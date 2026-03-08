El acceso a la salud de las mujeres en América Latina: desafíos y realidades actuales

Las mujeres asumen la mayor parte de las tareas de cuidado y enfrentan obstáculos para obtener ingresos formales o cobertura médica estable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Región de las Américas enfrenta una transición demográfica acelerada, caracterizada por el envejecimiento de la población y una mayor proporción de mujeres en edades avanzadas.

La OPS indica que, aunque las mujeres tienen una expectativa de vida superior a la de los hombres, pasan cerca de un 25% más de ese tiempo en condiciones de mala salud. Esta brecha se asocia a mayores tasas de enfermedades crónicas y dependencia funcional, y se ve agravada por inequidades estructurales como el acceso limitado a la protección social y a pensiones, las persistentes diferencias en educación y empleo, y la distribución desigual del trabajo de cuidados no remunerado.

Para la OPS, la igualdad de género en salud implica que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades para ejercer sus derechos, alcanzar su potencial de bienestar, contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de sus logros. La equidad, en tanto, supone una distribución justa de beneficios, poder, recursos y responsabilidades entre ambos sexos. La organización señala que existen diferencias en las necesidades de salud, el acceso y el control de los recursos, y que estas desigualdades deben ser abordadas para corregir los desequilibrios.

El gasto de bolsillo en salud representa cerca del 33% del total en la región, según organismos internacionales

Las brechas de género en el acceso a la salud

Los datos muestran que las desigualdades económicas vinculadas a la salud tienen una dimensión de género. Según estudios de Fundar, en Argentina los hogares con jefatura femenina destinan hasta 6,08% de su ingreso total a gasto de bolsillo en salud, frente al 3,62% de los hogares encabezados por varones. Esta diferencia se amplía en contextos de desempleo, trabajo informal y falta de acceso a políticas públicas de cuidado.

“Cuando hablamos de salud también estamos hablando de oportunidades económicas. Si una mujer no puede acceder a controles preventivos o debe destinar una parte importante de sus ingresos a medicamentos o consultas, su capacidad de sostener un empleo o emprender también se ve afectada”, afirmó René Jiménez, gerente de Salud de Pro Mujer, organización social con más de 35 años de trayectoria, líder en el avance hacia la igualdad de género en América Latina.

Según Jiménez, su estrategia prioriza la prevención y el acceso equitativo a servicios sanitarios, con foco en las poblaciones más vulnerables. Su trabajo está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y presenta resultados tangibles en áreas como fin de la pobreza, salud y bienestar, igualdad de género, trabajo decente, reducción de desigualdades, desarrollo sostenible de ciudades y paz y justicia.

El desempleo, el trabajo informal y la falta de políticas públicas de cuidado amplían las brechas de acceso a la salud

Al mismo tiempo, las desigualdades territoriales siguen representando una de las principales brechas del sistema. En el norte argentino y en áreas rurales, la escasez de especialistas o de centros de atención de alta complejidad suele traducirse en mayores costos, traslados extensos y demoras en diagnósticos o tratamientos. Especialistas coinciden en que fortalecer la salud de las mujeres impacta directamente en el desarrollo económico y social. Mejorar el acceso a la prevención, asegurar la continuidad de los tratamientos y reducir las barreras financieras son factores clave para promover una mayor equidad.

Tal como ha indicado la Organización Mundial de la Salud (OMS), “ser hombre o mujer tiene un impacto significativo en la salud, como resultado de diferencias tanto biológicas como de género. La salud de las mujeres y las niñas es motivo de especial preocupación porque, en muchas sociedades, se ven desfavorecidas por una discriminación arraigada en factores socioculturales”.

En ese sentido, desde la OPS han precisado: “Abordar la salud y el bienestar de las mujeres más allá de los años reproductivos ofrece una oportunidad estratégica para avanzar en los objetivos de la OPS en materia de equidad en salud, igualdad de género y prestación integrada de servicios, al tiempo que se promueve un envejecimiento más saludable y sistemas de salud más sostenibles".