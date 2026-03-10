Por qué fortalecer tendones y ligamentos es esencial para moverse sin dolor ni limitaciones

Las articulaciones y los tendones son esenciales para la movilidad y la estabilidad en actividades cotidianas y deportivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las articulaciones y los tendones constituyen dos componentes fundamentales del aparato locomotor humano. Su adecuado funcionamiento permite la movilidad y la estabilidad necesarias para realizar actividades cotidianas y deportivas. La integridad de estos tejidos resulta clave para mantener la independencia física y prevenir lesiones asociadas al ejercicio. Diversos especialistas advierten que el cuidado incide de manera directa en la calidad de vida, la prevención de enfermedades crónicas y la recuperación tras la actividad física.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que los problemas en las articulaciones, como la osteoartritis, y las lesiones de tendones representan una de las principales causas de dolor y discapacidad en personas de todas las edades. El fortalecimiento de estos tejidos, junto con la adopción de hábitos saludables, contribuye a prolongar la capacidad funcional y reduce el riesgo de complicaciones asociadas al sedentarismo o al sobreuso por prácticas deportivas intensas.

El fortalecimiento de articulaciones y tendones previene enfermedades crónicas y mejora la recuperación tras actividades físicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo tanto, cuando se habla de fuerza y acondicionamiento físico, es importante no solo centrarse en los músculos, sino en esta red de tejido conectivo. Los tendones, ligamentos y articulaciones hacen posible cada movimiento y resultan determinantes para la salud general.

Los tendones y las articulaciones: por qué son importantes

Si bien estos tejidos pasan desapercibido en el cuerpo, los expertos no dejaron de resaltar su importancia. Jessica Wulke, fisioterapeuta deportiva citada por National Geographic, destaca que estos factores “son vitales para cada movimiento que realizamos”. La especialista subraya que tanto al levantar pesas como al practicar yoga, los ligamentos, los tendones y las articulaciones desempeñan un papel clave.

Kai-Yu Ho, profesor asociado de ciencias de la salud integradas en la Universidad de Nevada, explica la función: “Los ligamentos y tendones desempeñan funciones esenciales para sostener, anclar y conectar diversas estructuras del cuerpo”. Ho advierte que la falta de estabilidad puede aumentar el riesgo de “tendinitis, desgarros o problemas articulares”.

Estudios recientes muestran que casi el 25% de los adultos padece lesiones articulares o esguinces de ligamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia de mantener sanas estas partes del cuerpo no se limita a los atletas. Wulke señala que “cualquiera es susceptible” a lesiones y problemas articulares, y que el riesgo de padecer estas afecciones se incrementa con la edad. Un estudio de 2023 reveló que casi el 25% de los adultos presenta lesiones como esguinces de ligamentos o afecciones articulares crónicas. Entender cómo funcionan y se adaptan resulta fundamental para conservar su salud y resiliencia a lo largo del tiempo.

Asimismo, explicaron cómo hay que entrenar y fortalecer los tejidos. El docente de Nevada reveló que no se ejercita de la misma manera que los músculos, pero si se adapta al estrés volviéndose más denso y resistente. El entrenamiento de resistencia favorece el aumento del contenido de colágeno y mejora la organización celular, lo que contribuye a la reducción del dolor y a una mayor resiliencia.

Sin embargo, la recuperación es más lenta producto de su irrigación sanguínea. Por lo tanto, Wulke explicó que si son sometidos a “cargas excesivas” de forma abrupta, el riesgo de lesiones y recaídas aumenta. En este caso, el cirujano ortopédico John Hinson, aclara: “Es importante ir incorporando programas poco a poco”.

El entrenamiento progresivo y la adaptación al estrés favorecen el aumento de colágeno y la resiliencia de articulaciones y tendones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación con la artritis

El fortalecimiento de los tejidos desempeña un papel fundamental en la calidad de vida de quienes padecen artritis. El equipo de Mayo Clinic detalla que mantenerse activo ayuda no solo a aliviar el dolor y la rigidez, sino que contribuye a la movilidad general y al fortalecimiento de los músculos que rodean las articulaciones. Este efecto protector disminuye la sobrecarga sobre las zonas afectadas y favorece la funcionalidad cotidiana.

A pesar de que las molestias se traduzcan en desmotivación, los expertos aclaran que incluso un ejercicio moderado marca la diferencia. La práctica regular de ejercicio ayuda a mantener un peso saludable, reduce el dolor articular y combate el cansancio, evitando que la enfermedad limite la vida diaria. “La ejercitación puede hacerlo seguir adelante”, indica la clínica en sus orientaciones.

La rodillal, junto con sus ligamentos o articulaciones, son muy susceptibles a las lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento muscular derivado es fundamental. Los músculos fuertes sostienen mejor las articulaciones, estabilizándolas y reduciendo el impacto directo sobre el hueso y el cartílago desgastados. Por el contrario, la ausencia de movimiento debilita los soportes, lo que puede agravar la sobrecarga articular y acelerar el deterioro.

Los beneficios incluyen una mejor salud ósea, mayor nivel de energía, mejor calidad del sueño, control del peso, mejora del equilibrio y un mejor estado de ánimo. Implementar un programa de ejercicios adecuado puede complementar el tratamiento médico y elevar la calidad de vida, indica la Mayo Clinic.

Antes de iniciar cualquier rutina, la recomendación es consultar con un profesional de la salud. Un fisioterapeuta o integrante del equipo médico puede orientar sobre el tipo y la cantidad de ejercicio más convenientes, considerando el tipo de artritis y las articulaciones afectadas. Así, se maximiza el efecto positivo del entrenamiento y se minimiza el riesgo de agravar la condición.