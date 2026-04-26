El líder Independiente Rivadavia empata en el clásico de Mendoza ante Gimnasia por el Torneo Apertura

Independiente Rivadavia y Gimnasia juegan el clásico de Mendoza por el interzonal de la fecha 16 del Torneo Apertura. El encuentro se disputa en el estadio Bautista Gargantini, tiene como árbitro a Yael Falcón Pérez y transmisión de TNT Sports.

El Lobo mendocino golpeó desde el arranque. Blas Armoa madrugó a la defensa local y puso el 1-0 a los 27 segundos de partido. Pese a que la jugada se revisó por un posible fuera de juego, se constató que el volante se encontraba habilitado y el tanto sumó al marcador.

De todos modos, Independiente Rivadavia encontró el empate a los 17 minutos. Sheyko Studer cabeceó dentro del área y decretó el 1-1 tras una jugada que originó Sebastián Villa con un centro preciso desde la izquierda.

*El 1-1 de Independiente Rivadavia

La Lepra está atravesando uno de sus mejores momentos de su historia, ya que se encuentra clasificada a los playoffs, lidera con 30 puntos la Zona B, la Tabla Anual y su grupo en la Copa Libertadores en su primera participación. Los dirigidos por Alfredo Berti, que vienen de igualar sin goles frente a Banfield tras una racha de cuatro victorias sucesivas, buscarán la victoria en el derbi que les permita asegurar el primer puesto de cara a los octavos de final.

Por su parte, el Lobo mendocino viene en alza en su regreso a la Primera División. Los comandados por Darío Franco vencieron en su última presentación a Lanús como local y hace tres fechas que no conocen la derrota. Además, mantienen la ilusión de alcanzar la segunda fase si es que ganan sus dos partidos y se dan otros resultados.

Formaciones:

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Lucas Novelli

TV: TNT Premium

NEWELL’S VS INSTITUTO

Newell's quiere sumar una nueva victoria frene a Instituto

Newell’s jugará en Rosario frente a Instituto por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura. El partido comenzará a las 17.30 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, contará con arbitraje de Bruno Amiconi y transmisión de TNT Sports.

Los dirigidos por Frank Darío Kudelka están en franca levantada luego de un comienzo malo en el certamen local. La Lepra hace cuatro partidos que no pierde, con tres victorias y un empate. En su última función, se impuso en Santa Fe ante Unión por 3-2 y acumula 13 puntos, sin chances de acceder a playoffs.

En tanto que la Gloria cortó una racha de dos triunfos seguidos al perder en la fecha anterior con Estudiantes de La Plata, pero tiene chances de avanzar a octavos de final si vuelve a la senda ganadora y se le dan otros resultados.

Probables formaciones:

Newell’s: Josué Reinatti; Armando Mendez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Luciano Herrera, Facundo Guch, Rodrigo Herrera; Francisco Scarpeccio. DT: Frank Kudelka.

Instituto: Manuel Roffo; Diego Sosa, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Alex Luna; Nicolás Guerra y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Echenique

Hora: 17.30

TV: TNT Sports

BELGRANO VS GIMNASIA (LA PLATA)

Belgrano y Gimnasia juegan un partido clave en Córdoba

Belgrano recibirá en Córdoba a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 17.30 en un encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura. El estadio Julio César Villagra será el escenario de un partido controlado por Nazareno Arasa y televisado por ESPN Premium.

Ambos equipos llegan al duelo en zona de clasificación a octavos de final, aunque no deberán descuidarse porque aún no sellaron sus boletos. El Pirata está muy cerca de lograrlo, con 23 puntos, mientras que el Lobo acumula 20 unidades, gracias a sus últimas dos victorias consecutiva.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Álvaro Ocampo, Lisandro López, Alexis Maldonado; Federico Ricca, Ramiro Hernandes, Adrián Sánchez, Alcides Benítez; Franco Vázquez, Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva; Nacho Fernández, Mateo Seoane, Lucas Castro; Juan Pérez, Marcelo Torres y Franco Torres. DT: Ariel Pereyra.

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Facundo Tello

Hora: 17.30

TV: ESPN Premium

ATLÉTICO TUCUMÁN VS BANFIELD

Atlético Tucumán se enfrenta a Banfield en un duelo de necesitados

Atlético Tucumán recibirá a Banfield en el Monumental José Fierro desde las 20, con arbitraje de Álvaro Carranza y televisación de ESPN Premium.

Será un duelo de necesitados en el norte del país, ya que ambos no tienen chances de acceder a playoffs, pero necesitan sumar puntos para no complicarse con la zona de descenso en el próximo semestre.

El Decano viene de perder 1-0 frente a Argentinos Juniors en La Paternal y hace tres fechas que no gana. En tanto que el Taladro sumó un empate como local frente al líder Independiente Rivadavia y tampoco pudo volver a la victoria.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Nicolás Laméndola, Leonel Vega, Javier Domínguez; Leandro Díaz y Franco Nicola. DT: Julio César Falcioni.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Ignacio Abraham, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; David Zalazar, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Estadio: José Fierro

Árbitro: Alvaro Carranza

VAR: Héctor Paletta

Hora: 20

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA