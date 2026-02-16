La resistencia a la insulina aumenta el riesgo de 12 tipos de cáncer

Una investigación japonesa revela cómo un desbalance metabólico puede aumentar la probabilidad de desarrollar varios tumores en adultos sin importar su peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia a la insulina, una de las causas fundamentales de la diabetes, fue identificada como factor de riesgo para 12 tipos de cáncer a través de un modelo de inteligencia artificial (IA) desarrollado por investigadores de la Universidad de Tokio, Japón.

Los investigadores aplicaron el modelo de IA a datos recolectados de más de 500.000 de personas del Biobanco del Reino Unido, y mostraron por primera vez una evidencia epidemiológica a gran escala de la relación entre resistencia a la insulina y ciertos tipos de cáncer, según un estudio publicado hoy en Nature Communications.

Entre los tumores cuya probabilidad aumenta, el cáncer de útero mostró el mayor incremento de riesgo, seguido por los de riñón y esófago.

¿Qué es la resistencia a la insulina?

La resistencia a la insulina es una afección compleja en la que el cuerpo no responde adecuadamente a la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia a la insulina se presenta cuando los tejidos del hígado, los músculos y la grasa dejan de responder de forma adecuada a la hormona que regula el paso de la glucosa desde la sangre hacia las células.

Como consecuencia, el azúcar no logra ser utilizada eficientemente y comienza a acumularse en el torrente sanguíneo. Para contrarrestar este desequilibrio, el páncreas incrementa su producción hormonal, generando un estado llamado hiperinsulinemia.

Sin embargo, si el organismo no logra superar esta resistencia, los niveles de glucosa continúan elevados, lo que puede derivar en hiperglucemia y, con el tiempo, favorecer el desarrollo de enfermedades como la prediabetes y la diabetes tipo 2. Además, está asociada a enfermedades cardiovasculares, renales y hepáticas.

Los investigadores japoneses advirtieron que si bien en la actualidad, el índice de masa corporal (IMC) suele utilizarse para estimar la cantidad de grasa en el cuerpo y predecir el riesgo de resistencia a la insulina, no siempre es el parámetro más adecuado.

Esto ocurre porque el IMC solo no siempre es un biomarcador preciso y confiable de resistencia a la insulina: algunas personas con obesidad pueden mantener un metabolismo saludable y no experimentar las complicaciones típicamente asociadas a su peso, mientras que otras, con un IMC considerado normal, pueden desarrollar resistencia a la insulina o problemas relacionados, que habitualmente se vinculan con la obesidad.

Cómo funciona el modelo predictivo de IA

Un avance tecnológico de la Universidad de Tokio permite identificar a quienes necesitan control médico intensivo aún sin señales externas (AP)

El equipo liderado por el investigador Yuta Hiraike, del Hospital Universitario de Tokio, diseñó un modelo predictivo de inteligencia artificial, denominado AI-IR (por sus siglas en inglés), que utiliza 9 parámetros clínicos habituales:

edad sexo origen étnico índice de masa corporal (IMC) glucosa en ayunas hemoglobina glicosilada triglicéridos colesterol total colesterol HDL

El nuevo estudio señala que al combinar estos indicadores, el modelo supera en capacidad predictiva al índice de masa corporal, al síndrome metabólico y a marcadores como el cociente triglicéridos/HDL y el índice triglicérido-glucosa.

A diferencia de los métodos convencionales, que no reflejan el riesgo metabólico de manera adecuada en todos los casos, el modelo de inteligencia artificial puede identificar resistencia a la insulina incluso en personas con un índice de masa corporal dentro de rangos considerados saludables.

Las personas con prediabetes y diabetes tipo 2 suelen presentar resistencia a la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estudio, la validación del modelo incluyó a más de 500.000 participantes y distintas cohortes, lo que, según la Universidad de Tokio, respalda la fiabilidad y aplicabilidad del mismo en diversos contextos poblacionales.

“Si bien se ha sugerido una posible relación entre la resistencia a la insulina y el cáncer, la evidencia a gran escala ha sido limitada debido a la dificultad de evaluar la resistencia a la insulina en la clínica. Pero con AI-IR, hemos proporcionado la primera evidencia a escala poblacional de que la resistencia a la insulina es un factor de riesgo de cáncer”, precisó Hiraike.

“Dado que los nueve parámetros se obtienen mediante chequeos médicos estándar, AI-IR podría implementarse fácilmente para identificar a individuos de alto riesgo y permitir la detección selectiva de diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer”, completó el investigador.

Más riesgo de 12 tipos de cáncer

El modelo predictivo AI-IR, basado en nueve parámetros clínicos, permite identificar con mayor precisión a personas vulnerables al cáncer y la diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis detallado confirmó una asociación significativa entre la resistencia a la insulina y seis tipos de cáncer: útero, riñón, esófago, páncreas, colon y mama.

Además, se observó una relación nominal, estadísticamente relevante pero menos robusta, con otros seis tipos: pelvis renal, intestino delgado, estómago, hígado y vesícula, leucemia, y pulmón o bronquios, según el análisis publicado en Nature Communications.

Entre estos, el cáncer de útero mostró el mayor incremento de riesgo, seguido por los de riñón y esófago.

La asociación se mantuvo para algunos cánceres, como el de pulmón, incluso luego de ajustar variables como edad, sexo, índice de masa corporal y tabaquismo, lo que sugiere que la resistencia a la insulina actúa como factor de riesgo independiente.

Los hallazgos recalcan que el efecto de esta alteración metabólica sobre distintos cánceres puede ir más allá de los factores de riesgo tradicionales.

El control metabólico estricto y la detección precoz resultan esenciales para reducir el riesgo de cáncer y complicaciones cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas del modelo AI-IR en la prevención

El AI-IR sobresale por su capacidad para detectar riesgo metabólico en personas con un índice de masa corporal considerado saludable, lo que no es posible con los métodos tradicionales.

Su utilización permite una estratificación más exacta del riesgo de cáncer y diabetes, y su eficacia resulta comparable a la del síndrome metabólico, pero con la ventaja de que puede implementarse fácilmente a partir de análisis rutinarios de sangre, reportó la Universidad de Tokio.

Hiraike subraya que el modelo puede ser una opción sencilla para seleccionar a personas candidatas a un cribado focalizado, mejorando así la identificación de grupos vulnerables y la asignación de recursos sanitarios.

Limitaciones identificadas y futuras líneas de investigación

El avance permite estratificar el riesgo de cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas utilizando análisis de sangre de rutina, optimizando la prevención y los recursos sanitarios. (Freepik)

El estudio señala como principal limitación que la cohorte analizada del UK Biobank estuvo compuesta en su mayoría por personas de 40 a 69 años y de ascendencia europea, lo que restringe la generalización de los resultados.

Los autores consideran fundamental validar el modelo AI-IR en poblaciones más diversas y jóvenes para confirmar su alcance global y robustez, según Nature Communications.

A pesar de las ventajas demostradas, se reconoce que el vínculo mecanicista entre resistencia a la insulina y cáncer todavía no se comprende completamente.

Se necesitan investigaciones adicionales para aclarar estos mecanismos y para perfeccionar el modelo en términos de capacidad predictiva y simplicidad.

Según los responsables del estudio, quienes resulten identificados como positivos con el modelo AI-IR pueden beneficiarse de un control más intenso del metabolismo, con intervenciones específicas y seguimiento clínico personalizado, ampliando así las oportunidades para una detección temprana y una intervención efectiva frente a enfermedades de alto impacto.

Diabetes tipo 2 y riesgo de cáncer

El cáncer de útero, riñón y esófago muestra el mayor aumento de riesgo vinculado a la resistencia a la insulina, destaca la investigación validada en más de 500.000 participantes

Otros estudios recientes también sugieren que las personas con diabetes tipo 2 presentan un riesgo más elevado de desarrollar ciertos cánceres en comparación con la población general. Según investigaciones analizadas por Infobae, la mortalidad por tumores como el de hígado, páncreas, colon y mama es considerablemente mayor entre quienes padecen la enfermedad metabólica.

Esta relación se debe, en parte, a los efectos crónicos de la hiperglucemia y la hiperinsulinemia, que favorecen un entorno inflamatorio y alteraciones celulares que pueden contribuir a la aparición y progresión del cáncer.

Además, la resistencia a la insulina y los cambios hormonales asociados a la diabetes tipo 2 pueden potenciar el crecimiento de células malignas.

Los expertos subrayan la importancia de un control metabólico estricto y de la adopción de hábitos saludables para reducir tanto las complicaciones cardiovasculares como el riesgo de cáncer en personas con diabetes tipo 2. La detección precoz y el tratamiento integral son claves para mejorar la expectativa y la calidad de vida de estos pacientes.