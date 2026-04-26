Soledad Pastorutti y Pato Sardelli emocionaron con su música en el histórico Road Show de Franco Colapinto

La cantante Soledad Pastorutti se presentó en un escenario al aire libre durante la previa del Road Show de Franco Colapinto (Instagram)

Desde el mediodía, el barrio porteño de Palermo es testigo de un hecho histórico para el deporte argentino: Franco Colapinto protagoniza la vuelta de la Fórmula 1 a Buenos Aires. Tras 14 años, el piloto congregó a una multitud en la exhibición de monoplaza que reúne a fanáticos, familias y curiosos en el corazón de la ciudad. Bajo el título Road Show to BA 2026, el evento ofrece seis horas de espectáculo con todo el color y las emociones propias de los Grandes Premios, pero con un sabor local y una multitud que no deja de vibrar. Pero más allá de los motores y la expectativa por ver a Colapinto subirse a la “Flecha de Plata”, uno de los autos que había piloteado Juan Manuel Fangio, las estrellas de la música, como Soledad Pastorutti y Patricio Sardelli de Airbag también se encargaron de sumar emoción a la jornada.

La primera en subirse al escenario fue Soledad, quien emocionó al público con “Brindis”, uno de sus temas más celebrados. La artista de Arequito compartió el momento en sus redes sociales con imágenes del abrazo que protagonizó con Colapinto antes de la exhibición y, luego, con su tradicional actuación revoleando el poncho sobre el escenario. El propio Colapinto, fan declarado de la cantante, no dudó en confesar públicamente su admiración: “Yo la amo a la Sole, cuando viajaba de chiquito poníamos un disco de ella y escuchábamos sus canciones”.

Soledad Pastorutti deslumbró con sus canciones en la exhibición de Franco Colapinto (RSFotos)

Pero la emoción no quedó ahí. Minutos antes del inicio de la exhibición, la multitud vibró al ritmo del Himno Nacional Argentino, en una versión especial a cargo de Sardelli. El líder de Airbag fue el invitado de lujo para la apertura y, lejos de las interpretaciones tradicionales, se adueñó de la escena con una versión rockera y personalísima. Con su inconfundible impronta, logró fusionar la solemnidad de la canción patria con la energía eléctrica que requería una jornada de Fórmula 1, desatando una ovación inmediata entre los presentes.

La interpretación de Sardelli no solo emocionó a los espectadores en el predio de Palermo, sino también a los fanáticos que lo siguieron por la televisión y las redes, donde el video rápidamente se viralizó. “Ese solo de guitarra nunca falla”; “Es un grande”; “Tremenda versión”; “Ver a Pato interpretando el himno nacional en un evento como este me genera absolutamente todo”; “Es un grande”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron tras la performance, que marcó el clima festivo y de orgullo nacional.

Cabe destacar que la presencia de Sardelli y Pastorutti fue una apuesta fuerte a la unión de dos pasiones argentinas, la música y el automovilismo, para convertir el Road Show to BA 2026 en una verdadera fiesta popular. La ovación al Himno Nacional y los aplausos para Soledad dejaron en claro que el público disfrutó tanto de los shows musicales como de la adrenalina de los motores.

El guitarrista Pato Sardelli toca una guitarra eléctrica en un evento al aire libre con público presente de cara al inicio del Road Show en Buenos Aires (ESPN)

El inicio de la exhibición se vivió como una jornada inolvidable. La multitud no solo pudo ver de cerca a Colapinto, uno de los grandes embajadores argentinos en el mundo de la Fórmula 1, sino también disfrutar de una experiencia única, con detalles y atractivos propios de un paddock internacional. La conexión entre los artistas, el piloto y el público fue total, y cada momento musical sumó emoción a la espera del rugido de la “Flecha de Plata”.

Con la ciudad de Buenos Aires como escenario y el automovilismo y la música como protagonistas, el regreso de la Fórmula 1 se convirtió en un evento que quedará en la memoria de los fanáticos. Entre solos de guitarra, canciones históricas y declaraciones de admiración, el “Road Show” demostró que la pasión argentina no tiene límites y que, cuando se trata de celebrar, el espectáculo está garantizado dentro y fuera de la pista.