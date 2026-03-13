Salud

Más conmociones cerebrales relacionadas con un deterioro de la salud cerebral entre recién graduados universitarios

JUEVES, 12 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los exdeportistas universitarios pueden mostrar signos de deterioro cerebral relacionado con conmociones cerebrales tan pronto como cinco años después de graduarse, según un nuevo estudio.

Los atletas que sufrieron tres o más conmociones cerebrales durante la universidad obtuvieron peores puntuaciones en pruebas que miden ansiedad, depresión, angustia y calidad del sueño en comparación con aquellos sin conmociones, informaron los investigadores el 11 de marzo en la revista Neurology.

Estos signos de deterioro de la salud cerebral eran evidentes en pruebas realizadas cinco años después de graduarse en la universidad, según los investigadores.

"Aunque los tamaños de efecto de nuestros hallazgos son bastante pequeños, los participantes del estudio siguen siendo jóvenes adultos de unos 20 años, por lo que no sabemos si estos efectos podrían cambiar a lo largo de sus vidas", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Steven Broglio, director del Centro de Conmociones de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a más de 3.900 exdeportistas universitarios que participaron en 20 deportes diferentes, incluyendo fútbol americano, fútbol, voleibol, lacrosse, remo, natación, tenis y golf.

De los atletas, el 77% nunca había sido diagnosticado con una conmoción cerebral, según los investigadores. En total, 213 atletas reportaron tres o más conmociones cerebrales; 1.203 reportaron una o dos conmociones cerebrales; y 2.494 no reportaron ninguna.

"Las conmociones cerebrales son frecuentes entre los jóvenes atletas que participan en deportes de contacto y colisiones", dijo Broglio.

"Aunque muchos estudios han examinado los efectos de la conmoción inmediatamente después de una lesión o décadas después, nuestro estudio examinó los efectos en deportistas cinco años después de graduarse en la universidad, un momento en el que las intervenciones tempranas pueden ser más útiles para reducir cualquier efecto a largo plazo", dijo Broglio.

Los investigadores realizaron pruebas cognitivas y psicológicas a los atletas al comenzar sus carreras deportivas universitarias, y de nuevo dentro de los cinco años posteriores a la graduación.

Los resultados mostraron que quienes habían sufrido tres o más conmociones cerebrales obtuvieron peores resultados en las pruebas de salud cerebral en los cinco años siguientes a la graduación.

Los investigadores encontraron que quienes tenían una o dos conmociones cerebrales también tuvieron un poco peor suerte que los que no la tenían.

"También es importante señalar que, a pesar de las asociaciones, la gran mayoría de los atletas se mantuvieron dentro de los niveles clínicos normales para la salud cerebral", dijo Broglio. "Seguir siguiendo a estos atletas puede ayudar a determinar si estas asociaciones se vuelven más o menos evidentes y significativas con el tiempo."

La Cleveland Clinic tiene más información sobre conmociones cerebrales.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 11 de marzo de 2026

