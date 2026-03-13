Salud

Cómo reducir el azúcar en sangre de forma segura: el paso a paso de los expertos

Desde la administración adecuada de insulina hasta la importancia de la hidratación y el ejercicio suave, los profesionales detallan las medidas que realmente funcionan para normalizar este indicador

Guardar
El control regular con glucómetro
El control regular con glucómetro mejora la detección temprana de picos de azúcar en sangre y reduce complicaciones en personas con riesgo de hiperglucemia (Pexels)

Controlar de manera rápida y eficaz los niveles de azúcar en sangre es fundamental no solo para personas con diabetes, sino también para quienes experimentan aumentos puntuales. Expertos de la Escuela de Medicina de Harvard, la Asociación Americana de Diabetes y la revista médica The Lancet advierten que los picos de glucosa pueden desencadenar complicaciones graves, tanto a corto como a largo plazo.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, la prevalencia de hiperglucemia transitoria va en aumento, lo que subraya la importancia de conocer las herramientas validadas para su manejo. Actuar de inmediato ante un episodio de hiperglucemia es clave para reducir el riesgo de daños en órganos, descompensaciones agudas y hospitalizaciones.

Para reducir la glucosa en sangre de manera segura y efectiva, los especialistas recomiendan administrar insulina según prescripción médica, retomar la medicación antidiabética olvidada, hidratarse intensamente y realizar actividad física suave si no existen contraindicaciones. Reconocer los síntomas de hiperglucemia y actuar con rapidez mejora el pronóstico y previene complicaciones.

Estrategias rápidas para bajar el azúcar en sangre

La insulina es imprescindible para que la glucosa se incorpore a las células y cumpla su función como fuente de energía. Si una persona con diabetes insulino-dependiente omite una dosis o detecta un fallo en la bomba de infusión, debe corregirlo de inmediato para restablecer el equilibrio y evitar descompensaciones.

En quienes utilizan medicación oral antidiabética, tomar la dosis olvidada bajo indicación médica puede contribuir a normalizar la glucemia, aunque el efecto suele ser más gradual en comparación con la insulina. La hidratación intensa ayuda a eliminar el exceso de glucosa por vía urinaria y previene la deshidratación, un factor que puede agravar el cuadro y favorecer el desarrollo de complicaciones como la cetoacidosis diabética.

Administrar insulina de forma adecuada
Administrar insulina de forma adecuada y mantenerse hidratado son estrategias clave para bajar el azúcar en sangre de manera rápida y segura

El ejercicio físico aeróbico leve, como caminar durante unos 20 minutos después de las comidas, puede disminuir la glucemia entre 20 % y 30 % si el paciente dispone de suficiente insulina circulante y no presenta síntomas graves. Es fundamental evitar el ejercicio en caso de sospecha de cetoacidosis o cuando la glucosa supera los 250 mg/dL y existen cetonas en orina.

Causas y factores que elevan la glucemia

Los picos glucémicos suelen estar asociados al consumo de carbohidratos simples presentes en alimentos como pan blanco, arroz, papas y productos ultraprocesados, especialmente en grandes cantidades o en ausencia de fibra y proteínas que modulen la absorción.

La omisión de dosis de insulina, problemas técnicos en la bomba de infusión o el mal funcionamiento debido a altas temperaturas pueden dificultar el control. Además, las enfermedades agudas (como infecciones respiratorias, gripe o cuadros gastrointestinales) aumentan la resistencia a la insulina y pueden precipitar episodios de cetoacidosis diabética o síndrome hiperosmolar hiperglucémico, ambos considerados emergencias médicas.

Síntomas como náuseas, vómitos, dolor
Síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal y confusión pueden indicar emergencias como cetoacidosis diabética y requieren atención médica inmediata (Freepik)

En mujeres con diabetes tipo 1, las variaciones hormonales del ciclo menstrual pueden provocar fluctuaciones adicionales en los niveles de azúcar, un fenómeno menos frecuente en la diabetes tipo 2. El estrés emocional y la falta de sueño también contribuyen a la hiperglucemia al incrementar la liberación de hormonas contrarreguladoras.

Cuándo consultar a un médico

Algunos síntomas requieren atención médica inmediata, entre ellos náuseas persistentes, vómitos, dolor abdominal, respiración entrecortada, confusión, dificultad para pensar con claridad o somnolencia inusual. Según la Asociación Americana de Diabetes y la Escuela de Medicina de Harvard, estos signos pueden indicar una complicación aguda como la cetoacidosis diabética o el síndrome hiperosmolar hiperglucémico, ambos potencialmente mortales si no se tratan con rapidez.

Las personas con diabetes tipo 1 deben contar siempre con tiras reactivas para medir cetonas en orina, ya que su presencia representa un marcador temprano de cetoacidosis diabética y exige intervención urgente en un centro de salud. La revista médica The Lancet subraya que la monitorización de cetonas es fundamental en situaciones de hiperglucemia sostenida o durante episodios de enfermedad aguda.

La detección temprana de cetonas
La detección temprana de cetonas en orina y el seguimiento médico especializado pueden prevenir hospitalizaciones y complicaciones graves en pacientes con descompensaciones glucémicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los niveles de azúcar en sangre permanecen elevados y no descienden pese a la administración de insulina, la rehidratación y otras medidas habituales, es imprescindible consultar a un profesional de la salud para evitar complicaciones como deshidratación, daño renal, alteraciones cardíacas o infecciones graves.

De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista y la Asociación Americana de Diabetes, la detección y el tratamiento oportunos pueden reducir de manera significativa la morbilidad, la mortalidad y la necesidad de hospitalización en pacientes con descompensaciones glucémicas.

Temas Relacionados

Personas Con DiabetesGlucómetroInsulinaHiperglucemia AgudaSalud PúblicaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Dos factores cotidianos pueden desencadenar hígado graso en hombres, alerta un nuevo estudio

La investigación advierte que millones podrían estar en riesgo sin presentar molestias ni alteraciones en los análisis, mientras especialistas insisten en la importancia de controles específicos y cambios en los hábitos diarios

Dos factores cotidianos pueden desencadenar

Babeo nocturno: cuándo es normal y qué síntomas requieren atención inmediata, según expertos

La salida involuntaria de saliva durante el sueño suele tener causas benignas, pero la presencia de ronquidos, dificultad para tragar o fatiga diurna puede indicar trastornos respiratorios o neurológicos que requieren consulta profesional

Babeo nocturno: cuándo es normal

Cuál es el horario ideal para desayunar y reducir el riesgo de obesidad, según expertos

Elegir el momento adecuado para la primera comida del día puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades metabólicas y en el bienestar a largo plazo, afirman especialistas de Harvard y recientes investigaciones científicas

Cuál es el horario ideal

Alergias en adultos: por qué pueden aparecer de forma repentina y cuáles son los síntomas que no se deben ignorar

Especialistas de la Cleveland Clinic advierten que cambios hormonales, ambientales o de estilo de vida pueden activar reacciones, incluso sin antecedentes previos

Alergias en adultos: por qué

Cómo los dientes de leche podrían convertirse en una herramienta clave para predecir condiciones infantiles

Marcas en el esmalte dental guardan información sobre el estrés materno y abren una nueva vía para identificar factores de riesgo en los niños, según expertos consultados por Popular Science

Cómo los dientes de leche
DEPORTES
Franco Colapinto tuvo un discreto

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1: Gasly largará 7°

El sincero análisis de Franco Colapinto tras su nivel en la clasificación Sprint de China: “Estoy un poco perdido, quedé lejos de Gasly”

La emotiva historia de Rodrigo Auzmendi, el flamante refuerzo de San Lorenzo: el homenaje oculto en cada festejo de gol

Al lado de una montaña rusa, bajo una “Torre Espacial” y a 250 km/h: todo lo que hay que saber del arranque del TC 2000

Emigró en la crisis de 2001, se recibió de abogado y logró una travesía inédita a nado en Puerto Rico

TELESHOW
Jorge Drexler abre su corazón

Jorge Drexler abre su corazón en Taracá, el disco bisagra tras la muerte de su papá: “Dejé de ser hijo y necesité innovar”

De Djo a Men I Trust, los sideshows que revolucionan la ciudad en Lollapalooza Argentina 2026

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este viernes en Lollapalooza: Tyler, The Creator, Lorde, Turf y Djo

El cara a cara entre Carmiña y el esposo de Mavinga tras sus comentarios racistas en Gran Hermano: “No acepto las disculpas”

El divertido intercambio de los analistas de Gran Hermano con Carlota, la última eliminada de la casa: “Una estafa”

INFOBAE AMÉRICA

Así funciona el proyecto que

Así funciona el proyecto que convierte desechos plásticos en casas más baratas y sostenibles en África

El Ejército de Israel afirmó que atacó más de 200 objetivos en Irán durante las últimas 24 horas

Alemania, Canadá y Noruega mantendrán una reunión clave sobre la seguridad del Ártico tras los ejercicios rusos en la región

Macron visitará Japón y Corea del Sur en una gira oficial destinada a reforzar los vínculos bilaterales

Brasil anunció nuevas medidas fiscales para mitigar el impacto de la subida del precio del petróleo