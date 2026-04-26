Guatemala

Objetos prohibidos son incautados en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Guatemala

En las últimas horas, la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel fue intervenida por las autoridades, sumándose a una serie de requisas que iniciaron el día anterior en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde también se decomisaron drogas y dispositivos electrónicos.

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Autoridades inspeccionan sectores de la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel durante el operativo en el que se localizaron teléfonos celulares, presunta marihuana y bebidas embriagantes. (Foto: Ejército de Guatemala)
Autoridades inspeccionan sectores de la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel durante el operativo en el que se localizaron teléfonos celulares, presunta marihuana y bebidas embriagantes. (Foto: Ejército de Guatemala)

Teléfonos celulares, presunta marihuana y bebidas embriagantes fueron incautados en la Granja Modelo de Rehabilitación “Cantel”, en Quetzaltenango, durante una requisa coordinada entre el Ejército de Guatemala y fuerzas de seguridad civil. El operativo, realizado recientemente, dejó como resultado la localización preliminar de estos objetos prohibidos dentro del penal. Las autoridades recalcaron que el procedimiento responde al compromiso institucional con el marco legal, la transparencia y la protección de la ciudadanía.

Por el momento, no se ha detallado aún la cantidad exacta de los objetos incautados ni han identificado responsables dentro de este centro. El hallazgo, aunque significativo, no es el único registrado en el sistema penitenciario durante el fin de semana.

Con estos operativos se busca debilitar a estructuras criminales. (Video: Ejército GT)

Otro operativo en Escuintla: incautan tecnología y más de 100 dosis de droga

Durante el mismo fin de semana, una intervención de mayor escala se llevó a cabo en la Cárcel de Máxima Seguridad Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla. Desde las primeras horas del 25 de abril, unidades élite del Ejército de Guatemala, agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Dirección General del Sistema Penitenciario desplegaron un operativo que abarcó celdas, patios y áreas comunes.

El inventario oficial de lo incautado en Renovación I incluyó ocho teléfonos celulares, un router de alta capacidad, 21 cargadores y un panel solar para cargar dispositivos, lo que evidenció la capacidad de los internos para mantener autonomía eléctrica y comunicaciones fuera del control oficial. También se decomisaron más de 100 dosis de droga, entre ellas 26 colmillos de presunta cocaína, 49 paquetes y 60 puros de presunta marihuana, así como dos paquetes de piedra crack. Además, los equipos confiscaron objetos punzocortantes de fabricación artesanal, una aguja para tatuar y 80 cajetillas de cigarrillos.

La requisa en Renovación I fue calificada como una de las más significativas del año, tanto por el volumen de objetos decomisados como por el mensaje que buscó enviar: la recuperación de la soberanía estatal dentro de los recintos carcelarios. El despliegue táctico incluyó el rodeo del perímetro penitenciario y una revisión exhaustiva de cada espacio, con el objetivo de frenar la logística criminal que aún opera en los centros de detención.

Una persona arrodillada inspecciona objetos incautados: cigarrillos, paquetes de drogas, celulares, cargadores, cables y armas, sobre tela camuflaje en suelo de grava.
En la prisión de Renovación I, Escuintla, las fuerzas de seguridad requisaron ocho celulares, un router, panel solar y drogas, mostrando autonomía tecnológica de los internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades destacaron el impacto de estos operativos en tres frentes principales. En primer lugar, la incautación de teléfonos y routers representa un golpe directo a la extorsión telefónica, uno de los delitos que más afecta a la economía popular de Guatemala. Cada equipo requisado implica menos amenazas contra familias y comerciantes fuera de los muros carcelarios.

En segundo lugar, el decomiso de drogas, armas artesanales y tecnología apunta a romper la cadena de mando del crimen organizado trasnacional, que coordina desde las cárceles el movimiento de narcóticos y acciones violentas. El control de estos elementos reduce el riesgo de motines y enfrentamientos entre internos, a la vez que protege al personal penitenciario.

Por último, la exhibición pública del material incautado busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, mostrando que no existen zonas exentas de la ley y que la vigilancia estatal se mantiene incluso en los llamados “puntos ciegos” del sistema penitenciario.

Las requisas recientes reflejan la persistente lucha contra el contrabando y la corrupción dentro de las cárceles guatemaltecas, tanto en Cantel como en Renovación I.

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