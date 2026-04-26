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Tomás Etcheverry dio vuelta un partido difícil, alcanzó los octavos de final en Madrid y se aseguró su mejor ranking

El argentino se repuso tras un inicio adverso y venció al croata Dino Prizmic por 2-6, 6-4 y 6-3. Es el jugador con más triunfos sobre polvo de ladrillo en 2026 y tendrá la mejor ubicación más alta de su carrera en la clasificación de la ATP

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Tomás Etcheverry mostró carácter y solidez (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)
Tomás Etcheverry mostró carácter y solidez (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

Tomás Etcheverry atraviesa el mejor momento de su carrera y este domingo volvió a dar muestras de ello: avanzó a octavos de final del Madrid Open al derrotar al croata Dino Prizmic por 2-6, 6-4 y 6-3.

El platense, número 29 del ranking ATP, fue de menor a mayor en la Cancha 3 de la Caja Mágica. Se apoyó en el gran nivel en su servicio y exhibió personalidad y confianza para remontar un partido complicado. Su próximo rival será el francés Arthur Fils (25°), que eliminó al estadounidense Emilio Nava (116°).

Etcheverry sigue trepando lugares en el ranking: está 25° en la clasificación en vivo. La mejor ubicación de su carrera fue 27°, en febrero de 2024.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para el argentino. Prizmic (87°), de apenas 20 años y una de las promesas del circuito, mostró desde el inicio el nivel que lo había llevado a dar el golpe en la ronda anterior, cuando eliminó al estadounidense Ben Shelton, actual número 6 del mundo.

Con agresividad y solidez desde el fondo, el croata dominó el primer set y se lo llevó por 6-2, aprovechando las dudas iniciales de Etcheverry.

Sin embargo, el argentino volvió a demostrar una de sus principales virtudes: su templanza y capacidad para sobreponerse a situaciones complejas. Esa fue la fórmula que lo llevó en febrero último a ganar el ATP 500 de Río de Janeiro, su primer título en el circuito grande. Y hoy la repitió.

A partir del segundo set, Retu ajustó su juego, mejoró la efectividad con el servicio y comenzó a imponer su potencia desde la línea de base. El quiebre que consiguió en el inicio del segundo parcial le permitió encarrilar el partido.

En la tercera manga, Etcheverry mostró su mejor versión. Marcó diferencias con el saque y se hizo fuerte en los intercambios largos. Logró dos quiebres consecutivos y construyó una victoria trabajada y -a la vez- convincente.

El dato que refleja el gran momento de Tomás Etcheverry

La victoria ante Prizmic también se inscribe dentro de un gran presente del argentino en la temporada. Con este resultado, alcanzó las 20 victorias en lo que va de 2026, de las cuales 15 fueron sobre polvo de ladrillo. Etcheverry es, hasta el momento, el jugador con más triunfos en esta superficie en el año.

Tomás Etcheverry es el jugador con más triunfos sobre polvo de ladrillo en 2026 (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)
Tomás Etcheverry es el jugador con más triunfos sobre polvo de ladrillo en 2026 (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

Con su victoria ante el austríaco Sebastian Ofner (83°) en el encuentro anterior, el platense de 26 años había una quebrado barrera personal en el torneo madrileño. En sus tres participaciones anteriores en el cuadro principal, siempre había quedado eliminado en la segunda ronda.

Para el cruce ante Fils en busca de un lugar en cuartos de final, Etcheverry llega con confianza, ritmo competitivo y ganas de ir por más. Se permite soñar y tiene con qué.

El Madrid Open es el segundo Masters 1000 del año sobre polvo de ladrillo. Reparte 16.059.300 de euros en premios y forma parte de la gira europea que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

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