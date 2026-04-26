Cande Ruggeri y su hija Vita relataron el accidente doméstico que tuvo la nena: “Tres puntos”

La preocupación de Cande Ruggeri porque su hija de tres años tuvo un accidente doméstico (Instagram)

En el día a día que comparte en sus redes sociales, Cande Ruggeri suele mostrar su costado más cotidiano, la aventura de la maternidad y esos gestos que logran conectar con miles de seguidores que acompañan su historia. Esta vez, la influencer y modelo sorprendió a su comunidad con el relato de un inesperado accidente doméstico que vivió junto a su hija Vita, fruto de su relación con Nicolás Maccari, y que, aunque terminó en la guardia médica, afortunadamente no pasó a mayores.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Cande eligió contar lo sucedido. En un breve video, se la ve enfocando a la pequeña después de una visita al médico. Con total inocencia, Vita explica ante la cámara lo que le ocurrió: “Me lastimé con el piso”, dice, mientras muestra la herida en su pera.

Cande, siempre atenta y transparente, amplió la información para llevar tranquilidad a quienes siguen de cerca su vida familiar. “Se cayó el otro día y le dieron tres puntos. Se la bancó re bien, es una genia”, contó orgullosa de la actitud de su hija frente al mal momento. La caída sucedió en casa y, aunque el golpe fue fuerte, la reacción fue rápida: Vita fue atendida por profesionales que le dieron los tres puntos necesarios en el mentón.

Vita mostró de cerca puntos de sutura en su barbilla, evidenciando su recuperación tras una reciente caída (Captura de video)

“Ya está muy bien, en unos días le sacan los puntos”, agregó la modelo, detallando que el susto fue mucho mayor para los adultos. “Casi me muero cuando se cayó”, reconoció, sincera, relatando la angustia y el alivio de ver que todo quedó en un golpe y un susto.

No es la primera vez que Vita logra captar la atención de las redes y convertirse en la protagonista de uno de los clips virales de sus padres. En octubre pasado, Cande y Nicolás decidieron compartir un video que rápidamente se llenó de comentarios: la pequeña Vita se enfrentó a la clásica prueba de autocontrol infantil, resistiendo la tentación de una golosina hasta que sus padres le dieran permiso para comerla. “Mirá, lo dejo un segundo acá, mami y papi van a la cocina y viene. No lo abras todavía”, le advirtió Ruggeri, dejando el dulce sobre la mesa frente a la mirada atenta, divertida y, sobre todo, curiosa de la nena.

La secuencia fue tan real como divertida: apenas los adultos abandonaron la habitación, Vita se acercó al chocolate, lo miró de cerca, evaluó la situación y, tras unos segundos de duda, optó por retirarse y regresar al sillón. Desde fuera de cámara, Cande volvió a chequear: “No lo estás abriendo, ¿no?”. “No”, respondió Vita, con la seguridad y honestidad desarmante de los chicos. El juego, sin embargo, no terminó ahí. “¿Tenés ganas de abrirlo?”, insistió la modelo. “Sí”, confesó Vita, pero volvió a negar haberlo hecho. Finalmente, Cande y Nicolás reaparecieron por una puerta trasera, sorprendieron a la niña y la colmaron de besos, mientras ella intentaba llegar al ansiado chocolate.

Cande Ruggeri compartió el reto que le impuso a su hija Vita y el resultado generó ternura en las redes (Instagram)

El episodio reflejó, una vez más, la autenticidad y la espontaneidad con la que Ruggeri y Maccari eligen criar a su hija y compartir la experiencia en redes. La familia, lejos de mostrar solo el lado ideal, apuesta a la sinceridad y a la empatía, mostrando que la maternidad y la paternidad están hechas de momentos felices, desafíos, sustos y, sobre todo, mucho amor.

La comunidad de seguidores de Cande celebró el mensaje de tranquilidad y la forma en que la modelo supo sobrellevar el accidente, poniendo el foco en la recuperación de Vita y en la importancia de afrontar los imprevistos con calma y cariño. Una vez más, la influencer demostró que la vida familiar, con sus altos y bajos, puede ser compartida y vivida con naturalidad, generando identificación y cercanía con quienes la siguen día a día.