La dieta Candida bajo la lupa: qué dice la ciencia sobre la tendencia que promete equilibrar el microbioma

La dieta Candida busca reducir el crecimiento de la levadura Candida albicans en el intestino a través de un bajo consumo de azúcares y procesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta Candida es un régimen alimenticio que busca combatir el crecimiento excesivo de la levadura Candida albicans en el intestino humano, una situación que, según algunos planteamientos, puede provocar síntomas como hinchazón, fatiga, náuseas y problemas digestivos. Este régimen se basa en reducir los azúcares y sustancias que favorecen la proliferación del hongo, priorizando alimentos naturales y minimizando los procesados.

Los defensores de este enfoque sostienen que una alimentación baja en azúcar y rica en verduras sin almidón, frutas bajas en edulcorantes, cereales sin gluten, algunos lácteos y alimentos fermentados favorece la salud intestinal y ayuda a restablecer el equilibrio del microbioma. Una afirmación que fue respaldada por algunos estudios.

En ese sentido, este ensayo señala que el desequilibrio del órgano, conocido como disbiosis, y el sobrecrecimiento de hongos suelen estar relacionados con una alimentación con productos azucarados y productos ultraprocesados, que alimentan esta condición y generan inflamación en el tracto digestivo.

El respaldo científico sobre la existencia del “síndrome de hongos levaduriformes” y la eficacia de este tipo de alimentación es limitado, según Mayo Clinic. El centro médico explica que, aunque forma parte de la flora natural del intestino y puede exacerbar enfermedades digestivas preexistentes, no existen ensayos clínicos sólidos que demuestren que los cambios dietéticos puedan controlar infecciones por hongos levaduriformes en humanos.

Los alimentos ultraprocesados y snacks industriales tienen un impacto negativo en el intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, los proveedores de salud suelen recurrir a medicamentos antifúngicos para tratar infecciones diagnosticadas mediante procedimientos clínicos como la endoscopia y la biopsia.

Asimismo, destacan que muchas personas reportan sentirse mejor al seguir la dieta Candida, pero atribuyen este bienestar a la reducción general de alimentos procesados y azúcares, en lugar de un efecto comprobado sobre la cándida. Así, el principal beneficio que se observa es la mejora general en la salud al consumir menos alimentos ultraprocesados y más productos frescos, sin que haya pruebas concluyentes que la dieta elimine el crecimiento de hongos en el intestino.

Qué alimentos consumir en la dieta cándida

Verduras sin almidón, frutas bajas en azúcar y alimentos fermentados forman la base de este enfoque alimentario. Entre los productos recomendados por los expertos de Mayo Clinic figuran el brócoli, la coliflor, los espárragos y las espinacas, así como frutas como los arándanos y las frambuesas, que tienen un bajo contenido de glucosa. El consumo de yogur natural y chucrut aporta microorganismos beneficiosos para el equilibrio del microbioma intestinal.

Las opciones de cereales se enfocan en granos sin gluten, como la quinoa, el trigo sarraceno y el amaranto, que resultan menos propensos a causar inflamación intestinal. Las proteínas recomendadas incluyen pollo, pescado y huevos, fuentes que favorecen la recuperación intestinal sin añadir azúcares o ingredientes proinflamatorios, indican los expertos. En cuanto a las grasas, se sugiere el uso de aceites saludables, como el de oliva o coco, y frutos secos y semillas como complemento nutricional.

Un régimen basado en verduras sin almidón, frutas bajas en azúcar, alimentos fermentados y cereales sin gluten favorece el equilibrio del microbioma intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lácteos permitidos deben ser seleccionados cuidadosamente, prefiriendo opciones fermentadas y naturales, ya que algunos tipos pueden contener azúcares añadidos. Es fundamental mantener el equilibrio en las comidas, combinando proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos de bajo índice glucémico. Un ejemplo sería una ensalada con huevo, palta y aceite de oliva, que reúne todos estos criterios.

Estos alimentos aportan nutrientes esenciales y ayudan a limitar la inflamación intestinal, lo que favorece el bienestar general. La variedad y sencillez de las preparaciones permiten mantener una alimentación equilibrada y atractiva, adaptándose tanto a necesidades digestivas como a preferencias personales.

Recomendaciones para evitar la cándida

Una de las recomendaciones centrales consiste en eliminar los azúcares añadidos en todas sus formas. Según el estudio, ingredientes como dextrosa, jarabe de maíz de alta fructosa y concentrados de jugo de fruta deben ser excluidos, ya que alimentan el crecimiento de levaduras y contribuyen a la inflamación intestinal. El exceso, incluso el natural presente en frutas como los higos, puede favorecer la proliferación de microorganismos no deseados y debilitar el sistema digestivo.

Las verduras son recomendadas por expertos para combatir la cándida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, aconsejan evitar cereales y productos que contienen gluten, como el trigo, la cebada y el centeno. Además de que el gluten puede agravar la inflamación, incluso en personas que no son celíacas, hace más vulnerable la mucosa digestiva frente a desequilibrios del microbioma. Los alimentos procesados, incluidos snacks y comidas precocinadas, también deben ser excluidos por su alto contenido de ingredientes proinflamatorios.

Mayo Clinic confirma que las versiones más restrictivas de esta dieta suelen eliminar azúcar, harina blanca, levadura y queso, bajo la idea de que estos componentes alimentan el crecimiento del hongo. Asimismo, explican que la idea de reducir procesados y azúcares mejora de manera general la salud, al disminuir la ingesta de calorías vacías y favorecer una alimentación más natural.

Un budín o cualquier panificado con harina de almendras puede resultar beneficioso para controlar esta condición. Al ser preparado sin azúcar, gluten y leche, los efectos de la cándida se reducen.

Cómo hacer el budín para combatir la cándida

El budín u otros panificados con harina de almendra y sin leche favorecen la dieta cándida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

3 huevos

1 taza de harina de almendras

1/3 taza de aceite de coco neutro (o aceite de oliva suave)

1/2 taza de stevia granulada (ajustar según gusto)

1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Opcional: ralladura de 1 limón o 1 naranja

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C. Engrasar con aceite de coco un molde pequeño para budín. En un bol grande, batir los huevos con la stevia hasta que quede una mezcla aireada y clara. Agregar el aceite de coco y la esencia de vainilla. Mezclar bien. Incorporar la harina de almendras, el polvo de hornear y la pizca de sal. En caso de usar ralladura, sumarla en este paso. Mezclar hasta obtener una masa homogénea, sin grumos. Verter la preparación en el molde y llevar al horno. Cocinar durante 25 minutos, o hasta que, al pinchar con un palillo, salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar. Consejo clave: no sobrecocinar para evitar que el budín quede seco. Con horno eléctrico, vigilar los últimos minutos.