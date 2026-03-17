La soledad y el aislamiento social afectan la salud cerebral de mujeres que pasan la menopausia

LUNES, 16 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- La soledad puede afectar a la salud cerebral de una mujer al comenzar la menopausia, según un nuevo estudio.

La soledad y el aislamiento social están ambos relacionados con el deterioro cognitivo que siente una mujer al comenzar la transición hacia la menopausia, según informaron recientemente investigadores en la revista Menopause.

Además, las mujeres que experimentan tanto soledad como aislamiento social tienen mayor riesgo de deterioro cerebral, según los investigadores.

La soledad moderada a severa combinada con aislamiento social multiplicó por ocho el riesgo de deterioro cognitivo de la mujer, mientras que la soledad leve casi triplicó su riesgo en combinación con el aislamiento social, según el estudio.

"Nuestro estudio reveló que la soledad y el aislamiento social no solo se asociaban de forma independiente con el deterioro cognitivo subjetivo, sino que también exhibían una relación conjunta en mujeres perimenopáusicas", concluyó el equipo de investigación liderado por la investigadora principal Ping Li, profesora en la Escuela de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de Shandong en China.

"Estos hallazgos ponen de manifiesto la importancia de los factores psicosociales en la salud cognitiva durante la transición a la menopausia", añadieron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a más de 900 mujeres en perimenopausia, es decir, el periodo previo a la menopausia. Normalmente, ocurre entre los 45 y los 55 años.

Durante este periodo, los niveles de estrógeno empiezan a fluctuar y las mujeres empiezan a experimentar síntomas como sofocos y problemas de sueño.

Los participantes rellenaron cuestionarios en línea para medir sus sentimientos de soledad, mientras que su aislamiento social se calculó mediante una escala que mide el tamaño de las redes sociales de una persona.

Los investigadores compararon esos resultados con el nivel de capacidad cerebral auto-reportado de las mujeres, incluyendo memoria, atención y velocidad de procesamiento.

Tanto la soledad como el aislamiento social contribuyeron al deterioro cognitivo, tanto por sí solos como en conjunto, según los investigadores.

"Esto sugiere una relación sinérgica, donde la privación emocional asociada a la soledad y la falta de recursos sociales causada por el aislamiento social pueden constituir conjuntamente una carga compuesta para la salud cognitiva a través de vías diferentes pero mutuamente reforzantes", escribieron los investigadores.

La soledad podría afectar a la salud cerebral al promover la inflamación relacionada con la ansiedad o la depresión, especularon los investigadores. Del mismo modo, el aislamiento social podría reducir la cantidad de estimulación cerebral que recibe una persona.

"Los hallazgos de este estudio destacan la importancia de los factores psicosociales en la salud cognitiva durante la transición a la menopausia y pueden informar el desarrollo de intervenciones psicosociales multidimensionales dirigidas a personas en riesgo de deterioro cognitivo subjetivo durante este periodo", dijo la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society, en un comunicado de prensa. Faubion no participó en el estudio.

Más información

La Iniciativa para la Salud Cerebral de la Mujer añade más detalles sobre cómo la menopausia afecta al cerebro.

FUENTES: The Menopause Society, comunicado de prensa, 11 de marzo de 2026; Menopausia, 11 de marzo de 2026