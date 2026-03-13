Especialista en alergias pediátricas: Alimenta a los bebés con alergenos antes, no después

JUEVES, 12 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- En enero de 2026, el Departamento de Agricultura de EE. UU. publicó nuevas Directrices Dietéticas para Estadounidenses, 2025-2030.

Su mensaje principal es promover dietas que incluyan alimentos integrales ricos en proteínas y lácteos enteros, minimizando al mismo tiempo los alimentos ultraprocesados. Como alergólogo/inmunólogo pediátrico, me alegra ver que se incluyen consejos para la prevención de alergias alimentarias en bebés.

Desafortunadamente, esta información está profundamente oculta en el documento, desactualizada y carece de una justificación y detalles importantes que se discuten a continuación.

En la página 5 de 8 dentro de las nuevas directrices, hay una sección titulada "Poblaciones y consideraciones especiales" con un subtítulo "Infancia y Primera Infancia (Nacimiento-4 años)". Junto con una discusión sobre los beneficios de la lactancia materna, esta sección sugiere introducir alimentos sólidos a los 6 meses de edad.

Los autores clasifican erróneamente a los bebés con alergia al huevo como "de alto riesgo", mientras que el eczema grave es el factor de mayor riesgo para desarrollar alergia alimentaria.

Además, se debe recomendar a los padres que introduzcan alimentos alergénicos como cacahuete, huevo, leche, frutos secos y mariscos a todos los bebés, a partir de los 4 a 6 meses de edad. Esto ha demostrado ser seguro y muy eficaz para reducir el desarrollo de alergias alimentarias.

La historia de los cambios en las pautas de alimentación infantil y el aumento de las alergias alimentarias ha recibido mucha atención en los últimos años.

En 2000, la Academia Americana de Pediatría aconsejó a los padres evitar dar lácteos a los bebés hasta el año de edad, no usar huevos hasta los 2 años y no comer cacahuetes, frutos secos ni mariscos hasta los 3 años.

Esto se basaba en la opinión de expertos vigentes en ese momento. Tenía sentido, basándose en el conocimiento de la época, recomendar la evitación para proteger a los bebés. Desafortunadamente, este consejo era erróneo.

Durante los siguientes 20 años, surgieron nuevas pruebas que apoyaban un enfoque opuesto. El emblemático ensayo LEAP publicado en 2015 fue el primer estudio en mostrar una reducción drástica de la alergia al cacahuete al alimentar los cacahuetes temprano y mantenerlos en la dieta. Las directrices actuales y decenas de estudios adicionales también respaldan esto.

En 2017, se añadieron directrices recomendando hacerse pruebas para la alergia al cacahuete antes de la introducción en bebés con eczema grave y/o alergia al huevo. Resulta que ese consejo también era erróneo. No es de extrañar que los padres se frustren con estos cambios en las recomendaciones.

Pero así es como funciona la ciencia: los nuevos enfoques deberían sustituir a los consejos antiguos basados en nuevas evidencias. La ciencia nunca "termina". Rara vez tenemos respuestas definitivas a nada. La ciencia evoluciona y mejora nuestra comprensión, lo cual es beneficioso para todos nosotros.

Desde 2017, se han realizado decenas de estudios adicionales y nuevas directrices que han evaluado el momento de introducción de alérgenos comunes como leche, huevo, cacahuete, frutos secos, soja, trigo, sésamo y mariscos.

Aquí están los cuatro mensajes principales para padres y pediatras para prevenir alergias alimentarias:

Todos los bebés deberían empezar a comer alimentos alérgicos entre los 4 y 6 meses de edad, una vez que hayan demostrado la capacidad de comer otros sólidos, como purés y cereales. El eccema persistente y severo es el factor de riesgo más fuerte para desarrollar alergias alimentarias, pero todos los bebés pueden beneficiarse. No se recomienda hacer pruebas de alergias antes de la introducción debido a posibles diagnósticos erróneos por resultados falsos positivos y retraso en la introducción durante la espera de la cita. Si los bebés no han consumido alimentos alergénicos antes de los 6 meses de edad, deberían empezar a comerlos lo antes posible. Mantener alimentos alérgicos en la dieta al menos varias veces por semana (o más) es probablemente el factor más crucial para promover la tolerancia. En otras palabras, los padres no deberían probar un poco de mantequilla de cacahuete a los 6 meses y pensar que eso es suficiente para prevenir la alergia al cacahuete. Se les debe aconsejar que sigan alimentando a su bebé con frecuencia y a largo plazo. Una dieta diversa llena de diversos alimentos, incluidos los alergénicos, es importante para la prevención. Si un bebé desarrolla una reacción alérgica sospechosa tras comer un alimento (normalmente urticaria y/o vómito dentro de la hora tras la ingestión), debe evitar ese alimento hasta que su pediatra o un alergólogo lo evalúe.

Desafortunadamente, las nuevas pautas dietéticas carecen de contexto sobre por qué es importante el momento de la introducción o la inclusión frecuente en la dieta.

A pesar de estar recomendadas desde hace casi una década, las actuales directrices de prevención de alergias alimentarias aún no están siendo implementadas completamente por parte de pediatras o padres, aunque las tendencias recientes en alergia al cacahuete sugieren una disminución desde la publicación de las guías de 2017.

Los alergólogos llevan casi una década promoviendo la prevención de alergias alimentarias, y es refrescante ver parte de esta información incluida en las nuevas directrices dietéticas del USDA.

Sin embargo, muchos padres siguen teniendo miedo de dar cacahuetes a sus bebés. Alimentar a los bebés se ha convertido en un procedimiento médico, pero no tiene por qué ser así.

Si quieres saber más, el Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología ofrece educación para pacientes y una herramienta de búsqueda para encontrar alergólogos certificados en tu zona.

Sobre el experto

El Dr. Stukus es profesor de pediatría clínica y director del Centro de Tratamiento de Alergias Alimentarias en el Nationwide Children's Hospital en Columbus, Ohio. El Dr. Stukus es el actual presidente electo del Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología. Además, es editor asociado de Annals of Allergy, Asthma and Immunology y anteriormente fue miembro electo del comité ejecutivo de la sección de alergias e inmunología dentro de la Academia Americana de Pediatría. El Dr. Stukus ha escrito más de 120 artículos revisados por pares, 2 libros (acaba de terminar su tercero) y una docena de capítulos de libros. Está activo en las redes sociales como @AllergyKidsDoc donde combate la desinformación.