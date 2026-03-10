La exposición del ministro de Salud Mario Lugones en Argentina Week: “El país ofrece talento y oportunidades”

Mario Lugones destacó ante empresarios internacionales el potencial que ofrece el ecosistema sanitario argentino en innovación, talento y capacidad productiva /Adrián Escandar

La transformación del sector salud se consolidó como eje estratégico para atraer inversiones y fortalecer el crecimiento económico, según se planteó en la última edición de la Argentina Week en Nueva York.

Allí, Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, analizó ante autoridades y empresarios internacionales el potencial productivo y de innovación que ofrece el ecosistema sanitario argentino.

El evento, organizado por el Gobierno con la Embajada Argentina en Estados Unidos, reunió a funcionarios, líderes empresariales y tecnológicas en busca de oportunidades de cooperación e inversión de largo plazo en un contexto de apertura y estabilización macroeconómica.

En el cierre de la jornada, Lugones dejó un mensaje ante ejecutivos de primer nivel: “Argentina no viene a pedir ayuda. Viene a ofrecer capacidad, talento y oportunidades concretas de inversión.” Enfatizó que “el rol del Estado no es reemplazar la innovación privada, sino crear las condiciones para que pueda escalar” y especificó que, a partir de un sistema con “orden y previsibilidad, las oportunidades dejan de ser potenciales y se transforman en proyectos concretos”. También afirmó: “No es una expectativa futura. Es un proceso en marcha”.

El sector salud argentino emerge como eje estratégico para atraer inversiones y consolidar el crecimiento económico, según lo planteado en la Argentina Week de Nueva York (Presidencia)

El encuentro, estructurado por la Embajada argentina, colocó al sector salud como protagonista ante inversores internacionales, en línea con el objetivo de promover al país como destino atractivo para nuevas inversiones y fortalecer las capacidades productivas y tecnológicas nacionales.

Lugones expuso que, impulsado por el liderazgo del presidente Javier Milei, la Argentina transita “un rumbo de integración inteligente al mundo y de fortalecimiento de alianzas con las economías más dinámicas e innovadoras”. Desde su visión, la salud representa una plataforma para el desarrollo económico y la cooperación internacional, no sólo ligada al bienestar social sino también al crecimiento de sectores innovadores y generadores de empleo.

Infraestructura, innovación y ventajas competitivas ante el capital internacional

Durante su paso por Nueva York, Lugones participó en reuniones con referentes de SC Johnson, Bristol Myers Squibb y Google Cloud para América Latina para analizar experiencias, evaluar posibilidades de cooperación y avanzar en eventuales acuerdos orientados a modernizar el sistema sanitario argentino. La agenda del ministro incluyó también una ceremonia de premios de AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) realizada en Microsoft Times Square, culminando la ronda de alto nivel.

El ministro puntualizó, según informaron fuentes de Infobae, que la clave para fortalecer la confianza inversora era un contexto de estabilidad macroeconómica, equilibrio fiscal y seguridad jurídica, factores promovidos por la actual gestión para atraer capital extranjero. De acuerdo con la visión oficial, la disciplina fiscal y la seguridad de las normas permiten dinamizar el sector productivo y maximizar el interés extranjero en proyectos orientados a soluciones sanitarias.

Lugones posicionó al sector salud argentino como una oportunidad única de inversión capaz de impulsar empleo calificado, innovación y crecimiento económico en los mercados internacionales

El ecosistema sanitario argentino, valoró Lugones ante empresarios y ejecutivos internacionales, “ofrece ventajas competitivas en áreas como la investigación clínica, la industria farmacéutica y la red de clínicas y sanatorios”, lo cual potencia la capacidad de innovación y la generación de nuevos empleos de calidad para posicionar al sector como verdadero motor económico.

La amplia red hospitalaria y la reconocida experiencia argentina en ensayos clínicos fueron identificadas como herramientas diferenciadoras ante eventuales inversores, al facilitar la captación de financiamiento externo y la generación de alianzas globales. Según anticiparon a Infobae, el avance en la articulación entre industria, clínicas y sanatorios mostró ser un atributo fundamental para captar socios estratégicos.

Ante la audiencia internacional, Lugones delineó los lineamientos de la reforma orientada a facilitar la llegada de capital extranjero: reglas claras, equilibrio fiscal y una seguridad jurídica diseñada para generar previsibilidad. Destacó que el gobierno de Javier Milei priorizó la creación de un entorno apto para inversiones, favoreciendo la actualización tecnológica y la expansión productiva del sector salud.

Durante su intervención, el ministro subrayó el impulso gubernamental para convertir la salud en una plataforma clave para la generación de empleo calificado, el desarrollo de módulos innovadores de gestión y la internacionalización de soluciones tecnológicas y medicamentos. “La salud no es solamente un servicio esencial. Es también una plataforma de desarrollo productivo con impacto directo en el empleo, el crecimiento y la innovación”, remarcó.

El potencial argentino para la producción y exportación de medicamentos, la modernización de infraestructuras y servicios, y el desarrollo de nuevos modelos de gestión sanitaria figuraron en la agenda central del evento. Estos factores adquieren especial relevancia en un contexto internacional donde la capacidad de respuesta, la previsibilidad y la calidad son decisivas para la inversión global.

Lugones señaló que la clave para atraer capital extranjero es garantizar estabilidad macroeconómica, equilibrio fiscal y seguridad jurídica en el sector salud

La Argentina Week como plataforma de integración y desarrollo multisectorial

La Argentina Week fue concebida como un espacio de diálogo dirigido a promover oportunidades de desarrollo en sectores estratégicos como energía, minería, tecnología, infraestructura y salud. A la cita asistió una delegación oficial encabezada por Lugones junto al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua.

Las sesiones contaron además con la participación de funcionarios gubernamentales, líderes empresariales, bancos, fondos de inversión y compañías tecnológicas, ratificando el carácter multisectorial del encuentro. La intención central fue promover al país como destino preferente de capital, subrayando las oportunidades que ofrecen sectores de base tecnológica e innovadora.

En lo sanitario, el programa evidenció el interés por potenciar la exportación de medicamentos y procesos médicos, la transformación tecnológica de la gestión hospitalaria y el fortalecimiento de redes productivas orientadas tanto al bienestar social como al crecimiento económico.

El intercambio promovido por Lugones durante la Argentina Week permitió abrir espacios de diálogo orientados a expandir las fronteras del sistema sanitario argentino. La cooperación con compañías tecnológicas y farmacéuticas de alcance global es vista por el gobierno como un camino para captar capital, introducir innovaciones y acceder a nuevos mercados en el mediano y largo plazo.

El evento promovió la exportación de medicamentos, la transformación tecnológica hospitalaria y el desarrollo de modelos de gestión sanitaria con orientación global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro instó a empresarios y referentes internacionales a valorar la solidez actual del sector salud, al tiempo que presentó proyectos concretos para fortalecer la investigación clínica, expandir la producción farmacéutica y desarrollar ofertas de servicios de alta calidad.

El mensaje estratégico transmitido por Mario Lugones ante los asistentes a la Argentina Week fue que el sector salud argentino constituye “una oportunidad única de inversión, con capacidad para impulsar el crecimiento económico y abrir nuevos mercados”. La articulación entre industria, clínicas y sanatorios es hoy, según el gobierno, el elemento distintivo para consolidar la Argentina como plataforma sanitaria regional y actor relevante en la captación de inversiones de alto impacto.

De acuerdo con la visión presentada por el ministro de Salud en la Argentina Week, el impulso a la modernización, la seguridad jurídica y el desarrollo tecnológico aparecen como los pilares para posicionar al sistema de salud nacional frente a los desafíos globales y convertirlo en un referente de innovación productiva y alianzas internacionales.