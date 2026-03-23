Cuáles son los alimentos y las bebidas respaldadas por la ciencia que permiten un entrenamiento más efectivo

Expertos destacan la importancia de una dieta saludable para mejorar el rendimiento físico en deportistas y personas activas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alimentación deportiva adecuada es el pilar fundamental para alcanzar el máximo rendimiento físico y proteger la salud en quienes practican ejercicio habitualmente. Según Sport Life y la Oficina de Suplementos Dietéticos de los NIH (EE.UU.), expertos en la materia subrayan la importancia de una dieta basada en patrones saludables, el ajuste individual de macronutrientes y una hidratación estricta tanto para atletas profesionales como para aficionados.

La mejor manera de alimentarse para quienes practican deporte regularmente consiste en seguir una dieta equilibrada, como la dieta mediterránea, que prioriza frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables. Es necesario ajustar el consumo de hidratos de carbono, proteínas y grasas según las necesidades personales, mantener una hidratación adecuada y recurrir a suplementos deportivos únicamente bajo recomendación profesional, asegurando así la energía y nutrientes esenciales para el rendimiento y la recuperación.

La elección correcta de los alimentos sostiene el bienestar diario, refuerza la capacidad de recuperación y potencia la resistencia ante el esfuerzo físico. Un plan alimentario adecuado al tipo e intensidad del ejercicio suministra la energía y los nutrientes requeridos para cada sesión de entrenamiento. De acuerdo con la Oficina de Suplementos Dietéticos de los NIH, este enfoque reduce el riesgo de déficits nutricionales y previene los problemas derivados del uso inadecuado de suplementos.

Dieta mediterránea y deporte

La dieta mediterránea se considera ejemplar para deportistas por su énfasis en ingredientes frescos y variados. El doctor Miguel Ángel Martínez-González, citado por Sport Life, recomienda emplear el aceite de oliva virgen extra como única grasa culinaria, con un consumo diario de cuatro cucharadas.

La Dieta Mediterránea destaca por el uso predominante de alimentos frescos y variados para deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este patrón alimenticio promueve los cereales integrales, limita harinas blancas y azúcares e incluye abundantes frutas y verduras. Las orientaciones sugieren tomar al menos dos raciones diarias de verduras, tres o más piezas de fruta cada día y consumir legumbres con vegetales varias veces por semana.

Frutos secos, lácteos como yogur natural y queso, y pescado, especialmente azul y de menor tamaño, forman parte del menú mediterráneo varias veces por semana. Las proteínas animales preferidas son carnes blancas, mientras que la carne roja debe reservarse para ocasiones puntuales y los huevos consumirse con moderación.

Es importante evitar la bollería industrial, galletas, manteca y bebidas azucaradas o carbonatadas. El agua es la bebida principal, permitiéndose una copa de vino tinto ocasional para adultos mayores. Además, este enfoque destaca la relevancia de la actividad física diaria, desde el ejercicio estructurado hasta la movilidad cotidiana.

Nutrientes esenciales en la alimentación deportiva

Los requerimientos nutricionales varían según el deporte, la intensidad y las características de cada persona. De acuerdo con la Oficina de Suplementos Dietéticos de los NIH, las personas activas necesitan aportar diariamente la cantidad adecuada de calorías, líquidos, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales.

Para mantener el glucógeno muscular y los niveles de glucosa en sangre, se recomienda ingerir entre tres y diez gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso corporal al día. Las proteínas deben estar entre 1,2 y 2,0 gramos por kilogramo de peso corporal diarios, para favorecer la reparación y el desarrollo muscular.

Las necesidades nutricionales difieren según el tipo de deporte, la intensidad del entrenamiento y las particularidades de cada individuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas saludables deben representar entre el 20% y el 35% del total de calorías diarias, seleccionando aceites vegetales de calidad, frutos secos y pescados. Los micronutrientes, como el hierro y el calcio, desempeñan un papel vital en el metabolismo y la función neuromuscular, siendo especialmente importantes en mujeres deportistas por el mayor riesgo de déficit.

Estas cifras deben personalizarse de acuerdo con cada disciplina y situación individual, consultando fuentes fiables y especialistas en nutrición deportiva. La autoexperimentación con dietas puede causar carencias o excesos perjudiciales a largo plazo.

Hidratación y líquidos fundamentales

La hidratación adecuada es un componente esencial en la estrategia nutricional de deportistas. Según la Oficina de Suplementos Dietéticos de los NIH, asegurar el consumo de líquidos tanto antes, como durante y después del ejercicio, ayuda a mantener el rendimiento y a facilitar la recuperación.

El agua debe ser la bebida principal en cada etapa de la actividad deportiva. Las recomendaciones recogidas por Sport Life sostienen que conviene evitar bebidas azucaradas y carbonatadas debido a su bajo valor nutricional y potencial impacto negativo en la salud.

La hidratación adecuada es fundamental para el rendimiento y la recuperación de los deportistas durante la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

En actividades prolongadas, superiores a una hora, o en ambientes calurosos, puede ser necesario reponer electrolitos y añadir hidratos de carbono mediante soluciones específicas, siempre bajo asesoría profesional. Adaptar la hidratación a las condiciones y características personales es igual de relevante que planificar la alimentación sólida.

Suplementos deportivos: recomendaciones y precauciones

El empleo de suplementos nutricionales deportivos es frecuente en quienes buscan aumentar fuerza, resistencia o acelerar la recuperación física. La Oficina de Suplementos Dietéticos de los NIH señala que, aunque existen productos como la proteína en polvo, aminoácidos, creatina y cafeína ampliamente utilizados, su efectividad y seguridad dependen de una base dietética sólida.

Algunos suplementos pueden aportar beneficios únicamente si complementan, y no sustituyen, una alimentación equilibrada. Es fundamental analizar cada caso de manera individual, considerando el tipo de disciplina, la intensidad y el entorno en que se practica.

El empleo de suplementos nutricionales deportivos crece entre quienes buscan mayor fuerza, resistencia y recuperación física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quedan dudas sin resolver sobre los riesgos a largo plazo y la magnitud real de los beneficios, ya que muchos estudios incluyen muestras reducidas o se centran en atletas con alta preparación física. Por ello, se recomienda consultar con profesionales de la salud antes de consumir cualquier suplemento y prestar atención a posibles contaminaciones, efectos secundarios o restricciones impuestas por normativas deportivas.

Consejos clave y advertencias para deportistas

El éxito en la nutrición y rendimiento deportivos se apoya en la elección de alimentos frescos y variados, el ajuste correcto de macronutrientes, una hidratación adecuada y la práctica diaria de actividad física. Sport Life insiste en priorizar el aceite de oliva virgen extra, reducir la ingesta de productos ultraprocesados, carnes rojas y bebidas azucaradas, para reforzar los beneficios metabólicos y cardiovasculares.

La Oficina de Suplementos Dietéticos de los NIH remarca que el plan alimentario debe adaptarse a las exigencias de cada disciplina, edad y género, supervisado siempre por un especialista. No existe una única fórmula válida: cada persona necesita ajustes a sus objetivos y demandas particulares.

Determinadas ayudas nutricionales solo pueden impulsar el progreso físico cuando se suman a una alimentación equilibrada, nunca como sustituto de una dieta completa y variada.