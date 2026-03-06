Estudio vincula aumento del consumo de cannabis con mala salud mental

JUEVES, 5 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Para muchos, el cannabis es una opción habitual para aliviar el estrés, pero un gran estudio canadiense sugiere que para muchos esa solución puede estar estrechamente relacionada con un empeoramiento de la crisis de salud mental.

Los investigadores han descubierto que, a medida que el consumo de cannabis se vuelve más común y la marihuana más potente, la relación entre la droga y los trastornos graves del estado de ánimo se intensifica.

El estudio --liderado por la Universidad McMaster y publicado en The Canadian Journal of Psychiatry -- analizó datos recogidos de 35.000 canadienses de 15 años o más encuestados entre 2012 y 2022.

Este periodo abarca el periodo anterior y posterior a la legalización del cannabis recreativo en Canadá en 2018.

La investigación pone de manifiesto una tendencia preocupante: el consumo de cannabis y las dificultades de salud mental están apareciendo cada vez más juntos. Aunque el estudio no demuestra de forma definitiva que una causa la otra, la superposición estadística es difícil de ignorar.

"Vemos que los canadienses que consumen cannabis tienden a cumplir más los criterios para trastornos de ansiedad y depresión, y más probabilidades de reportar suicidabilidad", dijo Jillian Halladay, profesora adjunta en la Escuela de Enfermería McMaster en Hamilton, Ontario.

"También vemos que esta coocurrencia se ha fortalecido con el tiempo", añadió en un comunicado de prensa.

Los datos revelan un cambio radical en el panorama sanitario canadiense durante la última década:

Picos en la salud mental: Los informes de trastorno de ansiedad generalizada y depresión mayor casi se duplicaron, afectando al 5,2% y 7,6% de la población, respectivamente.

Tendencias de uso: El número de personas que consumen cannabis varias veces a la semana más que se ha duplicado.

Riesgo de cinco veces: En 2022, quienes consumían cannabis dos veces por semana o más tenían cinco veces más probabilidades de sufrir depresión o ansiedad en comparación con los no consumidores.

La conexión era especialmente alarmante entre los jóvenes canadienses. Aunque las tasas de suicidio se mantuvieron relativamente estables entre los adultos mayores, la suicidabilidad entre los jóvenes aumentó un 44% durante el periodo del estudio.

Los expertos sospechan que la mayor disponibilidad y el aumento de la potencia de los productos modernos de cannabis pueden estar saturando a los cerebros jóvenes y en desarrollo.

Los investigadores piden a los profesionales de la salud mental que hagan cribados rutinarios para detectar el consumo de cannabis.

"Es importante que las personas reconozcan cuándo y cómo su consumo de cannabis puede estar afectando a su salud mental, y cómo su salud mental puede estar influyendo en su consumo de cannabis", explicó Halladay.

Los investigadores concluyeron que "dada la mayor coocurrencia del consumo de cannabis y problemas de internalización, se necesita una mayor inversión en el consumo integrado de sustancias y la prevención de la salud mental, la intervención y el tratamiento tempranos."

Los investigadores señalaron que sus resultados deben interpretarse con cautela debido a la naturaleza de los datos de la encuesta, que capturaron una instantánea en el tiempo en lugar de un seguimiento a largo plazo de los individuos.

