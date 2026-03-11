Por qué se forman los remolinos del pelo y qué tienen que ver con la pérdida capilar, según expertos

El remolino capilar es una formación genética frecuente que suele confundirse con los primeros signos de calvicie, pero no implica pérdida de cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confusión entre remolinos del pelo y calvicie es habitual entre quienes observan cambios en su patrón capilar. Según la Clínica Mayo, los remolinos son formaciones genéticas presentes desde el nacimiento, caracterizadas por la disposición circular o espiralada de los folículos en ciertas zonas del cuero cabelludo. Estos remolinos no implican una pérdida de cabello, sino que corresponden a la forma natural en que crece el pelo, y pueden gestionarse mediante rutinas de cuidado adaptadas a las necesidades individuales.

Un remolino es una región en la que el cabello nace con una dirección distinta al resto, apareciendo con frecuencia en la coronilla, el flequillo o la nuca. La Clínica Mayo detalla que la aparición, número y orientación de los remolinos responde principalmente a factores hereditarios. Además, investigaciones de la Asociación Americana de Dermatología sugieren que la lateralidad —es decir, ser diestro o zurdo— podría influir en el sentido de estos remolinos, aunque la evidencia no es concluyente.

Para diferenciar un remolino de los primeros signos de alopecia, los dermatólogos recomiendan observar si existe un patrón anómalo de caída, presencia de cabellos en la almohada o en la ducha, antecedentes familiares de calvicie y niveles elevados de estrés. La calvicie suele manifestarse mediante la aparición de entradas, reducción progresiva de la densidad y un aumento visible en la caída diaria de cabello, mientras que los remolinos no modifican su ubicación ni su extensión con el tiempo.

Especialistas destacan que los remolinos del pelo no afectan la salud capilar ni anticipan el desarrollo de la alopecia (Freepik)

En personas con cabello corto, liso y fino, los remolinos pueden resultar más visibles, sobre todo en varones, lo que a menudo lleva a confundirlos con zonas de pérdida capilar. Sin embargo, los especialistas resaltan que los remolinos contribuyen a dar volumen y densidad al peinado, y su permanencia a lo largo de la vida es una característica distintiva frente a la alopecia, que progresa gradualmente si no se interviene.

Doble remolino: características y consideraciones para la salud capilar

Algunas personas presentan lo que se conoce como doble remolino, una condición en la que dos remolinos independientes se forman en la coronilla, cada uno con dirección propia. Según la Asociación Americana de Dermatología, el doble remolino es un rasgo hereditario que no está asociado a enfermedades capilares ni a la pérdida de cabello. Puede presentarse con ambos remolinos juntos o separados, y si bien puede generar una apariencia de partición o cresta, no compromete la densidad capilar ni se relaciona con el afinamiento progresivo del cabello.

El doble remolino no cambia de sitio ni aumenta con el tiempo. A diferencia de la calvicie, no implica una alteración patológica y no requiere tratamiento médico, salvo que el paciente busque asesoramiento estético para el manejo del peinado.

El doble remolino es un rasgo hereditario según la Asociación Americana de Dermatología y no representa riesgo para la salud capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar los remolinos no es posible, pero sí existen recursos para mejorar su aspecto y facilitar el peinado. Los expertos de la Clínica Mayo sugieren identificar la dirección natural de crecimiento del cabello y peinar en ese sentido para optimizar la percepción de densidad. Escoger cortes que favorezcan el volumen o el espesor es especialmente útil en personas con remolinos prominentes. Mantener el cuero cabelludo sano, mediante el uso de productos adecuados y una higiene cuidadosa, contribuye a estimular el crecimiento capilar y reforzar la estructura del pelo.

Para quienes desean modificar la dirección de un remolino, se recomienda humedecer el cabello, darle la forma deseada con el peine y fijarla utilizando el secador. La repetición de este procedimiento puede ayudar a entrenar el cabello, especialmente en estilos cortos, aunque el cambio no será permanente.

Estas medidas permiten controlar los remolinos y mantener una imagen uniforme, evitando soluciones invasivas como tratamientos químicos o intervenciones quirúrgicas innecesarias.

Remolinos y salud capilar: conclusiones de los especialistas

Los expertos recomiendan adaptar el corte y el peinado según la dirección natural del cabello para mejorar la apariencia de los remolinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los remolinos pueden dificultar el peinado diario, los dermatólogos de la Clínica Mayo insisten en que no constituyen un problema capilar ni anticipan el inicio de la calvicie. Su presencia es un rasgo natural y estable, y su manejo adecuado permite mantener la apariencia saludable del cabello a lo largo del tiempo.