan calcio, vitamina D y proteínas de alta calidad, esenciales para la salud ósea y muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repertorio de alimentos densos en micronutrientes incluye también el hígado, que concentra grandes cantidades de vitamina A, B12, hierro, cobre y folato. Los huevos aportan proteínas completas, colina, vitamina D y antioxidantes. Las verduras de hoja verde como la espinaca y el kale brindan vitaminas A, C, K, magnesio y fibra, mientras que los frutos secos y semillas proporcionan vitamina E, calcio y grasas saludables.

La inclusión de lácteos, como leche, yogur y queso, garantiza el aporte de calcio, vitamina D y proteínas de alta calidad. Por su parte, las legumbres y granos integrales colaboran con el suministro de hierro, zinc, vitaminas del grupo B y fibra, lo que contribuye a la salud cardiovascular y digestiva, desarrolló Mayo Clinic.

La variedad y el equilibrio en la alimentación favorecen la obtención de todos los micronutrientes necesarios. Los especialistas acuerdan que la consulta con un profesional de la nutrición puede ayudar a diseñar estrategias adecuadas para cada persona, especialmente en casos de restricciones dietéticas o necesidades específicas.

Temas Relacionados

Alimentación SaludableMicronutrientesNutrición FuncionalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuáles son los alimentos avalados por expertos que permiten potenciar la memoria

Recomendaciones de Mayo Clinic y de profesionales destacados destacan el rol de una dieta variada, rica en antioxidantes, grasas saludables y nutrientes esenciales, para preservar la agudeza mental y retrasar el envejecimiento cerebral

Cuáles son los alimentos avalados

Alerta por la drástica disminución de peces migratorios de agua dulce: la situación en Sudamérica

Científicos presentaron un informe en la COP15 en Brasil sobre la situación de las migraciones de cientos de especies en ríos de todo el mundo. Por qué los hallazgos podrían impactar en el futuro de millones de personas

Alerta por la drástica disminución

Beber agua fría o caliente: cómo impacta la temperatura en la digestión, el metabolismo y la energía

El análisis de estudios recientes y opiniones de expertos internacionales permite revisar creencias populares y distinguir entre efectos comprobados y afirmaciones infundadas sobre la temperatura en la hidratación

Beber agua fría o caliente:

Por qué el ejercicio puede ser la clave contra el calentamiento global

La evidencia muestra que reemplazar el automóvil por opciones activas no solo mejora la salud, sino que puede frenar el avance del cambio climático, según un estudio de la Universidad Tecnológica de Auckland

Por qué el ejercicio puede

Maternidad y longevidad: un estudio reveló que las mujeres con dos o tres hijos envejecen más lento

El trabajo publicado en la revista Nature Communications mostró que la cantidad de descendientes y la edad de la gestante en el momento del parto inciden de manera en la expectativa de vida

Maternidad y longevidad: un estudio
DEPORTES
El emotivo video de Tomás

El emotivo video de Tomás Aranda a los 12 años que compartió Boca tras su primer gol: “Los sueños se cumplen”

“¡Preste atención, señor!“: la dura crítica de Romario a Ancelotti por la ausencia de Neymar en la selección de Brasil

“Está mi mamá escuchando”: el reclamo de Ruggeri al Pollo Vignolo por la palabra que usó para explicar el gol de Aranda para Boca

Tensión en el Miami Open: el motivo por el que el juez del partido entre Francisco Cerúndolo y Medvedev debió bajarse de la silla

Las imágenes de Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos en Tokio: el gesto del piloto de F1

TELESHOW
¿Emilia Mernes chateaba con Leandro

¿Emilia Mernes chateaba con Leandro Paredes?: “Los rumores en redes vienen desde hace rato”

El mal momento de Brenda Asnicar en las redes: “Se están haciendo pasar por mí”

El comediante y streamer libertario Martín “Negro” Almeida: “El humor político es clave en la batalla cultural”

Adiós a Rómulo Berruti: Función Privada, la gran ventana del cine argentino y mundial que llegó con la democracia

La sorpresiva aparición de Carlos Morelli y Rómulo Berruti en los Martín Fierro de Cine 2024

INFOBAE AMÉRICA

Descubren cómo una planta prehistórica

Descubren cómo una planta prehistórica podría generar agua en escenarios extremos

La dictadura cubana negó la liberación anticipada del artista opositor Luis Manuel Otero Alcántara tras cinco años de cárcel

Largas filas en Teherán para comprar generadores ante la amenaza de Trump de atacar las centrales eléctricas de Irán

Cómo funcionan los humedales flotantes que ya muestran resultados prometedores en la lucha contra la polución

Megapiranha y la evolución de un mito: cómo un pez prehistórico se convirtió en “estrella” del cine de terror