La telemedicina no está cerrando la brecha de salud mental en las zonas rurales

VIERNES, 6 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, muchos expertos en salud imaginaron la telemedicina como una "varita mágica" que llevaría la atención de la salud mental a los rincones más remotos del país.

Pero un nuevo estudio sugiere que, aunque la tecnología es ahora común, la brecha digital para los estadounidenses rurales sigue siendo tan amplia como siempre.

Los investigadores analizaron los registros de facturación de Medicare de más de 17.000 especialistas en salud mental entre 2018 y 2023 en todas las regiones de Estados Unidos.

Analizaron la proporción de sus visitas a pacientes que viven en zonas rurales, con bajo acceso a la atención o comunidades lejanas.

Sus hallazgos, publicados el 5 de marzo en JAMA Network Open, muestran que el gran cambio hacia la atención virtual durante la pandemia puede haber hecho poco para ayudar a psiquiatras y terapeutas a llegar a nuevos pacientes en zonas desfavorecidas.

El estudio encontró que los especialistas que más usaban telemedicina solo observaban un pequeño aumento -- menos de un punto porcentual -- en los pacientes de regiones rurales en comparación con los especialistas que rara vez usaban videollamadas.

Curiosamente, la mayoría de estas visitas a larga distancia no fueron con nuevos residentes rurales; en cambio, eran pacientes existentes originarios de la ciudad que se habían mudado y mantenían a sus antiguos médicos a través de la pantalla.

"Pensábamos que el cambio drástico de la atención presencial a la telemedicina entre los especialistas en salud mental llevaría a que atendieran a muchos más pacientes en las comunidades rurales", dijo el autor del estudio, Drew Wilcock , en un comunicado de prensa. Es científico principal en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island.

"Desgraciadamente", añadió, "simplemente no lo vemos."

Quizá el hallazgo más sorprendente fue que la telemedicina podría estar dificultando que algunas personas encuentren un médico.

Los especialistas que dependían en gran medida de las visitas virtuales vieron cómo su panel de pacientes se reducía, atendiendo un 3,6% menos de pacientes nuevos en total.

Esto sugiere que, aunque las videollamadas facilitan mantener relaciones a largo plazo con los pacientes actuales, no están abriendo huecos para nadie nuevo.

Los investigadores argumentan que el problema no es la tecnología, sino la documentación legal. Actualmente, un médico en un estado a menudo no puede tratar a un paciente en otro sin una licencia separada y costosa.

"Actualmente, es demasiado oneroso administrativamente para un médico de salud mental obtener una licencia en muchos estados", explicó el autor principal, el Dr. Jacob Jorem, investigador de la Facultad de Medicina de Harvard en Boston.

Facilitar que los clínicos puedan ejercer a través de las fronteras estatales es un primer paso fundamental para llegar a pacientes rurales, sugirió.

"El potencial de la telemedicina no puede ser ignorado", dijo el autor del estudio , el Dr. Ateev Mehrotra, profesor de servicios de salud, políticas y práctica en Brown.

"Pero simplemente ofrecer telemedicina no abordará las barreras que muchos pacientes rurales enfrentan para obtener atención de salud mental", dijo Mehrotra. "Para que se alcance el potencial de la telemedicina, necesitamos intervenciones políticas que aborden esas barreras. Mejorar la forma en que licenciamos a los médicos es un primer paso fundamental."

La Administración de Recursos y Servicios de Salud proporciona recursos sobre programas de telemedicina e iniciativas de salud rural.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Brown, 5 de marzo de 2026; JAMA Network Open, 5 de marzo de 2026

