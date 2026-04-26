Oriana Sabatini contó la razón por la que no muestra el rostro de su hija Gia en las redes: “Me da impresión”

A poco tiempo de convertirse en mamá primeriza, Oriana Sabatini se sinceró sobre el motivo por el que ella y Paulo Dybala decidieron no mostrar el rostro de su hija, Gia, y exponerlo en las redes (Instagram)

La llegada de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, desató una ola de felicidad en la familia, entre sus amigos y también entre los fanáticos que siguen cada paso de la pareja. Desde el nacimiento, una de las preguntas que más resonaron en redes sociales y entre los seguidores fue cuándo se conocería el rostro de la pequeña. Frente a esa expectativa, la propia Oriana decidió explicar públicamente el motivo por el que, junto a Paulo, tomaron la decisión de preservar la intimidad de su bebé y no exponerla al público.

Durante una entrevista con Puro Show (El Trece), Oriana se refirió a cómo atraviesa su nueva etapa como madre y a los cuidados especiales que ella y Dybala decidieron para Gia. La cantante admitió que la maternidad la tiene revolucionada y cansada, pero también profundamente feliz. “Es hermoso. Tenés un mini ser humano ahí y está descubriendo el mundo. Descubrirlo con ella es hermoso”, compartió Oriana, haciendo hincapié en el asombro y la ternura que le genera ver a su hija aprender cada día.

Consultada sobre la decisión de no mostrar la carita de Gia, Oriana contó que lo charlaron como pareja y prefirieron priorizar la privacidad de la beba en estos primeros meses. “Lo hicimos más por una decisión de que es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea”, explicó, y sumó que incluso con las personas cercanas siente ese instinto de protección: “¿Viste que cuando tenés un bebé todo el mundo como que se acerca así y…?”. Para la artista, la sobreexposición de los recién nacidos puede ser abrumadora, y el deseo es que Gia pueda crecer tranquila y sin la presión de la mirada pública.

Oriana junto a su beba, Gia, a poco tiempo de su nacimiento (Instagram)

Oriana fue clara al afirmar que, por ahora, no tienen planes de mostrar a la niña, aunque no descarta que eso cambie en el futuro. “Ahora no sé”, deslizó, dejando la puerta abierta pero insistiendo en que la decisión no es definitiva ni motivada por un capricho, sino por una necesidad de protección y respeto.

Dentro del círculo íntimo, la relación con la pequeña sí es distinta. Oriana contó que su mamá, Catherine Fulop, está acompañándola mucho en estos primeros meses y que no podría transitar la maternidad sin su ayuda. “Mi madre de hecho está acá cuidándomela, porque está acá mi hija”, relató, y destacó lo fundamental que es para ella el apoyo de su familia en este momento. Sobre el rol de Cathy como abuela, Oriana solo tuvo elogios: “Increíble mi mamá. No podría hacerlo sin ella, creo”.

La cantante también valoró que Fulop respeta sus tiempos y decisiones como mamá primeriza. “Sí, me respeta. Yo también le he dicho: ‘Mirá, también déjame hacer, quiero ver, equivocarme, probar. Esta es mi experiencia, la quiero vivir yo’”, contó, subrayando la importancia de poder equivocarse y aprender desde la vivencia propia.

La privacidad de Gia fue tema de conversación incluso para la propia abuela de la pequeña. Catherine, apenas tres días después del nacimiento, compartió su emoción por la llegada de la nieta y la describió como un verdadero milagro. Fulop resaltó la fortaleza de Oriana durante el parto y el acompañamiento permanente de Dybala. “Lo que hemos vivido ha sido tan bello, tan grande. La verdad que es un milagro. Hay que estar muy agradecidos porque la vida nos ha dado, y Dios, la oportunidad de vivir este momento”, expresó la actriz en sus redes.

La actriz realizó un video contando los pormenores del nacimiento de su nieta (Instagram)

En otra ocasión, la actriz venezolana jugó con la ansiedad de sus seguidores al insinuar que iba a mostrar la primera imagen del rostro de Gia. Durante algunos segundos, miles de usuarios estuvieron atentos pensando que por fin verían la carita de la beba. Sin embargo, Fulop se detuvo y, en lugar de mostrar a la recién nacida, compartió una imagen de Oriana cuando era bebé, tomada hace 30 años. Con ese gesto, la actriz dejó una pista sobre el parecido familiar, pero sobre todo respetó el deseo de Oriana y Paulo de esperar para presentar a su hija públicamente.

Ese gesto fue interpretado como una muestra de que Fulop acompañó y apoyó a Oriana durante todo el proceso, desde la sala de espera y también de manera directa en el trabajo de parto. Para Cathy, la llegada de Gia fue una experiencia profundamente movilizadora, que la conecta con su propia maternidad y le permite revivir, en algún sentido, los primeros pasos de Oriana. “Llegar a ser abuelos es volver a tenerla en mis brazos a Oriana”, expresó emocionada.

Mientras Gia crece rodeada de amor, cuidado y complicidad familiar, Oriana Sabatini sigue eligiendo construir una maternidad consciente y sin apuro por la exposición. La artista agradece el acompañamiento de su familia y la posibilidad de vivir cada etapa a su ritmo, priorizando el bienestar de su hija. Por ahora, la intimidad y el resguardo son el camino elegido, en una historia donde la felicidad se escribe día a día, sin necesidad de mostrarlo todo.