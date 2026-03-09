La agenda del ministro de Salud Mario Lugones en el Argentina Week

Durante la Argentina Week, Lugones expondrá ante empresarios y referentes globales (Adrián Escandar)

La agenda del ministro de Salud Mario Lugones en la Argentina Week en Nueva York ubica al sector salud argentino como protagonista ante inversores internacionales. El encuentro tiene por objetivo promover al país como destino atractivo para nuevas inversiones y posicionar las fortalezas del sector en innovación y desarrollo productivo, de acuerdo con.

Durante la Argentina Week, que se celebra desde hoy hasta el 12 de marzo en la ciudad de Nueva York, Lugones participará en las sesiones con empresarios y referentes internacionales.

Mañana a las 15:20 (hora argentina), presentará las propuestas argentinas, enfocadas en investigación clínica, producción farmacéutica y servicios de salud de alta calidad. E

El evento, organizado por el Gobierno Nacional junto con la Embajada Argentina en Estados Unidos, cuenta con la presencia del presidente Javier Milei y, junto con Lugones, también participarán otros funcionarios, entre ellos: Manuel Adorni (Jefe de Gabinete) Pablo Quirno (Canciller) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

La agenda de Mario Lugones en la Argentina Week

El funcionario mostrará el impulso de reformas que promueven reglas claras, equilibrio fiscal y seguridad jurídica (Presidencia)

Como parte de su agenda, el ministro de Salud enfatizará sobre el marco de reformas dirigidas a facilitar la llegada de capital internacional. En especial, destaca el nuevo entorno de reglas claras, equilibrio fiscal y seguridad jurídica que la administración de Milei impulsa para atraer inversiones extranjeras.

Según pudo saber Infobae, en su exposición ante empresarios y ejecutivos internacionales, Lugones va a enfatizar en que la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad son claves para fortalecer la confianza inversora en el sector salud argentino.

El titular de Salud presentará oportunidades tanto para crecientes alianzas globales como para la expansión del tejido sanitario nacional.

El sector salud frente a inversores internacionales

El encuentro busca posicionar a la Argentina como destino atractivo para proyectos innovadores en salud y tecnología médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su intervención central, Lugones explicará que el ecosistema sanitario argentino ofrece ventajas competitivas en áreas como la investigación clínica, la industria farmacéutica y la red de clínicas y sanatorios. Estos elementos potencian la capacidad de innovación y generación de empleos de calidad, consolidando al sector salud como motor económico.

El gobierno subraya que la disciplina fiscal y la seguridad jurídica constituyen la base para dinamizar el sector productivo y atraer proyectos financiados desde el exterior. Estos factores buscan maximizar el interés de inversores y posicionar a la Argentina frente a nuevos desafíos globales en materia de salud.

Lugones subrayará el potencial del sector salud como motor económico nacional

Innovación y oportunidades de inversión en salud

El ministro presentará alternativas concretas para expandir proyectos en investigación clínica, fortalecer la producción farmacéutica y desarrollar servicios de salud de alta calidad.

Según anticiparon a Infobae, la articulación entre industria, clínicas y sanatorios se mostrará como elemento diferenciador de la oferta nacional para potenciales inversores.

La amplitud de la red hospitalaria y la experiencia en ensayos clínicos ofrecen vías para captar financiamiento internacional y generar alianzas con actores estratégicos. Lugones mostrará a los asistentes de que el sector salud es una oportunidad única de inversión, con capacidad para impulsar el crecimiento económico y abrir nuevos mercados.

Desde la Argentina Week, el gobierno argentino busca transmitir que el sector salud es vital tanto para el bienestar social como para el desarrollo productivo nacional.