El Salvador

Idelma Delgado, la soldado salvadoreña que impuso un récord nacional en maratón

La atleta salvadoreña logra una marca histórica de 2:47:32 en la maratón de la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid, superando un registro vigente desde 1988 y alcanzando el noveno lugar entre más de dos mil ochocientas corredoras

Guardar
Idelma Delgado ocupó el noveno puesto entre 2,845 mujeres participantes en la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid. (Publicación: Francis Merino Monroy, Ministro de defensa)
Idelma Delgado ocupó el noveno puesto entre 2,845 mujeres participantes en la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid. (Publicación: Francis Merino Monroy, Ministro de defensa)

Con determinación, la soldado salvadoreña Idelma Lizeth Delgado rompió una marca que había permanecido sin cambios durante treinta y ocho años en el atletismo femenino de El Salvador. La atleta participó en la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series de Madrid y consiguió un tiempo de 2:47:32 en la maratón, superando el registro de Kriscia Lorena García (2:49:34), que estaba vigente desde 1988. Con este resultado, Delgado ocupó el noveno puesto entre 2.845 mujeres en la competencia.

La preparación de Delgado fue constante y disciplinada, bajo la dirección de su entrenador, el licenciado Sandoval. El esfuerzo, la dedicación y la constancia fueron factores clave que permitieron a la atleta alcanzar esta meta que durante años fue un objetivo para el atletismo salvadoreño.

La soldado salvadoreña Idelma Lizeth Delgado rompió el récord nacional femenino de maratón con un tiempo de 2:47:32 en Madrid. (Publicación: Francis Merino Monroy, Ministro de defensa)
La soldado salvadoreña Idelma Lizeth Delgado rompió el récord nacional femenino de maratón con un tiempo de 2:47:32 en Madrid. (Publicación: Francis Merino Monroy, Ministro de defensa)

El récord anterior representaba un reto para las corredoras salvadoreñas. La nueva marca lograda por Delgado no solo significa un triunfo individual, sino que también abre una etapa diferente para el atletismo femenino en el país. Ahora, el tiempo de Delgado se convierte en un referente para las futuras generaciones.

El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, celebró públicamente el logro de Delgado y escribió en su publicación: “¡Felicidades, orgullo nacional!”. Además, el ministro destacó que este resultado pone en alto “el azul y blanco de nuestra bandera y a nuestra @FUERZARMADASV”.

La edición 48 de la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid y su impacto en la ciudad

Este 26 de abril de 2026, la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid celebró su edición número 48, recorriendo algunas de las calles más representativas de la capital junto a 47.000 participantes de diversas partes del mundo. Corredores de más de 110 países se reunieron para participar en un evento que consolidó a Madrid como un destino importante para el atletismo popular.

La preparación y disciplina bajo la dirección del entrenador Sandoval fueron clave para el logro de Delgado en la maratón española. (Publicación: Francis Merino Monroy, Ministro de defensa)
La preparación y disciplina bajo la dirección del entrenador Sandoval fueron clave para el logro de Delgado en la maratón española. (Publicación: Francis Merino Monroy, Ministro de defensa)

El evento ofreció tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros, permitiendo que cualquier aficionado pudiera formar parte de la mayor fiesta del running en España. Miles de espectadores se volcaron a las calles para animar a los atletas y vivir una jornada deportiva única en la ciudad.

La organización, a cargo de AD. MAPOMA, preparó más de 30 puntos de animación a lo largo del recorrido. Este despliegue convirtió la competencia en una verdadera celebración, sumando ritmo y entusiasmo a la experiencia de corredores y público.

Además de su carácter deportivo, la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid fortaleció el turismo en la ciudad. Cerca de 10.000 corredores extranjeros participaron en la carrera, lo que favoreció el reconocimiento internacional de Madrid y tuvo un impacto positivo en la economía local. El evento mostró cómo la pasión y el esfuerzo colectivo pueden transformar una jornada atlética en una experiencia memorable para la ciudad y para quienes formaron parte de ella.

El ministro René Francis Merino Monroy reconoció públicamente el logro de Delgado como un orgullo nacional para El Salvador. (Publicación: Francis Merino Monroy, Ministro de defensa)
El ministro René Francis Merino Monroy reconoció públicamente el logro de Delgado como un orgullo nacional para El Salvador. (Publicación: Francis Merino Monroy, Ministro de defensa)

La edición 48 no solo celebró el esfuerzo y la pasión de los atletas, sino que también evidenció cómo el deporte puede unir culturas y transformar el paisaje urbano en una fiesta compartida. La jornada dejó huella en la historia de la ciudad y en la memoria de quienes participaron, incluidos aquellos que, como Idelma Lizeth Delgado, lograron alcanzar sueños perseguidos.

El nuevo récord nacional salvadoreño y la magnitud del evento en Madrid demostraron que el trabajo en equipo, la dedicación y la pasión por el atletismo pueden llevar a resultados extraordinarios, tanto en el plano individual como colectivo. Así, la historia de Delgado quedó ligada al espíritu de superación que define a la maratón y a la fiesta deportiva vivida en la capital española.

Temas Relacionados

Zurich Rock 'n' Roll Running Series MadridMadridAtletismo FemeninoMaratónEl SalvadorFuerza Armada

Últimas Noticias

Objetos prohibidos son incautados en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Guatemala

En las últimas horas, la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel fue intervenida por las autoridades, sumándose a una serie de requisas que iniciaron el día anterior en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde también se decomisaron drogas y dispositivos electrónicos.

Objetos prohibidos son incautados en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Guatemala

Rebajas puntuales en kerosene y gas vehicular no frenan nueva ola de alzas en combustibles en Honduras

La nueva estructura de precios de los combustibles trae alivios limitados para los consumidores, mientras crece el debate sobre la sostenibilidad de los subsidios estatales.

Rebajas puntuales en kerosene y gas vehicular no frenan nueva ola de alzas en combustibles en Honduras

En Panamá investigan posible afectación por agroquímico altamente peligroso

Los panameños consumen, no ingieren, unos 2,2 kilogramos per cápita de plaguicidas, cantidad superior a Centroamérica, donde la media es de 2 kilogramos

En Panamá investigan posible afectación por agroquímico altamente peligroso

El Salvador asegura presencia en Mundial femenino de voleibol playa tras victoria sobre Puerto Rico

Las jugadoras Fátima Giselle Rendón y Débora Medina consiguieron su pase tras superar a sus rivales en dos sets, consolidando la participación salvadoreña en el certamen mundial, programado en Países Bajos en el mes de julio

El Salvador asegura presencia en Mundial femenino de voleibol playa tras victoria sobre Puerto Rico

¿Quién es el ‘Sirra’?: El criminal responsable de cometer más de 100 homicidios en El Salvador que hoy resguarda el CECOT

El hombre que una vez tuvo el poder de decidir sobre la vida de cientos de salvadoreños, hoy rinde cuentas ante un sistema que busca encerrarlo de forma definitiva

¿Quién es el ‘Sirra’?: El criminal responsable de cometer más de 100 homicidios en El Salvador que hoy resguarda el CECOT

TECNO

Tener la mejor calidad de audio Bluetooth es posible con este ajuste oculto en el celular

Tener la mejor calidad de audio Bluetooth es posible con este ajuste oculto en el celular

Los nombres masculinos más populares para un bebé nacido en mayo de 2026, según la IA

Mercado de criptomonedas hoy: precios y expectativas este domingo 26 de abril ante la reunión del FOMC

Cómo saben Waze y Google Maps que hay tráfico en tiempo real

Llaman para bajar los intereses de la tarjeta de crédito: esto debes hacer para evitar estafas

ENTRETENIMIENTO

“Michael” superó a “Bohemian Rhapsody” en taquilla y ya es el biopic musical con mejor apertura de la historia

“Michael” superó a “Bohemian Rhapsody” en taquilla y ya es el biopic musical con mejor apertura de la historia

Brenda Song revela cómo “Mario Kart” une su matrimonio con Macaulay Culkin

Qué fue del Rancho Neverland, el espectacular refugio de Michael Jackson con zoológico y parque de atracciones

Star Wars regresa al cine con “The Mandalorian & Grogu”: Jon Favreau reveló detalles y la participación de Martin Scorsese

Lisa Kudrow y el dilema de “Friends”: el vacío de Matthew Perry y la verdad sobre una nueva temporada

MUNDO

Frank Sinatra y Marilyn Monroe inspiran el renacimiento del Cal Neva Lodge: casino, spa y túneles secretos

Frank Sinatra y Marilyn Monroe inspiran el renacimiento del Cal Neva Lodge: casino, spa y túneles secretos

La razón detrás del récord de meteoritos en los cielos de marzo sorprende a la comunidad científica

Benjamin Netanyahu afirmó que el grupo terrorista Hezbollah está desmantelando el alto al fuego en Líbano

La jefa de la iglesia anglicana se reunirá este lunes por primera vez con el papa León XIV en Roma

Comenzó en Damasco el primer juicio público contra figuras cercanas al ex dictador Bashar Al-Assad