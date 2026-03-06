Argentina exportará vacunas antigripales a América Latina en el marco del acuerdo con la OPS

Argentina exportará vacunas contra la influenza a países de América Latina y el Caribe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina se consolida como un polo estratégico de salud en América Latina tras el anuncio de que producirá y exportará vacunas contra la gripe estacional y otros medicamentos esenciales a través de un acuerdo clave entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y laboratorios farmacéuticos nacionales.

El entendimiento se implementará mediante el Fondo Rotatorio de la OPS, un mecanismo que promueve el acceso equitativo en la región, según anticipó ayer Infobae.

El acuerdo sobre inmunización contra la influenza prevé que Argentina se encargue de la producción local de vacunas antigripales y de la exportación regional a más de 40 países y territorios de América Latina y el Caribe, utilizando el Fondo Rotatorio como canal principal.

El convenio prevé que CSL Seqirus —referente internacional en el desarrollo de vacunas antigripales— provea su gama de inmunizaciones tanto para la influenza estacional como para eventuales escenarios pandémicos. Para la puesta en marcha de este esquema, la empresa operará en alianza con Sinergium Biotech, compañía argentina dedicada a la producción local, que se encargará del llenado y la distribución de las vacunas en los países de la región.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, junto a autoridades del Ministerio de Salud y de Sinergium, en su visita a la Argentina

La colaboración se apoya en un proceso de transferencia tecnológica, integrando la experiencia global de CSL Seqirus en vacunas contra la influenza y las capacidades técnicas e institucionales de Sinergium Biotech en su planta ubicada en Garín, Buenos Aires.

La OPS destacó que este proyecto impulsará la actualización y el fortalecimiento de las capacidades de producción de vacunas tanto a nivel local como regional, gracias a la incorporación de una tecnología más avanzada respecto a la utilizada previamente.

Los detalles del anuncio

El anuncio se da en el marco de la visita a la Argentina del director del organismo, Jarbas Barbosa. “La producción regional de vacunas es un componente esencial de la seguridad sanitaria en las Américas. Este acuerdo representa un paso concreto para fortalecer la capacidad tecnológica de la región, reducir dependencias externas y mejorar nuestra preparación frente a futuras epidemias y pandemias”, afirmó Barbosa.

Ayer, Barbosa, junto al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, encabezaron un encuentro en Buenos Aires, junto a Luis Fontana, titular de la ANMAT, funcionarios del Ministerio de Salud, y referentes de las cámaras farmacéuticas nacionales CILFA y Cooperala, junto con representantes de laboratorios internacionales nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) y más de 40 laboratorios nacionales. Por la OPS, acompañaron a Barbosa Santiago Cornejo, director del Fondo Rotatorio, y la representante local, Eva Jané Llopis.

Vista de archivo la planta de Sinergium Biotech en la localidad argentina de Garín. El acuerdo impulsa la producción local y regional de vacunas, fortalece la seguridad sanitaria y reduce la dependencia de insumos externos ante posibles pandemias (EFE/Natalia Kidd)

“El encuentro tuvo como objetivo impulsar estrategias de transferencia tecnológica para incrementar la capacidad productiva y potenciar la exportación regional de vacunas a través de los Fondos Rotatorios Regionales”, dijeron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

La influenza estacional genera un impacto relevante en la salud pública de las Américas. Datos de la OPS para seis países sudamericanos indican que, entre 2015 y 2019, se produjeron anualmente entre 51 y 78 millones de casos leves a moderados, más de 320.000 hospitalizaciones y hasta 46.971 muertes.

La vacunación constituye la principal herramienta para prevenir complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a la enfermedad. Las vacunas antigripales disponibles se consideran seguras y presentan una efectividad estimada de entre 30% y 75%, según el grupo de edad, la temporada y la adecuación a las cepas circulantes.

Vacunas para toda la región

La iniciativa busca desarrollar talento local y consolidar la posición del país como referente farmacéutico en la región (EFE/André Borges)

“Argentina cuenta con una base biotecnológica sólida y recursos humanos altamente calificados”, dijo Cornejo, gerente ejecutivo de los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS. “Como resultado de esta transferencia tecnológica, se espera que el país no solo fortalezca su capacidad productiva, sino que amplíe la oferta regional de vacunas y se consolide como un actor estratégico en el mercado global”, añadió.

El convenio establece que CSL Seqirus proveerá su amplio portafolio de vacunas tanto estacionales como pandémicas a través del Fondo Rotatorio Regional de la OPS.

El llenado y la distribución para América Latina serán coordinados por Sinergium Biotech, que aportará capacidades industriales, regulatorias y experiencia local desde su planta en la provincia de Buenos Aires.

Esta alianza incorpora una transferencia tecnológica avanzada que permitirá incorporar a la región innovaciones en plataformas de vacunas. Según destacó Lorna Meldrum, vicepresidenta de Operaciones Comerciales, Internacional y Respuesta a Pandemias de CSL Seqirus, “la influenza estacional continúa representando una carga significativa para las familias, las comunidades y los sistemas de salud en toda la región de las Américas”.

La influenza es una de las enfermedades prevenibles por vacunas que cambia con mayor rapidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, Meldrum destacó que esta alianza permitirá “unir la fortaleza de nuestro portafolio diferenciado de vacunas antigripales con el liderazgo y las redes regionales de la OPS para apoyar a los países a fortalecer sus esfuerzos de prevención”.

Desde la perspectiva regional, el gerente general de Operaciones Comerciales LATAM de CSL Seqirus, Gonzalo Pereira, subrayó el rol de la tecnología de vacunas basadas en células y con adyuvante MF59®: “La protección de la salud pública se construye a través de alianzas sólidas, y nos enorgullece colaborar con la OPS para fortalecer la preparación regional y, sobre todo, reducir el impacto de la influenza”, declaró.

CSL Seqirus desarrolla vacunas antigripales para todos los grupos de edad, enfocándose en plataformas innovadoras como la tecnología de cultivo celular y el adyuvante MF59®. Estas herramientas buscan mejorar la respuesta inmunitaria, sobre todo en poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores.

Las vacunas producidas con cultivo celular coinciden fielmente con las cepas recomendadas por la OMS y han mostrado hasta un 19,8% más de efectividad que las elaboradas con métodos tradicionales. El adyuvante MF59®, por su parte, potencia la inmunidad en mayores de 65 años y contribuye a disminuir los casos graves y las hospitalizaciones.

La producción mediante cultivo celular ofrece ventajas en la preparación frente a pandemias, al reducir la dependencia de insumos críticos y facilitar una fabricación más eficiente y escalable que los métodos convencionales, dijeron desde CSL Seqirus.

Además de vacunas, el convenio con la OPS y los laboratorios argentinos ampliará la exportación de medicamentos de alto costo y biosimilares (Gentileza: Ministerio de Salud)

Cómo opera el Fondo Rotatorio de la OPS

El Fondo Rotatorio es uno de los pilares de la cooperación técnica de la OPS y tiene más de 40 años de experiencia en compras conjuntas de vacunas y medicamentos para América Latina y el Caribe.

Según el organismo, se distingue por su modelo de equidad, solidaridad y transparencia, lo que lo convierte en un mecanismo inédito a nivel global.

El funcionamiento se basa en cuatro etapas: evaluación de necesidades, consolidación de pedidos nacionales, adquisición internacional de productos y logística de entrega desde el fabricante hasta el país de destino. Esta estructura permite aprovechar economías de escala y negociar mejores precios, según detalló la OPS. El mecanismo beneficia a más de 170 millones de personas en la región, facilitando el acceso a insumos médicos asequibles.

Durante la pandemia de COVID-19, el Fondo Rotatorio demostró su eficacia gestionando la compra y distribución acelerada de vacunas y medicamentos, respaldado logísticamente por la OPS y contribuyendo a la reducción general de costos.

La alianza de fabricación fortalecerá la capacidad en la región, impulsando un suministro regional sostenible, confiable y escalable para los países miembros de OPS

El acuerdo entre laboratorios y la OPS para exportar medicamentos desde Argentina

Como detalló Infobae, la OPS avanzó en un acuerdo con laboratorios farmacéuticos de Argentina para ampliar la exportación de vacunas y medicamentos de alto costo a través del Fondo Rotatorio. Hasta el momento, este mecanismo solo comercializaba vacunas, pero ahora incluirá fármacos como tratamientos para cáncer de pulmón, mama, próstata y esclerosis múltiple, con un enfoque especial en biosimilares producidos localmente.

Una de las innovaciones del acuerdo es la integración de la ANMAT, el organismo regulador argentino. Se espera que las autorizaciones de ANMAT sean reconocidas automáticamente por los países que participan en el Fondo Rotatorio, lo que agiliza la exportación de medicamentos y consolida a Argentina como un referente regional en la producción farmacéutica.

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó durante el encuentro: “La industria farmacéutica es un motor estratégico para el desarrollo sanitario y productivo del país. Contamos con reglas de juego claras, equilibrio fiscal y seguridad jurídica y a través de la colaboración con la OPS esperamos poder generar nuevas posibilidades de desarrollo”.

El director de la OPS subrayó que el Fondo Rotatorio es un mecanismo único de compra conjunta basado en equidad, solidaridad y transparencia. Además, la ampliación del portafolio permitirá combinar precios accesibles con contratos de mayor plazo, lo que redundará en más seguridad para los productores y mayor acceso a los pacientes.

El acuerdo prevé exportaciones anuales por más de 250 millones de dólares y la generación de empleos de alta calidad, gracias a la exportación de vacunas como la PCV 20 y la de influenza, fruto de acuerdos entre laboratorios argentinos y socios internacionales.