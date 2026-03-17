Salud

Un psicólogo explicó por qué los narcisistas emplean la manipulación y su impacto cognitivo en las víctimas

En una entrevista para el podcast Modern Wisdom, el especialista Peter Salerno analizó los mecanismos psicológicos y biológicos que intervienen en estas conductas y cómo pueden generar distorsiones en la percepción de la realidad

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El Dr. Peter Salerno advierte
El Dr. Peter Salerno advierte que el narcisismo requiere una predisposición genética y no surge solo por experiencias de vida (Captura de video: YouTube/@ChrisWillx)

El psicólogo social Dr. Peter Salerno afirmó que el narcisismo no surge únicamente de las experiencias de vida, sino que también requiere una predisposición genética.

En ese marco, advirtió que quienes conviven con personas con que tienen este perfil suelen desarrollar dudas persistentes sobre sus propios recuerdos, mientras que los efectos de sus conductas manipuladoras pueden resultar difíciles de gestionar incluso para especialistas.

Durante una reciente entrevista en el podcast Modern Wisdom, el experto, reconocido por su trabajo en trastornos de personalidad del Cluster B, profundizó en el vínculo entre narcisismo, manipulación y relaciones tóxicas, y describió los mecanismos psicológicos y biológicos que sostienen estas dinámicas, cada vez más visibles en las interacciones sociales actuales.

Las personas con trastornos de
Las personas con trastornos de personalidad tipo Cluster B manipulan para reforzar jerarquías y ejercer control en sus relaciones interpersonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó, las personas con rasgos narcisistas recurren a la manipulación como una estrategia central para mantener el control y la jerarquía, distorsionando la percepción de quienes las rodean y generando ciclos de abuso y dependencia emocional.

Cómo operan la manipulación y el antagonismo en el narcisismo

Para Salerno, los denominados trastornos de la personalidad tipo Cluster B, narcisismo, psicopatía, histrionismo y borderline, entre otros, comparten rasgos patológicos que causan disfunción interpersonal. “Antagonismo es el gran paraguas bajo el que caen las demás características patológicas”, describió el psicólogo.

El antagonismo se muestra cuando una persona se coloca intencionadamente en oposición a otra, generando conflictos o enfrentando a terceros para crear separación o drama.

La manipulación ejercida por personalidades
La manipulación ejercida por personalidades narcisistas suele resultar invisible, dificultando su detección incluso para profesionales de la salud mental, según Salerno (Captura de video: YouTube/@ChrisWillx)

Un ejemplo, según el experto, es la triangulación: “Una persona dice algo a otra sobre un tercero para crear una grieta”, puntualizó. Posteriormente, quien manipula suele negar lo ocurrido y deja a los involucrados con percepciones alteradas de la realidad.

“No se puede ser igual en una relación con un narcisista porque la igualdad no es funcional para ellos”, advirtió el experto. De este modo, consolidan su posición distorsionando la realidad y ubicando a los demás “por debajo de una supuesta jerarquía”. Esto afianza el ciclo de manipulación y desigualdad.

También señaló que “este tipo de manipulación suele ser invisible, ocurre de forma encubierta y sostenida”. Este comportamiento abarca fingir empatía y simular emociones prosociales para ganarse la confianza antes de activar dinámicas de abuso relacional.

Factores genéticos y biológicos del narcisismo

Respecto a los orígenes de estos trastornos, el psicólogo rechazó la idea de que el narcisismo derive únicamente de traumas infantiles o baja autoestima. En su diálogo con Chris Williamson, recalcó: “La mayoría de los expertos sobrestima el impacto del trauma en la infancia y subestima la carga genética de estos trastornos”.

Estudios sobre heredabilidad revelan que
Estudios sobre heredabilidad revelan que factores genéticos y biológicos explican hasta el 50 % de los rasgos narcisistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista citó investigaciones con gemelos idénticos que sitúan la heredabilidad de los rasgos psicológicos y de personalidad en torno al 50%, y señaló que para los rasgos patológicos esta cifra puede ser aún mayor.

Basado en más de 50 años de investigaciones, afirmó que los factores biológicos y genéticos constituyen “el material base” para desarrollar estos trastornos. “No se puede crear un narcisista solo por experiencia, hace falta una predisposición genética”, aseguró.

Desde su perspectiva, las intervenciones educativas o la promoción de la empatía pueden incluso reforzar los rasgos narcisistas si existe una base biológica predisponente. Subrayó que el narcisismo es “egosintónico”: quien lo presenta no detecta la problemática ni siente motivación para modificar su conducta.

El impacto psicológico en las víctimas de relaciones narcisistas

Entre las consecuencias para quienes interactúan con personas narcisistas, Salerno destacó la pérdida de “confianza en la realidad”. A lo largo del episodio explicó que, tras una relación manipuladora, la víctima puede sufrir “disonancia cognitiva traumática”. “En estas relaciones, el cerebro de la víctima pierde el sentido de qué es real y qué está siendo distorsionado”, describió.

Las víctimas de relaciones con
Las víctimas de relaciones con narcisistas sufren pérdida de confianza en la realidad y pueden experimentar disonancia cognitiva traumática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, advirtió que los narcisistas explotan la empatía incluso de los profesionales: “Se benefician de la compasión o la comprensión de los demás y a menudo logran eludir los intentos de progreso terapéutico, creando un entorno en el que el profesional puede llegar a sentirse ineficaz”.

Narcisismo, psicopatía y la tríada oscura: similitudes y diferencias

La tríada oscura, que integra narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, permite distinguir estos perfiles clínicos. “Todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas”, señaló.

Mientras el narcisista busca destacar y mantener una jerarquía, el psicópata manifiesta una ausencia total de valor por la vida ajena y de sentido del honor.

La 'tríada oscura', compuesta por
La 'tríada oscura', compuesta por narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, describe perfiles clínicos con rasgos de explotación y ausencia de empatía (Crédito: Freepik)

En el extremo más peligroso se sitúa el llamado “narcisismo maligno”, que actúa como puente entre diversos trastornos e involucra explotación, engaño y sadismo. Salerno explicó que esta personalidad opera en un espectro: la manipulación puede ser tanto activa y retributiva como pasiva y carente de empatía por el daño causado.

La prevalencia de estos trastornos es alta. Salerno estimó que entre un 15% y 19% de la población cumple criterios para algún trastorno de personalidad, una proporción que convierte estas dinámicas en una realidad presente en cualquier entorno social.

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