Por qué el dolor menstrual no debe naturalizarse y cómo cuidar la fertilidad

La endometriosis afecta a cerca del 10% de las mujeres en edad reproductiva, según datos de la Organización Mundial de la Salud (Freepik)

Mes a mes, millones de mujeres reorganizan su vida en torno al dolor menstrual. Cancelan planes, no hacen actividad física, se toman el día en el trabajo o faltan a sus estudios. Sin embargo, los especialistas aseguran que acostumbrarse a ese padecimiento no es “lo normal” y que esa puede ser la primera señal de una de las causas más frecuentes de infertilidad.

En el Día Mundial de la Endometriosis, saber que el dolor incapacitante no debe naturalizarse puede ser el punto de partida para un diagnóstico temprano que marque la diferencia en la calidad de vida y la fertilidad.

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica, dependiente de las hormonas, caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, habitualmente en la cavidad abdominal.

La falta de información y la tendencia a naturalizar el dolor menstrual explican el retraso diagnóstico, que en promedio alcanza los ocho años y afecta el pronóstico reproductivo y emocional de las pacientes.

El desafío de no demorar el diagnóstico de endometriosis

El diagnóstico de endometriosis puede demorar en promedio entre 7 y 8 años desde la aparición de los primeros síntomas (Freepik)

El síntoma más frecuente de la endometriosis es el dolor menstrual intenso, pero también puede presentarse dolor pélvico crónico, molestias al evacuar o al orinar durante la menstruación, y dolor durante las relaciones sexuales. “El dolor menstrual normal suele ser molesto pero tolerable.

En cambio, cuando el dolor impide realizar actividades habituales, obliga a faltar al trabajo o empeora con los años, es importante consultar porque podría tratarse de endometriosis”, comenzó a explicar a Infobae el médico especialista en medicina reproductiva y fertilidad Agustin Pasqualini (MN 102009), director Médico de Halitus Instituto Médico y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR).

Con él coincidió la médica especialista en Medicina Reproductiva Pamela Nicotra Perassi (MN 123756) quien destacó que “el dolor menstrual asociado a endometriosis suele ser intenso y limitante, llegando a interferir con las actividades habituales, el estudio o el trabajo. No responde adecuadamente a analgésicos comunes o requiere medicación cada vez más frecuente”.

Para el médico especialista en Medicina Reproductiva y director de WeFIV, Fernando Neuspiller (MN 82815), distinguir entre un dolor menstrual común y uno vinculado a la endometriosis puede ser difícil, pero remarcó: “No debería doler mucho la menstruación, son más cólicos y lo otro es más dolor crónico y punzante a nivel pélvico”.

Y tras recomendar que toda mujer con dolor pélvico intenso o persistente consulte a un médico, advirtió: “Primero, siempre hay que hacerse los controles normales anuales con el ginecólogo y contarle si se tiene o no dolor”.

Cuáles son los síntomas de la endometriosis

Dolor menstrual intenso, dolor pélvico crónico y molestias durante las relaciones sexuales son síntomas frecuentes de la enfermedad (Freepik)

El impacto de la endometriosis va mucho más allá del dolor físico. “La endometriosis no solo afecta el cuerpo: puede condicionar proyectos, vínculos, desempeño académico y autoestima”, indicó Pasqualini. Los síntomas pueden presentarse desde la adolescencia y suelen ser ignorados o minimizados durante años. Nicotra Perassi subrayó: “No todo dolor menstrual es patológico. Sin embargo, existen algunas características que deben llamar la atención y motivar una consulta médica”, como dolor que incapacita, no mejora con analgésicos o se asocia a relaciones sexuales dolorosas o molestias digestivas durante el ciclo.

“Un diagnóstico oportuno permite implementar estrategias terapéuticas que pueden mejorar significativamente los síntomas y la calidad de vida”, detalló Nicotra Perassi. Además, recomendó: “El mensaje más importante es que el dolor menstrual incapacitante no debe considerarse normal. Cuando la dismenorrea es intensa, progresiva o interfiere con la vida cotidiana, es necesario consultar”.

Endometriosis y fertilidad: mecanismos y riesgos

La endometriosis no solo impacta la salud física, sino también el bienestar emocional, social y laboral de las pacientes (Freepik)

Entre el 30 y el 50% de las mujeres con endometriosis pueden experimentar dificultades para concebir, según estiman los especialistas. “La endometriosis puede afectar la fertilidad por distintos mecanismos. Produce un ambiente inflamatorio en la pelvis que puede alterar la función de los ovarios, las trompas y el proceso de fertilización. Además, en algunos casos genera adherencias o quistes en los ovarios (endometriomas) que pueden dificultar el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide”, explicó Pasqualini.

En la mirada de Neuspiller, “el endometrio de las mujeres con endometriosis es más ´agresivo´ que el de las mujeres sin endometriosis. Eso genera inflamación crónica y un proceso adherencial muy importante, que es la causa de la infertilidad en endometriosis”.

Nicotra Perassi amplió: “La forma en que la endometriosis interfiere con la capacidad reproductiva es multifactorial y depende, en gran medida, de la localización y la extensión de la enfermedad. Puede producir alteraciones anatómicas, inflamatorias e inmunológicas, afectar la calidad de los ovocitos, la movilidad de los espermatozoides, la receptividad endometrial y la reserva ovárica”.

No todas las mujeres con endometriosis tendrán infertilidad, pero los especialistas coinciden en que la consulta temprana con un experto en medicina reproductiva puede cambiar el pronóstico. “Un diagnóstico oportuno permite planificar estrategias y evitar demoras innecesarias”, dijo Pasqualini.

Diagnóstico y abordaje personalizado: el rol clave de la detección temprana

El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado mejoran notablemente la calidad de vida y las posibilidades reproductivas (Freepik)

Durante años, el diagnóstico definitivo de la endometriosis requería una laparoscopía. Sin embargo, hoy es posible realizar un diagnóstico presuntivo sólido a partir de la historia clínica, el tipo de dolor y una ecografía ginecológica especializada.

“Esto permite iniciar tratamiento sin necesidad inmediata de cirugía. El mensaje es claro: escuchar los síntomas y consultar a tiempo evita años de incertidumbre”, afirmó Pasqualini.

Nicotra Perassi destacó la importancia de consultar de forma temprana: “La detección temprana de la endometriosis es un aspecto clave tanto para el manejo del dolor como para la preservación de la fertilidad. Cuando la enfermedad se diagnostica en etapas iniciales, es posible implementar estrategias que ayuden a limitar la progresión del proceso inflamatorio y sus posibles consecuencias”.

El abordaje debe ser personalizado y considerar factores como la edad, la reserva ovárica y el proyecto reproductivo. Neuspiller enfatizó: “Si después de seis o siete meses, una mujer con endometriosis no logra un embarazo, el consejo es ir a un especialista en fertilidad para que la pueda diagnosticar y aconsejar respecto a estas patologías”.

Opciones de tratamiento y preservación de la fertilidad

Fertilización in vitro, asistida, óvulo, embrión, bebé, útero, implantación, implante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento de la endometriosis varía según los síntomas y el deseo de embarazo. “El tratamiento depende de la edad, la severidad de la enfermedad y el deseo reproductivo. Puede incluir tratamiento hormonal con anticonceptivos para controlar la enfermedad, cirugía especializada en casos seleccionados o técnicas de reproducción asistida”, explicó Pasqualini.

Nicotra Perassi detalló: “Los tratamientos hormonales buscan reducir la actividad de la enfermedad y controlar el dolor, y si bien estas terapias no mejoran la fertilidad mientras se utilizan, pueden ser útiles para estabilizar la enfermedad en mujeres que aún no desean embarazo inmediato. En determinados casos, la cirugía laparoscópica puede indicarse para remover lesiones endometriósicas, liberar adherencias o tratar endometriomas ováricos, pero la indicación quirúrgica debe evaluarse cuidadosamente”.

La preservación de la fertilidad es una recomendación creciente: “Las pacientes con endometriosis son excelentes candidatas para criopreservación de ovocitos, especialmente en mujeres jóvenes con endometriosis ovárica o con riesgo de deterioro de la reserva ovárica”, sostuvo Nicotra Perassi. Neuspiller advirtió: “Es muy recomendable, a todas las mujeres diagnosticadas con endometriosis que preserven su fertilidad y sobre todo aquellas que van a ser operadas de endometriosis. La endometriosis no necesariamente debe ser operada, sobre todo la ovárica. No deberían tocarse los ovarios durante una cirugía porque la reserva ovárica ya viene disminuida y la cirugía va a disminuir todavía más la reserva ovárica”.

El acompañamiento de especialistas en endometriosis y fertilidad es clave para tomar decisiones informadas y proteger la salud reproductiva de cada mujer.