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Benjamin Netanyahu afirmó que el grupo terrorista Hezbollah está desmantelando el alto al fuego en Líbano

Las declaraciones recientes del jefe de gobierno de Israel sobre las acciones del grupo terrorista han generado tensión en la frontera con el sur libanés, tras nuevos ataques aéreos y el despliegue de evacuaciones en la región

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente israelí, Isaac Herzog. REUTERS/Amir Cohen/Foto de archivo
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente israelí, Isaac Herzog. REUTERS/Amir Cohen/Foto de archivo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que las acciones del movimiento terrorista Hezbollah amenazan el alto el fuego en Líbano y prometió actuar con “firmeza” contra este grupo respaldado por Irán.

“Hay que entender que las violaciones de Hezbollah están, en la práctica, desmantelando el alto al fuego“, declaró Netanyahu durante una reunión semanal de su gabinete.

Según los términos de la tregua, que se prorrogó recientemente, Israel se reserva el derecho de responder a “ataques planeados, inminentes o en curso” y ha atacado objetivos en el sur de Líbano casi a diario.

Hezbollah negó las acusaciones del primer ministro y afirmó en un comunicado que los ataques del grupo contra objetivos israelíes en el sur de Líbano y el norte de Israel constituyen “una respuesta legítima a las continuas violaciones del cese al fuego por parte del enemigo desde el primer día del anuncio de la tregua temporal”.

Netanyahu afirmó que el grupo terrorista Hezbollah está desmantelando el alto al fuego en Líbano (AFP/ARCHIVO)
Netanyahu afirmó que el grupo terrorista Hezbollah está desmantelando el alto al fuego en Líbano (AFP/ARCHIVO)

Netanyahu aseguró que Israel está actuando en “con firmeza” en conformidad con “los acuerdos” alcanzados con Estados Unidos y Líbano. “Esto significa libertad de acción no solo para responder a los ataques, lo cual es obvio, sino también para prevenir amenazas inmediatas e incluso amenazas emergentes”.

Poco después de que hablara Netanyahu, el ejército israelí anunció que interceptó tres drones antes de que penetraran en su territorio.

El ejército israelí emitió temprano este domingo una orden de evacuación a los habitantes de siete localidades del sur de Líbano y bombardeó lo que calificó como objetivos de Hezbollah.

Una explosión en la aldea libanesa de Taybeh, en el sur, vista desde el lado israelí de la frontera en la Alta Galilea, norte de Israel. EFE/EPA/ATEF SAFADI
Una explosión en la aldea libanesa de Taybeh, en el sur, vista desde el lado israelí de la frontera en la Alta Galilea, norte de Israel. EFE/EPA/ATEF SAFADI

Medios oficiales libaneses reportaron que Israel volvió a atacar el sur del país.

“Aviones de guerra israelíes lanzaron un ataque en Kfar Tibnit, uno de los lugares incluidos en la advertencia”, afirmó la agencia oficial NNA, que reportó víctimas.

La agencia también informó de bombardeos contra varias aldeas fronterizas desde el domingo por la mañana, en particular en Zawtar el Sharqiyah.

Netanyahu ordenó este sábado al ejército atacar a Hezbollah alegando violaciones del alto al fuego.

El Primer Ministro israelí BENJAMIN NETANYAHU (C) emite la orden final para una operación militar selectiva contra altos funcionarios iraníes. Europa Press/Contacto/Maayan Toaf/Israel Gpo
El Primer Ministro israelí BENJAMIN NETANYAHU (C) emite la orden final para una operación militar selectiva contra altos funcionarios iraníes. Europa Press/Contacto/Maayan Toaf/Israel Gpo

Explosión en Khiam

El presidente de EEUU, Donald Trump, había anunciado el jueves que el alto el fuego de 10 días en el Líbano, que comenzó el 17 de abril, se había prorrogado por tres semanas.

Hezbollah, respaldado por Teherán, arrastró al Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo al lanzar cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en ataques estadounidenses e israelíes.

La NNA informó de bombardeos de artillería israelí sobre varias localidades del sur del Líbano el sábado.

También informó de una “violenta explosión” en Khiam, una localidad estratégica situada al este de la frontera del Líbano con Israel, donde la agencia había señalado anteriormente que el ejército israelí había estado destruyendo “sistemáticamente” casas y otros edificios.

Un corresponsal de la AFP vio una enorme nube de humo elevándose sobre la localidad.

(con información de AFP)

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