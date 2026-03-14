Salud

Celulitis: por qué aparece y qué tratamientos médicos pueden mejorarla, según expertos

Especialistas de Cleveland Clinic señalan que ciertos tratamientos y cambios en el estilo de vida pueden disminuir la visibilidad de los hoyuelos en la piel

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La Cleveland Clinic afirma que
La Cleveland Clinic afirma que la celulitis no se elimina completamente, pero sí es posible mejorar su apariencia temporalmente con hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por la celulitis impulsa cada año la búsqueda de soluciones en consultorios médicos y rutinas de bienestar. Especialistas de Cleveland Clinic señalan que existen procedimientos y cambios en el estilo de vida capaces de mejorar, de manera temporal, la apariencia de los hoyuelos característicos, aunque la efectividad y duración de los resultados varía en cada caso.

Diversos tratamientos médicos, como la terapia de ondas acústicas o el láser, han mostrado avances en la reducción visible de la celulitis, de acuerdo con Cleveland Clinic. Sin embargo, la institución enfatiza la importancia de mantener expectativas realistas y de complementar cualquier método con ejercicio regular, una dieta equilibrada y consultas con profesionales en dermatología.

La celulitis se manifiesta como irregularidades y hoyuelos en la piel, afectando especialmente muslos, caderas y glúteos. La dermatóloga Shilpi Khetarpal y otros especialistas subrayan que factores como la edad, la predisposición genética y el sexo inciden de forma determinante, siendo las mujeres el grupo más propenso. Un estilo de vida sedentario incrementa el riesgo, pero cualquier persona puede desarrollarla.

Recomendaciones para reducir la apariencia de la celulitis

Cleveland Clinic recomienda incorporar ejercicio regular —como correr, andar en bicicleta o realizar entrenamiento de resistencia— para aumentar la masa muscular y mejorar la circulación, aspectos que contribuyen a limitar el desarrollo y la visibilidad de la celulitis.

La Cleveland Clinic aconseja ejercicio
La Cleveland Clinic aconseja ejercicio regular para combatir la celulitis y mejorar la masa muscular ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una dieta basada en alimentos integrales, frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales, junto con una hidratación adecuada, favorece la producción de colágeno y antioxidantes, mejorando la elasticidad de la piel y combatiendo la inflamación. Limitar la ingesta de ultraprocesados con alto contenido de grasas, sal y azúcares disminuye la predisposición a este problema.

La dermatóloga Shilpi Khetarpal indica que no existe evidencia científica que respalde el efecto de las cremas anticelulíticas —incluidas aquellas que contienen cafeína o retinol— para eliminar la celulitis de forma permanente. Estos productos pueden provocar reacciones adversas, como alergias o taquicardia, por lo que los especialistas aconsejan precaución. El escepticismo también alcanza a métodos caseros y de spa, como el cepillado en seco, los rodillos de espuma o los masajes. Según Cleveland Clinic, solo producen mejoras efímeras, generalmente durante unas horas, sin modificar la estructura subyacente de la piel.

Procedimientos médicos aprobados para tratar la celulitis

En el ámbito médico, existen tratamientos reconocidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que pueden reducir temporalmente la celulitis. Entre ellos destaca la terapia de ondas acústicas, que aplica ondas de baja intensidad sobre las zonas afectadas.

Un estudio citado por Cleveland Clinic señala que cerca del 90% de los pacientes manifestó satisfacción tras el procedimiento. El tratamiento con láser, mínimamente invasivo, actúa sobre las bandas fibrosas bajo la piel responsables de los hoyuelos; según la doctora Khetarpal, la mejoría puede mantenerse durante un año o más.

Los procedimientos médicos como la
Los procedimientos médicos como la terapia de ondas acústicas y el láser muestran avances en la reducción visible de la celulitis, según la Cleveland Clinic

Utiliza una pequeña aguja para romper los cordones de tejido conectivo que generan la celulitis, logrando que la piel se vea más lisa, con efectos que pueden durar hasta dos años. Una variante de este método incorpora vacío especializado para tratar áreas localizadas con mayor precisión. Todos estos procedimientos deben ser realizados únicamente por personal médico especializado, y los expertos de la Cleveland Clinic destacan la importancia de consultar a un dermatólogo antes de elegir cualquier intervención.

Factores que influyen en la aparición y persistencia de la celulitis

La celulitis afecta a personas de diferentes edades, pesos y géneros, aunque las mujeres presentan una mayor predisposición debido a factores hormonales y estructurales de la piel.

La celulitis es una condición
La celulitis es una condición que afecta tanto a mujeres como a hombres, aunque la predisposición femenina destaca por factores hormonales y estructurales en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el centro médico académico, la genética, la edad y el estilo de vida sedentario incrementan el riesgo de desarrollar este problema. Incluso personas activas y con peso saludable pueden presentar celulitis, lo que refleja la influencia de elementos biológicos más allá de los hábitos diarios.

Mantener un índice de masa corporal estable mediante actividad física regular y hábitos alimentarios saludables continúa siendo, según los especialistas, la estrategia más eficaz a largo plazo para reducir la apariencia de la celulitis.

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