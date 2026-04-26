Idelma Delgado ocupó el noveno puesto entre 2,845 mujeres participantes en la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid. (Publicación: Francis Merino Monroy, Ministro de defensa)

Con determinación, la soldado salvadoreña Idelma Lizeth Delgado rompió una marca que había permanecido sin cambios durante treinta y ocho años en el atletismo femenino de El Salvador. La atleta participó en la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series de Madrid y consiguió un tiempo de 2:47:32 en la maratón, superando el registro de Kriscia Lorena García (2:49:34), que estaba vigente desde 1988. Con este resultado, Delgado ocupó el noveno puesto entre 2.845 mujeres en la competencia.

La preparación de Delgado fue constante y disciplinada, bajo la dirección de su entrenador, el licenciado Sandoval. El esfuerzo, la dedicación y la constancia fueron factores clave que permitieron a la atleta alcanzar esta meta que durante años fue un objetivo para el atletismo salvadoreño.

La soldado salvadoreña Idelma Lizeth Delgado rompió el récord nacional femenino de maratón con un tiempo de 2:47:32 en Madrid. (Publicación: Francis Merino Monroy, Ministro de defensa)

El récord anterior representaba un reto para las corredoras salvadoreñas. La nueva marca lograda por Delgado no solo significa un triunfo individual, sino que también abre una etapa diferente para el atletismo femenino en el país. Ahora, el tiempo de Delgado se convierte en un referente para las futuras generaciones.

El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, celebró públicamente el logro de Delgado y escribió en su publicación: “¡Felicidades, orgullo nacional!”. Además, el ministro destacó que este resultado pone en alto “el azul y blanco de nuestra bandera y a nuestra @FUERZARMADASV”.

La edición 48 de la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid y su impacto en la ciudad

Este 26 de abril de 2026, la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid celebró su edición número 48, recorriendo algunas de las calles más representativas de la capital junto a 47.000 participantes de diversas partes del mundo. Corredores de más de 110 países se reunieron para participar en un evento que consolidó a Madrid como un destino importante para el atletismo popular.

La preparación y disciplina bajo la dirección del entrenador Sandoval fueron clave para el logro de Delgado en la maratón española. (Publicación: Francis Merino Monroy, Ministro de defensa)

El evento ofreció tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros, permitiendo que cualquier aficionado pudiera formar parte de la mayor fiesta del running en España. Miles de espectadores se volcaron a las calles para animar a los atletas y vivir una jornada deportiva única en la ciudad.

La organización, a cargo de AD. MAPOMA, preparó más de 30 puntos de animación a lo largo del recorrido. Este despliegue convirtió la competencia en una verdadera celebración, sumando ritmo y entusiasmo a la experiencia de corredores y público.

Además de su carácter deportivo, la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid fortaleció el turismo en la ciudad. Cerca de 10.000 corredores extranjeros participaron en la carrera, lo que favoreció el reconocimiento internacional de Madrid y tuvo un impacto positivo en la economía local. El evento mostró cómo la pasión y el esfuerzo colectivo pueden transformar una jornada atlética en una experiencia memorable para la ciudad y para quienes formaron parte de ella.

El ministro René Francis Merino Monroy reconoció públicamente el logro de Delgado como un orgullo nacional para El Salvador. (Publicación: Francis Merino Monroy, Ministro de defensa)

La edición 48 no solo celebró el esfuerzo y la pasión de los atletas, sino que también evidenció cómo el deporte puede unir culturas y transformar el paisaje urbano en una fiesta compartida. La jornada dejó huella en la historia de la ciudad y en la memoria de quienes participaron, incluidos aquellos que, como Idelma Lizeth Delgado, lograron alcanzar sueños perseguidos.

El nuevo récord nacional salvadoreño y la magnitud del evento en Madrid demostraron que el trabajo en equipo, la dedicación y la pasión por el atletismo pueden llevar a resultados extraordinarios, tanto en el plano individual como colectivo. Así, la historia de Delgado quedó ligada al espíritu de superación que define a la maratón y a la fiesta deportiva vivida en la capital española.