La derogación de las leyes sobre cascos de moto provoca accidentes más graves y millones en costos adicionales de tratamiento

MIÉRCOLES, 11 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Permitir que las personas conduzcan en motocicleta sin casco puede provocar lesiones más graves en accidentes que son más caros de tratar, según un nuevo estudio.

La derogación de una ley de Michigan que obligaba a los motoristas a llevar casco resultó en un aumento medio del 26% en los costes hospitalarios por paciente accidentado, según informaron recientemente investigadores en el Journal of the American College of Surgeons.

En muchos casos, estos pasajeros no tienen seguro o están insuficientes, según los investigadores. Los hospitales deben asumir los costes incrementados, que ascienden a unos 4,5 millones de dólares al año.

"Cuando la gente argumenta que la elección del casco es únicamente una cuestión de libertad personal, pasan por alto quién paga finalmente el tratamiento", dijo el investigador principal, el Dr. Patrick Johnson, residente de cirugía en la Universidad de Michigan.

"Una parte significativa de estos costes recae en los pagadores públicos, los contribuyentes y los sistemas de trauma -- lo que significa que todos compartimos la carga financiera", dijo en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron a casi 19.700 pacientes con accidentes de moto entre 2009 y 2015. Compararon Michigan, que derogó su ley universal de casco en abril de 2012, con cuatro estados similares: Wisconsin, Minnesota, Kansas y Colorado.

Los investigadores descubrieron que la derogación en Michigan estuvo asociada a un aumento de 5.785 dólares en los costes hospitalarios por paciente accidentado en el estado, un incremento del 26%.

Los costes reales podrían ser aún mayores, ya que los costes hospitalarios representan solo alrededor de dos tercios de los gastos médicos que ocurren tras un accidente, según los investigadores. La rehabilitación y los cuidados a largo plazo aumentan los gastos totales.

Para los hospitales con problemas económicos, estos costes añadidos podrían acabar conduciendo al cierre.

"Los centros de trauma tienen el deber de cuidar a todos los que cruzan sus puertas, independientemente de si pueden pagar", dijo Johnson. "Cuando las decisiones políticas conducen a lesiones más graves --y más costosas--, eso genera una verdadera presión posterior sobre sistemas de trauma ya sobrecargados."

Aproximadamente un tercio de los pacientes con accidentes de moto no tenían seguro de coche, lo que significaba que el coste de su atención a menudo se trasladaba a programas públicos de seguro o era absorbido por hospitales.

El Colegio Americano de Cirujanos apoya las leyes universales de casco, ya que reducen el riesgo de muerte y lesiones en la cabeza. Estas leyes aumentan el uso del casco casi al 100%.

"A medida que más estados revisan la legislación sobre el uso de cascos, los responsables políticos deben comprender el panorama completo, que incluye las consecuencias financieras tanto para los sistemas sanitarios como para los contribuyentes", dijo Johnson. "Esto no va de limitar la libertad. Se trata de entender que las decisiones individuales pueden tener costes compartidos."

Más información

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras tiene más información sobre las leyes universales de uso de cascos para motocicletas.

FUENTE: Comunicado de prensa del American College of Surgeons, 2 de marzo de 2026