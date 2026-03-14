Salud

Cuando dormir se convierte en una pesadilla: cómo reconocer la somnifobia

Nuevas investigaciones y expertos de Cleveland Clinic exploran el impacto silencioso de un miedo que altera rutinas y desafía las soluciones habituales para recuperar el bienestar. Qué tener en cuenta

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El miedo intenso a dormir,
El miedo intenso a dormir, conocido como somnifobia, puede derivar en insomnio, ansiedad y depresión, y requiere diagnóstico profesional y tratamiento especializado para prevenir severas alteraciones en la calidad de vida y el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La somnifobia es un trastorno caracterizado por un miedo extremo a dormir, que puede afectar a personas de todas las edades y puede tener consecuencias graves sobre la salud física y emocional. Este temor se manifiesta en quienes, durante el día, anticipan con ansiedad la llegada de la noche, evitan acostarse o experimentan angustia ante la posibilidad de dormir. La somnifobia, aunque poco frecuente, interfiere con las actividades cotidianas y puede derivar en insomnio y fatiga persistente.

De acuerdo con Cleveland Clinic, este miedo suele surgir por experiencias previas de pesadillas, parálisis del sueño o traumas nocturnos. El factor de riesgo más importante es el historial de parasomnias, siendo que las personas con trastorno de ansiedad generalizada, pánico nocturno o antecedentes de trauma presentan mayor probabilidad de desarrollar somnifobia.

Además, otro artículo reciente publicado en el sitio Oxford Academic respaldó la teoría de que el miedo a dormir suele desarrollarse tras una exposición a un trauma y puede desempeñar un papel clave en el mantenimiento de los síntomas de insomnio.

Diversos estudios señalan que experiencias
Diversos estudios señalan que experiencias previas como pesadillas, parálisis del sueño o eventos traumáticos aumentan el riesgo de desarrollar somnifobia, afectando significativamente el descanso y la estabilidad emocional de quienes la padecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas de la somnifobia incluyen angustia intensa al pensar en dormir, irritabilidad, dificultad para concentrarse y cambios de humor. Los afectados pueden dejar las luces encendidas, evitar la cama o resistirse a dormir por miedo a alucinaciones, pesadillas o incluso a no despertar. En casos graves, se pueden presentar ataques de pánico con sudoración, palpitaciones, náuseas y temblores.

Causas y formas de manifestación

El origen de la somnifobia no está completamente definido. Según los especialistas, el miedo a dormir puede estar motivado por temores irracionales a morir durante el sueño, experimentar alucinaciones o sufrir episodios de parálisis. El trastorno de estrés postraumático (TEPT) y otros eventos similares pueden incrementar la susceptibilidad a desarrollar esta fobia. Puede estar vinculada a otros trastornos del sueño, como narcolepsia, síndrome de piernas inquietas o apnea del sueño.

Las personas afectadas suelen evitar dormir tanto como les sea posible. Es común que dejen dispositivos electrónicos encendidos, busquen compañía o se levanten repetidamente durante la noche. En el caso de los niños, los episodios pueden manifestarse con llanto, resistencia a ir a la cama, rabietas o necesidad de estar cerca de sus cuidadores. La preocupación constante por el sueño puede dificultar el rendimiento laboral, académico y afectar la vida social.

Diagnóstico, tratamiento y pronóstico

Especialistas indican que la terapia
Especialistas indican que la terapia de exposición y la terapia cognitivo-conductual han mostrado eficacia en el tratamiento de este trastorno, y pueden combinarse con apoyo farmacológico bajo supervisión médica para mejores resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de la somnifobia se basa en la evaluación clínica, donde los profesionales valoran la intensidad y duración del miedo, su impacto en la vida diaria y la presencia de otros síntomas de ansiedad. El trastorno se confirma si la preocupación por dormir persiste por al menos seis meses y afecta las actividades habituales o la salud emocional y física del paciente.

De acuerdo con expertos de Cleveland Clinic, el tratamiento más efectivo suele ser la terapia de exposición, que ayuda a la persona a enfrentar gradualmente el miedo a dormir. La terapia cognitivo-conductual (TCC) también se utiliza para identificar y modificar los pensamientos angustiantes relacionados con el sueño. En casos derivados de traumas, la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR) puede resultar especialmente útil. Algunas personas pueden beneficiarse de medicación ansiolítica o sedante como apoyo temporal, siempre bajo supervisión médica.

El pronóstico varía según la gravedad del caso y el acceso a tratamiento. Muchas personas logran aliviar o controlar los síntomas con apoyo profesional, mientras que otras requieren estrategias a largo plazo para mantener la calidad del sueño. La falta de tratamiento puede derivar en insomnio crónico y aumentar el riesgo de enfermedades como depresión, hipertensión, obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares.

Prevención y recomendaciones para el bienestar

Adoptar hábitos de sueño saludables
Adoptar hábitos de sueño saludables y buscar ayuda profesional son claves para prevenir y superar la somnifobia y mejorar la calidad del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe una medida única para prevenir la somnifobia, pero adoptar hábitos de sueño saludables puede disminuir el riesgo. Los especialistas en salud mental de Cleveland Clinic sugieren evitar el uso de pantallas antes de dormir, mantener una dieta equilibrada, realizar ejercicio regular y limitar el consumo de cafeína y alcohol. Dormir en un ambiente fresco y oscuro favorece la conciliación del sueño.

En caso de experimentar miedo persistente o angustia relacionada con el descanso nocturno, es recomendable consultar a un profesional de la salud mental. El abordaje temprano mejora las posibilidades de recuperación y previene complicaciones asociadas a la privación de sueño. La educación sobre higiene del sueño y el acompañamiento terapéutico son claves para superar este trastorno.

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