Cómo reducir el azúcar en sangre de forma segura: el paso a paso de los expertos

El control regular con glucómetro mejora la detección temprana de picos de azúcar en sangre y reduce complicaciones en personas con riesgo de hiperglucemia (Pexels)

Controlar de manera rápida y eficaz los niveles de azúcar en sangre es fundamental no solo para personas con diabetes, sino también para quienes experimentan aumentos puntuales. Expertos de la Escuela de Medicina de Harvard, la Asociación Americana de Diabetes y la revista médica The Lancet advierten que los picos de glucosa pueden desencadenar complicaciones graves, tanto a corto como a largo plazo.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, la prevalencia de hiperglucemia transitoria va en aumento, lo que subraya la importancia de conocer las herramientas validadas para su manejo. Actuar de inmediato ante un episodio de hiperglucemia es clave para reducir el riesgo de daños en órganos, descompensaciones agudas y hospitalizaciones.

Para reducir la glucosa en sangre de manera segura y efectiva, los especialistas recomiendan administrar insulina según prescripción médica, retomar la medicación antidiabética olvidada, hidratarse intensamente y realizar actividad física suave si no existen contraindicaciones. Reconocer los síntomas de hiperglucemia y actuar con rapidez mejora el pronóstico y previene complicaciones.

Estrategias rápidas para bajar el azúcar en sangre

La insulina es imprescindible para que la glucosa se incorpore a las células y cumpla su función como fuente de energía. Si una persona con diabetes insulino-dependiente omite una dosis o detecta un fallo en la bomba de infusión, debe corregirlo de inmediato para restablecer el equilibrio y evitar descompensaciones.

En quienes utilizan medicación oral antidiabética, tomar la dosis olvidada bajo indicación médica puede contribuir a normalizar la glucemia, aunque el efecto suele ser más gradual en comparación con la insulina. La hidratación intensa ayuda a eliminar el exceso de glucosa por vía urinaria y previene la deshidratación, un factor que puede agravar el cuadro y favorecer el desarrollo de complicaciones como la cetoacidosis diabética.

Administrar insulina de forma adecuada y mantenerse hidratado son estrategias clave para bajar el azúcar en sangre de manera rápida y segura

El ejercicio físico aeróbico leve, como caminar durante unos 20 minutos después de las comidas, puede disminuir la glucemia entre 20 % y 30 % si el paciente dispone de suficiente insulina circulante y no presenta síntomas graves. Es fundamental evitar el ejercicio en caso de sospecha de cetoacidosis o cuando la glucosa supera los 250 mg/dL y existen cetonas en orina.

Causas y factores que elevan la glucemia

Los picos glucémicos suelen estar asociados al consumo de carbohidratos simples presentes en alimentos como pan blanco, arroz, papas y productos ultraprocesados, especialmente en grandes cantidades o en ausencia de fibra y proteínas que modulen la absorción.

La omisión de dosis de insulina, problemas técnicos en la bomba de infusión o el mal funcionamiento debido a altas temperaturas pueden dificultar el control. Además, las enfermedades agudas (como infecciones respiratorias, gripe o cuadros gastrointestinales) aumentan la resistencia a la insulina y pueden precipitar episodios de cetoacidosis diabética o síndrome hiperosmolar hiperglucémico, ambos considerados emergencias médicas.

Síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal y confusión pueden indicar emergencias como cetoacidosis diabética y requieren atención médica inmediata (Freepik)

En mujeres con diabetes tipo 1, las variaciones hormonales del ciclo menstrual pueden provocar fluctuaciones adicionales en los niveles de azúcar, un fenómeno menos frecuente en la diabetes tipo 2. El estrés emocional y la falta de sueño también contribuyen a la hiperglucemia al incrementar la liberación de hormonas contrarreguladoras.

Cuándo consultar a un médico

Algunos síntomas requieren atención médica inmediata, entre ellos náuseas persistentes, vómitos, dolor abdominal, respiración entrecortada, confusión, dificultad para pensar con claridad o somnolencia inusual. Según la Asociación Americana de Diabetes y la Escuela de Medicina de Harvard, estos signos pueden indicar una complicación aguda como la cetoacidosis diabética o el síndrome hiperosmolar hiperglucémico, ambos potencialmente mortales si no se tratan con rapidez.

Las personas con diabetes tipo 1 deben contar siempre con tiras reactivas para medir cetonas en orina, ya que su presencia representa un marcador temprano de cetoacidosis diabética y exige intervención urgente en un centro de salud. La revista médica The Lancet subraya que la monitorización de cetonas es fundamental en situaciones de hiperglucemia sostenida o durante episodios de enfermedad aguda.

La detección temprana de cetonas en orina y el seguimiento médico especializado pueden prevenir hospitalizaciones y complicaciones graves en pacientes con descompensaciones glucémicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los niveles de azúcar en sangre permanecen elevados y no descienden pese a la administración de insulina, la rehidratación y otras medidas habituales, es imprescindible consultar a un profesional de la salud para evitar complicaciones como deshidratación, daño renal, alteraciones cardíacas o infecciones graves.

De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista y la Asociación Americana de Diabetes, la detección y el tratamiento oportunos pueden reducir de manera significativa la morbilidad, la mortalidad y la necesidad de hospitalización en pacientes con descompensaciones glucémicas.