Salud

¿Las mujeres son más vulnerables a la enfermedad de Alzheimer?

En una entrevista con Infobae a las Nueve la neuropsicóloga Lucía Crivelli explicó por qué la demencia impacta especialmente en la población femenina y qué factores inciden

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Durante mucho tiempo se pensó que esto ocurría simplemente porque las mujeres viven más años. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que existen factores biológicos y sociales que podrían hacer que el cerebro femenino sea más vulnerable a esta enfermedad.

La neuropsicóloga Lucía Crivelli sostuvo su columna semanal en Infobae en Vivo que el Alzheimer impacta especialmente en las mujeres, y señaló que la ciencia recién empieza a abordar los mecanismos que explican esa diferencia.

En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve —integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet—, Crivelli remarcó: “En el mundo, dos de cada tres casos de Alzheimer son en mujeres. No solamente eso, sino que dos de cada tres cuidadores de personas con Alzheimer son mujeres. Entonces, la mujer está en el centro de la enfermedad”.

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El sesgo en la investigación y el diagnóstico del Alzheimer

Dos de cada tres casos
Dos de cada tres casos de Alzheimer afectan a mujeres, según la neuropsicóloga Lucía Crivelli, quien advierte sobre la relevancia de abordar la desigualdad de género en la investigación

Crivelli detalló que la ciencia durante años no tuvo en cuenta el género en los estudios sobre la patología: “Recién ahora, en los últimos diez años, se promulgó una ley en Estados Unidos donde es obligatorio en los ensayos clínicos tener igual cantidad de hombres que de mujeres. Hay muchísimos estudios de drogas que se estudiaron solamente en hombres”.

Señaló que esta falta de perspectiva de género llevó a que “todos los umbrales que tenemos hoy para medir las diferentes funciones cognitivas, la atención, la memoria, el lenguaje, están determinados por población masculina”.

La especialista aclaró que “en varios aspectos, las mujeres tenemos un funcionamiento mucho más alto que los hombres. Por ejemplo, en la memoria verbal”. Sin embargo, el diagnóstico se realiza “usando los umbrales que tenemos con los hombres”.

Alertó sobre la importancia de corregir estos sesgos: “Cuando pensamos en prevención, cuando pensamos en cómo actuar sobre esta población, tenemos que pensar que no va a ser lo mismo en mujeres que en hombres”.

Estrógenos, genética y factores sociales

Expertos advierten que cambios en
Expertos advierten que cambios en hábitos como la educación, el tratamiento de la hipertensión, el control del peso y la reducción del tabaquismo podrían evitar una gran proporción de demencias, especialmente entre la población femenina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre las causas de la mayor incidencia de Alzheimer en mujeres, Crivelli explicó: “Hay factores biológicos, genéticos y sociales”. En cuanto a lo biológico, especificó: “Se empieza a estudiar el rol de los estrógenos sobre el Alzheimer. En la menopausia, por la caída brutal de estrógenos que tenemos, tenemos una pérdida de neuroprotección”.

A nivel genético, Crivelli comentó que “en el cromosoma X se están empezando a investigar factores protectores y factores de riesgo que no están en el cromosoma Y. Esto recién empieza ahora, hace cinco años”. Sobre la posibilidad de terapias hormonales, advirtió que “los resultados son muy conflictivos. En algunos casos parece que aumentan el riesgo y en otros casos parecen ser protectoras”.

Respecto de los factores sociales, la jefa de Neuropsicología de Fleni analizó: “La enfermedad de Alzheimer y la demencia no es una enfermedad del cerebro nada más, es una enfermedad que tiene que ver con las oportunidades. En los países pobres hay más casos de Alzheimer que en los países ricos. Por ejemplo, el nivel educativo sesga mucho y orienta el riesgo que uno tiene para tener demencia”.

Crivelli remarcó que, en la Argentina, “un sesenta por ciento de los casos de demencia podrían ser prevenidos si actuamos sobre estos factores de riesgo prevenibles. En los países de altos ingresos, ese número es el cuarenta y cinco por ciento”.

Diferencias entre hombres y mujeres: prevención y hábitos

Sobre la equidad de riesgo, Crivelli señaló: “En Chile, el riesgo de Alzheimer entre un hombre y una mujer es de diez por ciento de diferencia. Las mujeres tienen diez por ciento más riesgo que los hombres, atribuido a estos factores modificables. En el caso argentino, estamos en equidad. Hombres y mujeres tenemos igual riesgo de tener la enfermedad por factores de riesgo modificables”.

Destacó que “los hombres el riesgo lo tienen por consumo de alcohol y las mujeres lo tienen por consumo de tabaco y aislamiento social”. Por eso, recomendó que “en la Argentina tendríamos que pensar en cosas distintas para hombres y mujeres. En ambos casos tenemos que trabajar sobre educación, sobre hipertensión, sobre obesidad. Pero en el caso de las mujeres, tenemos que ir además sobre el tabaquismo y aislamiento social”.

Crivelli advirtió que la prevención siempre es a nivel poblacional y aclaró: “Siempre vamos a encontrar casos excepcionales de personas que hicieron todo por el libro y, sin embargo, tienen la enfermedad”.

La entrevista completa a la doctora Lucía Crivelli

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