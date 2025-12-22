Ciencia

Cómo el cerebro logra calcular las distancias en completa oscuridad y por qué este hallazgo es clave ante el Alzheimer

El experimento, realizado por científicos del Instituto Max Planck de Neurociencia de Florida, revela patrones de actividad cerebral que ayudan a registrar trayectos sin referencias externas. Cómo este avance podría anticipar síntomas tempranos y abrir oportunidades en la detección y cuidado del deterioro cognitivo

Guardar
El cerebro humano calcula distancias
El cerebro humano calcula distancias recorridas incluso en ausencia total de referencias visuales, según un estudio del Instituto Max Planck (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Alguna vez caminaste en oscuridad total y aun así supiste cuándo frenar tras unos pasos, aunque no vieras nada? Ese misterio lo resuelve el cerebro: es capaz de calcular la distancia recorrida incluso sin apoyarse en referencias visuales.

Un reciente estudio del Instituto Max Planck de Neurociencia de Florida identifica el mecanismo neuronal que permite esa capacidad, aportando claves sobre la memoria y sobre los primeros síntomas del Alzheimer. Los resultados fueron publicados en la revista Nature Communications.

¿Cómo calcula el cerebro la distancia en la oscuridad?

El equipo de científicos, liderado por Yingxue Wang y el investigador principal Raphael Heldman, puso a prueba la orientación en un experimento único: ratones recorrían una distancia específica en un entorno de realidad virtual, sin señales visuales, ni sonidos, ni olores.

Los animales sólo podían estimar la distancia a partir del propio movimiento; no había referencias, como si una persona caminara a oscuras. Durante la tarea, los investigadores registraron la actividad eléctrica de miles de neuronas en el hipocampo, una región clave para la navegación y la memoria.

Investigadores identifican patrones de actividad
Investigadores identifican patrones de actividad neuronal en el hipocampo que permiten registrar trayectos y tiempo sin estímulos externos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Wang, el objetivo fue eliminar cualquier pista sensorial para simular situaciones en que nos movemos sin orientación externa. “El hipocampo ayuda a los animales a orientarse en el entorno. En este estudio, eliminamos tantas señales sensoriales como fue posible para imitar situaciones como moverse en la oscuridad”, explicó.

El análisis mostró que, aun en estas condiciones, una fracción de las células del hipocampo (región del cerebro clave para la memoria y la orientación espacial) se encendía en lugares concretos, pero la mayoría seguía patrones de actividad mucho más complejos.

Los patrones de rampa: el “contador interno” del cerebro

El resultado más sorprendente fue descubrir que la mayoría de las neuronas del hipocampo seguían uno de dos patrones opuestos de actividad durante la navegación sin referencias externas.

En un grupo, la actividad aumentaba de golpe al iniciar el movimiento y luego descendía de manera gradual hasta alcanzar el destino. En el otro grupo, la actividad caía al comienzo, pero se incrementaba conforme el animal recorría más distancia.

El hallazgo de las rampas
El hallazgo de las rampas de actividad neuronal revela el “contador interno” que utiliza el cerebro para medir trayectos y temporalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas rampas de actividad neuronal funcionan como un código: al combinar neuronas con diferentes velocidades de cambio en su actividad, el cerebro puede calcular tanto trayectos cortos como largos, y también medir el tiempo transcurrido sin necesidad de señales sensoriales externas.

Hasta ahora, se creía que el hipocampo medía el espacio solo a través de “celdas de lugar”, neuronas que se activan en ubicaciones específicas. Pero este estudio demuestra una estrategia diferente, basada en la variación gradual y coordinada de la actividad neuronal, útil para registrar trayectorias y temporalidad en cualquier entorno.

Del laboratorio a la memoria y el Alzheimer

La relevancia clínica de estos resultados es considerable. Según Yingxue Wang, la capacidad para medir distancias y orientarse suele deteriorarse en las primeras etapas del Alzheimer.

Muchas personas con este diagnóstico experimentan desorientación espacial, incluso en lugares familiares, y olvidan cómo llegaron a un sitio. Comprender cómo el cerebro lleva ese “registro interno” de distancia y tiempo podría ayudar a anticipar o diagnosticar los primeros síntomas de deterioro cognitivo.

La investigación aporta claves sobre
La investigación aporta claves sobre la memoria y la detección temprana de síntomas de Alzheimer relacionados con la desorientación espacial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Max Planck de Neurociencia de Florida indica que, como próximo paso, la investigación irá a fondo en cómo se generan estos patrones de rampa y cómo se transforman las experiencias diarias —como caminar una distancia o llegar a un lugar— en recuerdos duraderos.

Estos avances abren la puerta a entender mejor cómo el cerebro crea mapas internos y cómo, cuando el sistema falla, se produce uno de los síntomas más desorientadores y comunes en las enfermedades neurodegenerativas: desorientarse incluso en trayectos cotidianos y familiares.

Temas Relacionados

HipocampoInstituto Max Planck de Neurociencia de FloridaMemoriaEnfermedad de AlzheimerPatrones de actividad neuronalOrientación espacialNewsroom BUEActualidad en neurociencia

Últimas Noticias

Una falla en una proteína del colesterol “bueno” podría aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Un equipo de investigadores, con participación de científicos del CONICET, identificó una alteración vinculada al desarrollo temprano de complicaciones cardíacas

Una falla en una proteína

Instalan la primera computadora cuántica en una universidad argentina

Se encuentra en la Universidad Nacional de Hurlingham. La iniciativa permitirá a diversas casas de estudio del país impulsar la investigación y la capacitación en tecnologías de vanguardia

Instalan la primera computadora cuántica

Los riesgos del turismo estético low cost: qué recomiendan los expertos para evitar complicaciones

Especialistas y sociedades médicas alertan que las consultas previas, la elección del lugar de tratamiento y una estancia suficiente en el destino tras la operación son claves para evitar problemas postoperatorios

Los riesgos del turismo estético

Revelan por qué el síndrome del intestino irritable es más frecuente y doloroso en mujeres

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco identificaron un mecanismo hormonal para la sensibilidad intestinal

Revelan por qué el síndrome

Vacuna del dengue: un informe de cuatro sociedades científicas confirmó la eficacia sostenida contra la infección

El documento analizó estudios internacionales junto a la evidencia clínica en el mundo real y destacó el alto nivel de protección que brinda la inmunización. Cuál es la recomendación para los mayores de 60 años

Vacuna del dengue: un informe
DEPORTES
FIFA publicó el último ranking

FIFA publicó el último ranking del año: en qué puesto terminó Argentina y un rival en el Mundial que crece

El polémico posteo de Jake Paul tras sufrir una fractura en su mandíbula en la derrota con Anthony Joshua: “El sueño americano”

El contrato “sin precedentes” que el PSG planea ofrecerle a Luis Enrique

El contundente informe de la F1 sobre la “dura” temporada 2025 de Alpine: “Pocos momentos destacados”

Una leyenda de la NBA reveló el motivo por el cual se distanció de Michael Jordan: “Era mi mejor amigo y lo extraño”

TELESHOW
Chano contó cómo enfrentó su

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

Así llegó Mauro Icardi junto a la China Suárez a buscar a sus hijas para pasar la Navidad juntos: las imágenes

El tremendo susto de Guido Süller al descubrir un nido de ratas en su habitación: “¡Nunca vi algo así!"

El rotundo cambio estético de Ginette Reynal: “Tomé una decisión y me gustaría que me acompañen”

INFOBAE AMÉRICA

La Casa Blanca amenaza los

La Casa Blanca amenaza los fondos del Museo Smithsonian con una revisión exhaustiva del contenido

El papa León XIV instó a los altos funcionarios del Vaticano dejar de lado las ambiciones de poder y el resentimiento

“El río que escribo”: Luis Gusmán cuenta lo que las palabras dejan en el agua

Zelensky afirmó que “casi el 90%” de las demandas de Ucrania se han incorporado a los borradores de paz

Arabia Saudita alcanzó en 2025 la cifra más alta de ejecuciones documentadas